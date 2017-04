"Таза коом" долбооруна жапон инвестициясын тартуу талкууланды

Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков 20-апрелде Жапониянын жер, инфраструктура, транспорт жана туризм боюнча вице-министри Такеши Мугишима менен жолукту.

Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, жолугушууга жапониялык Fujitsu Ltd., Nippon Signal, Shimizu Corporation, Himeji ABC Trading Co. Ltd. жана Marubeni Corporation компанияларынын жетекчилери да катышты.

Анда кыргыз тарап «Таза коом» долбоорун ишке ашырууга жапондук алдыӊкы технологияларды тартууга кызыкдар экенин билдирди.

Жапониянын өкүлдөрү өз компанияларынын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берип, Кыргызстан менен тыгыз кызматташуу боюнча сунуштар айтылды. Ошондой эле 2017-жылы июнда «Таза коомду» өнүктүрүү боюнча эл аралык жыйындын алкагында өтө турган инвестициялык көргөзмөгө жапон компанияларын катышуусу талкууланды.

Сапар Исаков мамлекетти жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган "Таза коом" улуттук долбоорун апрелдин башында жарыялаган.

Бул долбоор 2040-жылга чейинки туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиянын бир бөлүгү экени айтылган. (NT)