Төрт жылда Сирия жана Ирактан Кыргызстандын 1100 жараны алынып келди

Коопсуздук кеңешинин катчысы Адилет Орозбеков Сирия жана Ирактан 2021-2025-жылдары Кыргызстандын 1100 жараны өлкөгө алынып келгенин билдирди. Бул тууралуу ал Нью-Йорк шаарында Бириккен Улуттар Уюмунун (БУУ) терроризмге каршы күрөш боюнча төртүнчү жумалыгында сүйлөгөн сөзүндө айтканын “Ынтымак ордо” кабарлады.
Расмий маалымат боюнча, 2021-жылы “Мээрим” гуманитардык миссиясынын алкагында Ирактан 79 бала мекенине кайтарылган. 2022-2024-жылдары “Айкөл” атайын операциясынын алты этабында Сириядагы лагерлерден 470 адам Кыргызстанга алынып келген (анын ичинен 150ү аял жана 320ы балдар). 2024-2025-жылдары 551 адам өлкөгө кайтарылган.
Адилет Орозбеков мамлекет аларга бардык укуктарга, эркиндиктерге жана мүмкүнчүлүктөргө ээ болуп, коомго аралашуусу үчүн шарттарды түзүп жатканын айтты.
Сириядагы жана Ирактагы куралдуу жаңжалдарга Кыргызстандын канча жараны кеткени тууралуу так маалымат жок. 2023-жылы Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Ирактын жана Сириянын түрмөлөрүндө отурган кыргызстандык 200дөй аялдын жана 400дөй баланын тизмеси аныкталганын билдирген. (BTo)
Шерине