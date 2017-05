Өзбекстанда GTA, Mortal Kombat өңдүү 34 оюнга тыюу салынды

Өзбекстандын интеллектуалдык менчик агенттиги өлкөнүн аймагына алып кирүүгө жана жайылтууга сунушталбаган компьютердик оюндардын тизмесин жарыялады.

Ал атайын түзүлгөн эксперттик комиссия тарабынан бекитилди.

Тизмеге Postal 2, Phantasmagoria, Grand Theft Auto: San Andreas, Carmageddon, Mass effect, Dead space, Naughty bear, Mafia II, Call of duty: Black ops, Kane and Leanch 2: Dog days, Castlevania: Lords of Shadow, Dead Rising, Manhunt, Mortal Kombat X, Dead by Daylight, Bone Town, Shadow Warrior сыяктуу жалпысынан 34 компьютердик оюн киргизилген.

Мындай чечим аудиовизуалдык чыгармаларды, фонограммаларды, ЭВМ программаларын сатуу жана жайылтуу ишмердүүлүктөрүн лицензиялоо, ошондой эле ал ишмердүүлүк менен алектенүүгө уруксат ала турган тарап менен лицензиялык келишим түзүү тууралуу жобого негизделген.

Лицензиялык келишимдин 3-бөлүмүнө ылайык, уруксат алуучуга «зомбулукту, порнографияны, өлкөдөгү коопсуздукту, коомдук-саясий туруктуулукту, улуттар жана конфессиялар аралык тынчтыкты бузуу, Өзбекстан тууралуу такталбаган маалыматтарды таркатуу жана анын тарыхый, маданий жана руханий баалуулуктарын бурмалоо» үчүн пайдаланылышы мүмкүн болгон программаларды сатууга, жайылтууга жол бербөө милдеттемеси жүктөлөт.