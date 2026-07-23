"Кара тизме" – коомду бөлүп-жарган кооптуу көрүнүш"

Прагадагы Карлов университетинин социалдык илимдер факультетинде эмгектенген Дмитрий Дубровский сөзүнүн башында Орусия бийлиги “кара тизмелерди” кандай шартта киргизгенин эске салды. Баса, ал өзү да мекенинде “чет өлкөлүк агент” деп жарыяланган.
- 2011-2012-жылдагы нааразылык акцияларынан кийин “чет өлкөлүк агенттер” тууралуу мыйзам пайда болгондо бийлик расмий түрдө мындай чара Орусиянын жарандарын Батыштын кас таасиринен коргоону көздөрүн расмий билдирген. Ошол маалда антип жазылган эмес деңизчи. Орусиянын саясий процесстерине кийлигишүү үчүн чет өлкөлөрдөн алынган каражатты колдонууну алдын алуу деген туюндурма, бул - кеңири эл аралык тажрыйба деп айтылган.
Кыскасы, ошентип отуруп, анын артынан жагымсыз уюмдар тууралуу да мыйзам пайда болду. Адегенде чет өлкөлүк агенттер деп юридикалык жактар гана "кара тизмеге" киргизилген, андан кийин жеке адамдар да кошула баштады. Бийлик бул адам укуктарын бузбайт, дискриминация болуп эсептелбейт деп айтып келет. Мындай ырастоолор күлкү келтирет. Муну менен бирге өлкөнүн душмандары, аларды чектеш керек, айып пул салып, отургузуш керек деген пропаганданы жайылтууда.
Чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алганда орус элинин укуктарын коргойбуз деп ишендиришкенин айтпадымбы. Башкача айтканда, жарандардын укуктарын коргош үчүн “кара тизме” түзүү зарыл экен да. Анын катарына кирип калгандарды иш жүзүндө эл душманы, кас өлкөлөргө же башка жердин атайын кызматына иштеген адамдар деп көрүшөт. Аларды сталиндик замандагыдай болбосо да, Брежневдин учурундагыдан да катуу куугунтукташат.
- Ушундай “кара тизмелер” коомдун бөлүнүп-жарылуусуна алып келиши мүмкүнбү? Орусияда кандай болду эле?
- Жок, бөлүнүп-жарылуудан мурун ошол “агенттер” менен иштешүү, мамиле куруудан корккондор көбөйдү. Тизмедегилердин жарандык укуктары абдан чектелет. Алар депутат болуп шайлана албайт. Мүлк сатып алуу укугу чектелип, банк эсептери көзөмөлдөнөт. Бир тобу мындан улам чет жактарга чыгып кетүүгө аргасыз болду, кээ бирлери башка өлкөдө туруп “кара тизмеге” киргизилди. Орусияда калгандар оор абалга кептелди. Саясий жүйөдөн улам ачыктан-ачык дискриминация, куугунтук болууда.
Айтайын дегеним, мындай тизмелер эмнеси менен кооптуу? Өздөрү каалаган жүйө менен соттун чечими жок эле тигил же бул адамды шектүү деп жарыялашууда. Белгилүү бир логика менен түзүлгөн тизме адам укуктарын бузууга алып келүүдө.
Ал эми жарандардын жеке маалыматтарынын ачыкка чыгып кетиши тууралуу сөз кылсак... Менимче, мамлекеттик органдарга ишенимден мурда укуктун өзүнө, маңызына көлөкө түшүрүүдө. Менин билишмче, Кыргызстан аздыр-көптүр жарандардын дареги өңдүү жеке маалыматтарын коргогон негизги нормаларды сактоого ыктаган өлкө.
Орусия деле ошондой: жеке маалыматты ачыкка чыгарып салдың деп кимдир бирөөлөрдү катуу жазалайт, ошол эле маалда “чет өлкөлүк агент” деген кишилердин каттоого турган дарегин жана башка маалыматтарын ачыкка чыгарат. Юстиция министрлиги эмес, башка бирөө андай кылса, административдик жоопко тартылмак.
Албетте, жеке маалыматтары шардана кылынган адамдар үчүн бул өтө жагымсыз окуя. Бирок укуктун баарына бирдей колдонулбай жатышы андан да катуу өкүндүрөт. Мамлекет өзү орноткон мыйзамдарды бузбашы керек.
- Орусияда “кара тизмелердин” карапайым элге тийген запкысы дагы кандай болду? Мисалы бири-биринин үстүнөн арыздангандар, баканооздук көбөйгөнүн окуп жүрөбүз.
- Ооба, албетте, баканооздук гүлдөп-өсүүдө. Андайга буга чейин да, мисалы ЛГБТ-пропаганда тууралуу мыйзам кабыл алынгандан кийин күбө болгонбуз. Өздөрүн ыктыярчылар деп атаган топтор башкалардын артынан түшүп алып, мисалы, мектептерде, университеттерде иштеген мугалимдерди "ЛГБТнын өкүлү, жумуштан кетиргиле, тыюу салгыла" деп арызданган учурлар көп эле катталган. Социологияда ошондой ыктыярчыларды “вигилант” деп атап коюшат. Ошол эле Думанын депутаттары белгилүү бир адамдарды өз оюн айтканы же аларга жакпаган аракеттери үчүн агенттердин тизмесине киргизгиле деп коркутушат.
- Жалпылап айтканда, “кара тизмелердин” пайда болушу эмнеден кабар берет?
- Бул абдан кооптуу жол. Андай куралды колдонуу мамлекеттин репрессивдүү ыкмасына айланат. Укукка, мыйзамга эч кандай тиешеси жок.
Эң негизгиси, дагы бир жолу белгилейин, андай тизменин юридикалык инструменти жок, сотто талкууланган эмес. Бул деген эч кандай негизсиз эле, кайсы бир адамдарды мамлекет туура эмес деп эсептеген ишмердик же саясий позиция үчүн каралоо.
Фейктерди жайылтууда деген жүйө келтиришсе, анда жалган маалымат таратууга каршы мыйзам бар. Ошонун негизинде адамдын күнөөсүн далилдегиле. Андайда да фейк таратып атасыңар деп курулай айыптоо туура эмес. Ачык процесстер кайда? Соттун чечими кайда? Жалган маалыматты аныктаган соттук процедура кайда? Кыскасы, мунун баарынын укукка эч кандай тиешеси жок. Күнөөсүздүк презумпциясы бузулганынан тышкары толтура суроолор бар.
Мындай кадам кооптуу гана эмес, Кыргызстанды демократиялык процесстерден тетири багытка, авторитаризмди, репрессияны көздөй буруп жаткан аракет деп ойлойм.
Шерине