Матраимовдор фондунун бети ачылган донорлору

Тагдырдын тамашасын караңыз, Матраимовдор буга чейинки журналисттик иликтөөлөрү үчүн “Азаттык” радиосу менен "Клоопту" "беделибизге шек келтирди" деп сотко бергенден кийин гана АКШдагы банктардан маалымат алуу мүмкүн болду.

Кошмо Штаттардын мыйзамына ылайык, башка өлкөдөгү соттук териштирүүгө керектелчү далилди алыш үчүн АКШ сотуна кайрылууга болот. “Азаттык” радиосу сот аркылуу Америкадагы Deutsche Bank Trust Company Americas жана The Bank of New York Mellon банктарына кайрылган. Доллар менен жүргүзүлгөн эл аралык акча которууларда АКШ банктары үчүнчү тарап катары катышат. Саймаити фондго которгонун билдирген каражаттарда ортомчу катары аталган эки банк көрсөтүлгөн.

Өтүнүчкө жооп катары жалпысынан 66 уникалдуу банктык которуулар тууралуу кеңири маалымат алынды.