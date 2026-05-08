Украинанын түндүгүндө Чернобылдагы радиациялык кооптуу аймакта өрт тутанды.
Бул тууралуу өлкөнүн Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Анын согушка тиешеси жоктугу маалымдалды.
Мекеме тараткан кабарга ылайык, өрт 1100 гектар аянтты каптап, катуу шамалдан улам жалын токойго жайылып баратат.
“Абалды кургак аба ырайы, катуу шамал жана миналар коркунучу кыйындатып, өрт өчурүү иштери оорлошту. Токойдо жарылуулар коркунучунан улам иш убактылуу токтоп турат”, - деп айтылат билдирүүдө.
Ал эми радиация көрсөткүчү начарлаганы кабарланган жок.
Мындан 40 жыл мурун болгон Чернобыл АЭСиндеги кырсыктан кийин кеп болгон 2 миң 600 чарчы километрлик аймак ээн турат. 2022-жылы орусиялык аскерлер ал багыттан Киевге чабуул коюшкан. Ошол эле жылдын апрелинде украин аскерлери ал жерди өз көзөмөлүнө алган.
Шерине