Димаштын Кытайда жанган жылдызы

Кытайдын Чанша шаарында өтүп жаткан музыкалык шоу ар апта сайын январь айынан бери Hunan TV каналынан көрсөтүлүүдө. Жеңүүчүнү добуш берүү аркылуу көрүүчүлөр тандашат. 14 айлампадан турган конкурста казакстандык ырчы Димаш Кудайбергенов жалпы добуш берүү боюнча биринчи орунда.

Ырчынын апасы Светлана Айтбаева сынактын шарттарын ММКга мындайча түшүндүрдү:

- Сынактын эрежеси боюнча Димаш ар апта сайын уюштуруучулар берген чыгармаларды аткарат. Эгер ал баарын өзү тандай турган болсо, албетте, казак чыгармаларын тандамак.

Конкурстун үчүнчү айлампасында ага Queen тобунун Show must go on ыры туш келди.

Актөбө шаарынан чыккан Димаш эки ай ичинде Казакстанга бир жолу келип кетүүгө жетишти. 22 жаштагы студентти аэропортто миңдеген күйөрмандары, облус акими баш болуп тосуп алды.

Жаш ырчынын Казакстандагы популярдуу Weibo социалдык тармагындагы баракчасына бир жума ичинде 244 миллион адам баш баккан. Анын күйөрмандарынын арасында атактуу киноактер Жеки Чан да бар. Актер өзү ырчынын чыгармачылыгын сыйлап, жолугушууга чакырганын Димаш Инстаграм социалдык баракчасына жазды.

- Бүгүн мен үчүн тарыхый күн. Белгилүү актер Жеки Чан мени телевидениеден көрүп, атайын чакыртты. Актер менин чыгармачылыгыма көз салып жүргөнүн айтты,- деп жазды кубанычын жашыра албаган Димаш.

Актерго Димаш казак чапанын кийгизип, домбра белекке тартуулады.

Айрым кытай ишканалары Димаштын атынан азыртадан эле пайда көрө баштады. Маселен, Кытай базарларында ырчынын сүрөтү түшүрүлгөн ”Мен сени сүйөм” деп казакча жазылган баштыктар, атургай таттуу токочтор да пайда болду.

Димаштын кытайлык күйөрмандары аны аэропорттордон, телестудиялардан тосуп, сүрөткө түшмөйүн кое бербей, артынан чуркап жүргөнүн ырчынын интернеттеги видеолорунан байкаса болот. Ал эми ашынгандары атайын билет алып, аны коштоп Актөбөгө чейин келип кетишти.

Димаш Кудайбергендин ата-энеси экөө тең чыгармачыл адамдар. Канат Кудайбергенов жана Светлана Айтбаева экөө тең Казакстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер.

Димаш буга чейин бир катар казакстандык жана Эл аралык музыкалык сынактардын жеңүүчүсү болгон. Алардын арасында 2013-жылы Ысык-Көлдө өткөн “Мейкин Азия” фестивалы жана Беларустун Витебск шаарында 2015-жылы өткөн “Славян базары” конкурсу да бар. Ал эми “Мен ырчымын” музыкалык телесынагы апрель айында жыйынтыкталат.

