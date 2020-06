Бээжин: АКШнын кытайлык медиага каршы кадамы жоопсуз калбайт

Бээжин АКШнын кытайлык медиага каршы эрежелерди катаалдаштыруу, аларды пропаганда булагы деп атоо чечимине “тиешелүү жооп берерин” эскертти.

Мамлекеттик департамент Кытайдын төрт маалымат каражатынын макамын медиа уюмдан чет элдик өкүлчүлүк кылып өзгөрткөнүн билдирген. Алар: Кытайдын Борбордук телеканалы, Кытайдын жаңылыктар кызматы, "Элдик гезит" жана "Глобал Таймс" басылмасы.

"АКШны кансыз согуш доорундагы менталитеттен жана идеологиялык бир тараптуулуктан баш тартууга үндөйбүз, же болбосо Кытайдын тиешелүү жооп берүүдөн башка аргасы калбайт”, - деп айтты Кытай Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Чжао Лицзянь 23-июндагы брифингде.

Февралда Кытайдын дагы беш маалымат каражаты чет өлкөлүк миссия деп аталган.

22-июнда Мамлекеттик департаменттин пресс-катчысы Морган Ортагус ал 9 медианын бардыгы “Кытайдын өкмөтү тарабынан көзөмөлдөнөт”, - деди.

Маалыматка караганда, мамлекеттик медиа уюмдар АКШда жайгашкан кызматкерлери жана мүлкү тууралуу маалыматты Мамлекеттик департаментке берип турууга тийиш. Ал эми кабарларды чагылдыруу чектелбейт.

Мамлекеттик катчынын Чыгыш Азия боюнча жардамчысы Дэвид Стилвел сөз болгон төрт медианы “пропаганда каражаты” деп атады.

Мамлекеттик катчы Майк Помпео Кытайды “баарына жек көрүндү” болгон оюнчу катары сыпаттап, Бээжиндин пандемияга каршы чараларына жана Гонконгдогу коопсуздук мыйзамына байланыштуу тынчсыздануусун билдиргенде ойлорун “ачык-айын айтканын” белгиледи.

Буга чейин макамы өзгөртүлгөн кытайлык беш телеканал, гезиттерден АКШдагы кызматкерлеринин санын азайтуу талап кылынган. Буга жооп иретинде Бээжин "The New York Times", "The Wall Street Journal" жана "The Washington Post" гезиттери үчүн иштеген америкалык жарандарды өлкөдөн чыгарып жиберген.