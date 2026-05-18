Аба ырайы: айрым аймактарда жаан жаайт

Нөшөрлүү жаанга байланыштуу 19-майдан 23-майга чейин өлкөнүн тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүөт.
19-майда түнкүсүн Баткен облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт.
Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, айрым жерлерде жаан катуу жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 12…17, күндүз 22…27;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 11…16, күндүз 19…24;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 17…22, күндүз 26…31;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 6…11, күндүз 19…24;
Нарын облусунда түнкүсүн 5…10, күндүз 20…25.
Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз жаан жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 13…15°, күндүз 23…25° жылуу болот.
Шерине