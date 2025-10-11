Бишкекте борборазиялык реаниматолог адистердин биринчи конгресси өттү

Бүгүн 11-октябрда Бишкекте Кыргызстандын алгачкы перфузиолог адиси, белгилүү анестезиолог-реаниматолог адистердин алгачкыларынын бири Алла Шерованын 85 жылдык мааракесине арналган эл аралык жыйын жыйынтыкталууда.
Медицинанын мына ушул тармагын аркалаган борборазиялык адистердин алгачкы конгресси "Анестезиология жана реаниматология: Актуалдуу маселелер, заманбап ыкмалар, окуу жана кесиптик кызматташтык" деген темада уюштурулду.
Ага Кыргызстан, Казакстан,Орусия, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнүн адистери катышты жана 30дан ашык илимий баяндамалар жасалып, клиникалык талкуулар жана дискуссиялар өттү.
Өмүр бою Иса Ахунбаев клиникасында хирургиялык операция учурунда бейтаптын канын жасалма түрдө айлантып туруучу адис болуп эмгектенген Алла Шерова жүздөгөн медицина кызматкерлерин даярдады, миңдеген бейтаптын өмүрүн сактап калууга көмөктөштү. Ал Кыргызстандагы реанимациялык жана анестезиологиялык кызматтын башатында турган, түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө зор салымын кошту. (RK)
