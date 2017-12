"Нарын" ресторанынын ордуна эмне курулары арсар болуп турат

Бишкекте ордунан сүрдүрүлгөн "Нарын" ресторанынын ордуна эмне курулары арсар абалда турат. Кытайлык компания ал жерге көп кабаттуу конок үй курат деген маселе чечиле элек. Бул тууралуу "Бишкек башкы архитектурасы" ишканасынын басма сөз катчысы Ринат Шамсудинов "Азаттык" радиосуна билдирди:

- Бул маселени мэрия жана шаардык кеңеш карап жатат. Акыркы чечим кабыл алына элек. Ал жерге эмне курулары белгисиз. Бирок кандай имарат курулса да, кытайлык ишкана курат.

Бишкекте тарыхый эстелик катары айтылып келген белгилүү "Нарын" ресторанынын имараты октябрдын этегинде бузулган. Анын ордуна кытайлык компания "Хуалинь" деп аталган 20 кабат мейманкана курулары мурда кабарланган.

Учурда жердин аянтына De He Co LTD жана "Нарын" ишканалары ээлик кылат.

Мэрия 2016-жылдын 25-октябрында аталган имарат архитектуралык эстелик катары макамын жоготкондугу боюнча токтом чыгарган.

Фрунзе жана Шопоков көчөлөрү кесилишкен жердеги "Нарын" 1980-жылдары белгилүү ресторандардын бири болгон. Соңку он жылдай аралыкта кароосуз калган.

Буга чейин Экинчи Дүйнөлүк согуштун ардагерлери ал жерди музейге айлантууну сунушташкан.

Имаратты бузбай, Совет доорунун маданий мурасы катары оңдоп, сактоо маселесин Жогорку Кеңештин депутаттары да көтөрүшкөн эле. (SE)