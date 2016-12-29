Шаардык кеңеш депутаттарына мандат тапшырылды

Бишкек шаар кеңешинин жаңыдан шайланган депутаттарына мандат тапшырылды. Депутаттык күбөлүк жана төш белгини Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова тапшырды. БШК төрайымы бул жолку шайлоодо жаңы үлгүлөр колдонулганын жана курч атаандаштыкта өткөнүн белгиледи.
Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11-декабрда өткөн. Бишкек шаардык кеңешине 14 партия ат салышып, Социал-демократтар, “Республика-Ата Журт”, “Өнүгүү-Прогресс”, “Мекеним Кыргызстан”, “Кыргызстан” партиялары 7 пайыздык босогодон ашкан.
Аталган партиялардын аймактык шайлоо комиссиясына берген тизмеси боюнча төмөнкү талапкерлерге мандат тапшырылды:
Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы:
1. Кененбаев Алмаз Муканович.
2. Васильев Лев Алексеевич.
3. Бердникова Евгения Александровна.
4. Шүкүров Эмил Жапарович.
5. Усубалиев Эрмек Сыргакович.
6. Тынымсейитова Нуржан Мырзагуловна.
7. Уланов Алмазбек Уланович.
8. Докенов Эрнис Шарапидинович.
9. Лисниченко Валентина Михайловна.
10. Салымбеков Жумабек Мамытбаевич.
11. Иманалиев Даниярбек Бейшенбекович.
12. Имангазиева Адиса Асановна.
13. Абиров Жаныбек Болотбекович.
«Республика — Ата Журт»:
1. Музуралиев Канатбек Байсарыевич.
2. Молдобаева Гульнара Аскарбековна.
3. Горбунов Анатолий Анатольевич.
4. Абдиев Бактыбек Кемелович.
5. Калыков Мийзамидин Абдырахманович.
6. Эргешов Байсалбек Базарбекович.
7. Коргонбай уулу Жусупбек.
8. Кадралиев Асылбек Мэлсович.
9. Досалиев Эльмир Акуналыевич.
10. Бактыбеков Алымбек Бактыбекович.
11. Токобеков Темирлан Алиярбекович.
12. Шананов Алмаз Абылкасымович.
«Өнүгүү-Прогресс»:
1. Исмаилов Сайдахмат Аблезович.
2. Сариев Таалайбек Жолдошбаевич.
3. Куламбаева Асель Мундузбаевна.
4. Сыдыков Эмил Мурзабекович.
5. Сариев Аликбай Токталиевич.
6. Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна.
7. Аматов Рысбай Аматович.
8. Акылбеков Асылбек Акылбекович.
«Мекеним Кыргызстан»:
1. Алымов Жанарбек Жапарович.
2. Тюбеев Тимур Нурланович.
3. Жолдошов Өмүрбек Шарабидинович.
4. Насипов Алымбек Абдыманапович.
5. Абдраев Базарбек Кошоевич.
6. Расул кызы Миргүл.
7. Абдыкадыров Улан Эмилбекович.
«Кыргызстан»:
1. Сагынов Таалайбек Жолдошбекович.
2. Конгантиев Кубанычбек Камбаралиевич.
3. Кулматова Наталья Анатольевна.
4. Жунушев Жолдошбек Маликович.
5. Адылбеков Увазарбек Есенаманович.
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