Гезиттер: Трамптын кеңешчиси мыйзам бузган

Америкалык жалпыга маалымдоо каражаттары Ак үйдүн коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флинн президент Дональд Трамп кызматына киришердин алдында, бир ай мурун эле орус элчиси менен Москвага каршы санкцияларды талкуулаганын жазып чыгышты.

The Washington Post жана The New York Times гезиттери 9-февралда мындай маалыматты АКШнын аты атылбаган мурдагы жана азыркы расмий өкүлдөрүнө таянуу менен маалымдашты.

Трамптын кеңешчилери буга чейин Флинн Сергей Кисляк менен Рождество майрамынан бир нече күн өткөндөн кийин жолугушканын, анда Трамп жана орус президенти Владимир Путиндин сүйлөшүүсүн уюштуруу талкууланганын жарыялаган. Бирок The New York Times азыркы жана мурдагы чиновниктерге шилтеме берүү менен бул кездешүүдө Трамп менен Путиндин телефон аркылуу сүйлөшүүсүн уюштуруудан башка дагы маселелер ортого салынганын билдирди. Чиновниктер Флинн санкцияларды алууда жардам берүүнү убада берген эмес, бирок мындай вариант болушу мүмкүн деген ой калтырган деп жоромолдошкон.

Аталган басылма орус элчиси менен сүйлөшүү аркылуу Флинн катардагы жарандын дипломатияга аралашуусуна тыюу салган мыйзамды бузду деп жазды. Трамптын администрациясы буга жооп кайтара элек.