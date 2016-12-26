Бишкек шаардык кеңешине мандат алчу талапкерлер аныкталды

Бишкек шаардык кеңеши жергиликтүү кеңешке шайлоонун жыйынтыгын чыгарды. Бул тууралуу аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов “Азаттыкка” билдирди. Анын ырасташынча, аталган жыйынтыкты Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн бекитери күтүлүүдө.
Шайлоодо жеңип чыккан Социал-демократтар, “Республика-Ата Журт”, “Өнүгүү-Прогресс”, “Мекеним Кыргызстан”, “Кыргызстан” партияларынан шаар кеңеши куралат.
Аталган партиялардын аймактык шайлоо комиссиясына берген тизмеси боюнча төмөнкү талапкерлерге шаардык кеңештин мандаты берилет:
Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы:
1. Кененбаев Алмаз Муканович.
2. Васильев Лев Алексеевич.
3. Бердникова Евгения Александровна.
4. Шукуров Эмил Жапарович.
5. Усубалиев Эрмек Сыргакович.
6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна.
7. Уланов Алмазбек Уланович.
8. Докенов Эрнис Шарапидинович.
9. Лисниченко Валентина Михайловна.
10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич.
11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович.
12. Имангазиева Адиса Асановна.
13. Абиров Жаныбек Болотбекович.
«Республика — Ата-Журт»:
1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич.
2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна.
3. Горбунов Анатолий Анатольевич.
4. Абдиев Бактыбек Кемелович.
5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович.
6. Эргешов Байсалбек Базарбекович.
7. Коргонбай уулу Жусупбек.
8. Кадралиев Асылбек Мэлсович.
9. Досалиев Эльмир Акуналыевич.
10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович.
11. Токобеков Темирлан Алиярбекович.
12. Шананов Алмаз Абылкасымович.
«Өнүгүү-Прогресс»:
1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович.
2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич.
3. Куламбаева Асель Мундузбаевна.
4. Сыдыков Эмил Мурзабекович.
5. Сариев Аликбай Токталиевич.
6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна.
7. Аматов Рысбай Аматович.
8. Акылбеков Асылбек Акылбекович.
«Мекеним Кыргызстан»:
1. Алымов Жанарбек Жапарович.
2. Тюбеев Тимур Нурланович.
3. Жолдошов Өмүрбек Шарабидинович.
4. Насипов Алымбек Абдыманапович.
5. Абдраев Базарбек Кошоевич.
6. Расул кызы Миргүл.
7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович.
«Кыргызстан»:
1. Сагынов Таалайбек Джолдошбекович.
2. Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич.
3. Кулматова Наталья Анатольевна.
4. Жунушев Жолдошбек Маликович.
5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович.
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