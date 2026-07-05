Украинанын Башкы штабы Донецк облусундагы Константиновка шаарын орус армиясы алганы тууралуу маалыматтар чындыкка коошпой турганын билдирди.
4-июлда Украинанын Куралдуу күчтөрүнүн Башкы штабынын өкүлү Андрей Ковалев украин аскерлеринин "Восток" тобу коргонуу операцияларын улантып жатканын айтты.
"Константиновка калктуу пункту Украинанын коргонуу күчтөрүнүн көзөмөлүндө", - деди Ковалев.
Ошол эле кезде ал орус тарап шаарды алууга аракеттенип жатканын белгиледи.
Украин президенти Владимир Зеленский муну "орустардын кезектеги калпы" деп атады.
4-июлда Орусиянын Башкы штабынын өкүлү Сергей Рудской брифингде орус армиясы Константиновкага толук көзөмөл орнотконун, ал үчүн салгылаштар 2025-жылдын октябрынан бери жүрүп жатканын жарыялаган.
"РБК-Украина" басылмасы украиналык DeepState долбоорунун картасына таянып, Константиновка орус тарапка өтпөгөнүн жазды. Картага ылайык, орусиялык аскерлер аталган калктуу пункттун жанында турат, бирок аны ээлешкен эмес.
Бир күн мурда Орусиянын Башкы штабынын башчысы Валерий Герасимов президент Владимир Путинге майдандагы кырдаал тууралуу маалымат берип жатып, Константиновка алынганын айткан. Путин аскер кызматкерлери менен жолугушууда "Луганск Элдик Республикасы" (ЛЭР) деп атап алышкан аймак "толук бошотулганын" айткан.
- Орусиянын бийлиги Украинадагы тиги же бул калктуу пункттарды басып алышканын буга чейин да бир нече ирет жар салган. Ал маалыматтар иликтөөлөрдө аныкталбаган, украин тарап четке каккан учурлар болгон.
- Украинанын Луганск облусуна (Кремль ЛЭР деп атайт) толук көзөмөл орногонун Москва акыркы жолу быйыл апрелде жарыялаган. Киев муну четке каккан.
Шерине