Перм крайында өнөр жай ишканасына сокку урулду

Орусиянын Перм крайынын губернатору Дмитрий Махонин “өнөр жай аянтчаларынын бирине” дрон чабуулу коюлганын билдирди.
Анын айтымында, ишкананы өрт чалды, жумушчулары эвакуацияланды, эч ким жабыркаган жок.
Губернатор кеп кайсы жай тууралуу жүргөнүн тактаган жок.
Украиналык Exilenova+ Телеграм каналынын маалыматына ылайык, өрт "Перм" станциясына таандык “Транснефть” заводунда тутанды. Бирок бул маалымат расмий ырастала элек.
Перм крайында “Лукойл” компаниясынын мунай иштетүүчү заводу жана мунай ташуучу “Перм” диспетчердик станциясы жайгашкан. Станцияда мунайдын түрлөрү аралаштырылып куурлар менен ташылат. Анын аймагында кара май сакталуучу резервуарлар орун алган.
Оренбург облусунун губернатору Евгений Солнцев украиналык дрондор “бир нече өнөр жай ишканаларына сокку урууга аракеттенгенин” билдирди.
“Орусиянын Коргоо министрлигинин маалыматына караганда, төрт пилотсуз учак облустун үстүндө атып түшүрүлдү. Курман болгондор жана жабыркагандар жок”, - деп жазды Солнцев.
Украиналык Supernova+ Телеграм каналы Орск шаарында машина куруучу завод чабуулга кабылганын маалымдады.
Орус Коргоо министрлиги 29-апрелге караган түнү украиналык 98 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди.
Украина Орусиянын агрессиясына жооп иретинде ал өлкөнүн согуш машинасын күйүүчү май менен камсыздаган ишканаларды бутага алып келет.
Шерине