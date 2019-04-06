КСДПнын саясий кеңешинин жаңы курамы 42 кишиден турат (тизме)

Бүгүн, 6-апрелде Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын (КСДП) курултайында мурдагы саясий кеңеш жоюлуп, жаңы саясий кеңеш түзүлдү. Бул тууралуу партиянын өкүлү Асел Кодуранова кабарлады.
Саясий кеңештин курамына парламенттин сегиз депутаты, журналисттер жана коомдук ишмерлер кирди.
1. Атамбаев Алмазбек Шаршенович.
2. Абдыразаков Батырбек Шайдуллаевич
3. Айтикеев Мирбек Онолбекович
4. Артыков Анвар Артыкович
5. Ашканбаев Таалай Таабалдиевич
6. Борбукеева Рита Нурманбетовна
7. Докенов Эрнис Шарапидинович
8. Дуйшембиев Жоомартбек Абдыкапарович
9. Жамгырчиев Амантур
10. Жолдубаева Кундуз Асылбековна
11. Жумаев Алтынбек Мусаевич
12. Ибраимов Албек Сабирбекович
13. Ибраимов Мурат Жумабекович
14. Измалкова Алла Николаевна
15. Исаков Сапар Джумакадырович
16. Камаева Айчурок Усенбековна
17. Карамушкина Ирина Юрьевна
18. Касымбеков Нурбек Айтиевич
19. Кодуранова Асель Союзбековна
20. Кулматов Кубанычбек Кенешович
21. Кутушев Абдыманап Орозбаевич
22. Кылычов Алга Зарипович
23. Ложников Дмитрий Валерьевич
24. Мадеминов Мурадыл Ганиевич
25. Мамытова Назгуль Туратбековна
26. Мискенбаев Мээрбек Жайлообаевич
27. Момбеков Рыскелди Чыныбекович
28. Мукамбетова Сайракан Сагыновна
29. Мусакеев Дамир Сагындыкович
30. Окенов Эрмек Тологонович
31. Омурбек кызы Гулназ
32. Орозобеков Бакыт Орозобекович
33. Орозова Карамат Бабашевна
34. Раимжанов Токтасин
35. Рахманов Эмиль Азиретович
36. Самигулина Альфия Ильдаровна
37. Смаилов Кыяз Абдулашимович
38. Султанбеков Темирлан Медетбекович
39. Турдукулов Адиль Ильясович
40. Усубалиев Таалай Болотбекович
41. Халикова Ашэра Леджебовна
42. Шекимбаев Тургунбек Айнакулович. (KR)
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