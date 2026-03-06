Зеленский Украинада шайлоо качан өтүшү мүмкүн экенин айтты

Украинанын президенти Владимир Зеленский өлкөдө шайлоо убактылуу ок атышууну токтотуу маалында эмес, Орусия менен согуш толук аяктагандан кийин гана өтөрүн билдирди.
Ал бул тууралуу италиялык Corriere della Sera басылмасына курган маегинде айтты. Президент экинчи мөөнөткө талапкер болобу же жокпу азырынча билбей турганын да кошумчалады.
Буга чейин украин бийлигинин өкүлдөрү жана Зеленский өзү шайлоону тынчтык келишими түзүлгөнгө чейин да өткөрүү мүмкүнчүлүгүн четке каккан эмес. Бирок негизги шарт катары кеминде бир нече айга созулган туруктуу ок атышууну токтотуу келишими болушу керектигин айтышкан.
Президенттик аппарат кийинчерээк РБК-Украинага түшүндүргөндөй, Зеленскийдин сөзү журналисттин "кийинки шайлоого катышасызбы?" деген суроосуна жооп болгон.
"Негизги суроо - шайлоону качан өткөрө алабыз? Эгер согуш бүткөндөн кийин өтсө, мен талапкер боломбу же жокпу азыр так айта албайм. Украин эли эмнени каалайт ошону карайм", - деп жооп берген Зеленский.
Украин мыйзамдарына ылайык, аскердик абал учурунда шайлоо өткөрүүгө болбойт. Ушундан улам президенттик жана парламенттик шайлоо 2024-жылы белгиленген мөөнөттө өткөн эмес. Зеленский беш жылдык мөөнөткө шайланганына карабастан, азыр дээрлик жети жылдан бери мамлекет башчы болуп турат.
Маалыматтарга караганда, шайлоо өткөрүү маселесин АКШ да көтөрүп келген. Бул тууралуу Дональд Трамп ачык билдирген. Киев өкүлдөрү болсо теориялык жактан шайлоо уюштурууга мүмкүн экенин, бирок бул үчүн коопсуздук кепилдиги зарыл экенин айтышкан.
2025-жылдын декабрында Зеленский ушул шартты белгилеген, ал эми 2026-жылдын февралында кеминде эки айлык ок атышууну токтотуу болгондо шайлоо өткөрүүгө даяр экенин билдирген.
Президент Донбасстагы украин армиясы көзөмөлдөгөн аймактардан аскерлерди чыгарып кетүүгө макул болбой турганын кайталады. Анын айтымында, эгер Украина мындай талапка макул болсо, Орусия жаңы талаптарды коюшу мүмкүн.
Зеленский Орусия жана АКШ катышкан үч тараптуу тынчтык сүйлөшүүлөрү уланып, 5–6-мартта өтөт деген үмүтүн билдирди. Анын айтымында, сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө ылайыктуу жай катары Швейцария, Австрия, Ватикан же Түркия каралышы мүмкүн.
Ал арада Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков сүйлөшүүлөрдүн күнү жана жери азырынча аныктала электигин айтты. Бирок алар Абу-Даби шаарында болбой турганын белгиледи. Израил менен АКШнын Тегеранга каршы операциясынан кийин Иран бул шаарга сокку уруп жаткандыктан, Абу-Дабиге аба каттамдары үзгүлтүккө учурап жатат.
Шерине