Мамдума аскерге жыл бою чакырган мыйзамды кабыл алды

Орусиянын Мамдумасы шейшембидеги жыйынында армияга жыл бою чакырган мыйзамды кабыл алды. Мурда кайсы бир убакта гана аскерге чакыруу болсо, азыр ал мөөнөтсүз болот. Аскерге чакырылгандар кызмат өтөө үчүн мурдагыдай эле жылына эки жолу жөнөтүлөт.
Мыйзам долбоору чакыруу системасын түп-тамырынан өзгөртүүгө багытталган дейт "Верстка". Чакыруу комиссиялары жыл маалы иштеп, медициналык кароо жана психологиялык тандоодон өткөрөт.
Мыйзам долбоорунун авторлору демилгени "чакыруу сапатын" жакшыртуу менен түшүндүрүүдө. Укук коргоочулар бийликтер армияны толуктоо үчүн дайыма иштеген инфратүзүмдү түзгүсү келет дешет.
Чакырылгандар андан буйтап кете албайт деп белгилейт "Верстка". Процедура мөөнөттөрүн мурдагыдай чоё албайт, полициянын колуна күндүр-түндүр түшүү тобокелдиги жогорулайт.
