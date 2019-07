Түштүк Кореянын өкмөт башчысынын Бишкекке үч күндүк сапары башталууда Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Ён расмий сапар менен бүгүн, 17-июлда Кыргызстанга келет.



Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анын сапары 19-июлга чейин созулат. Сапар алкагында 50дөн ашуун кореялык компаниялардын катышуусунда кыргыз-корея бизнес-форуму, эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү пландалган.



Тараптар соода, айыл чарба, саламаттык сактоо, тоо-кен тармагы, туризм, энергетика, транспорт, текстилдик өнөр жай, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө кызматташууну талкуулашат.



Корей өкмөт башчысын президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алат.















Ажылыкка аттанган кыргызстандыктардын алгачкы тобу зыяратка кетти Кыргызстандан ажылык сапарга аттанган мусулмандардын алгачкы тобу 17-июлда эртең менен Бишкектеги «Манас» эл аралык аэропортунан Сауд Арабиясына учуп кетти. Муфтияттын басма сөз кызматы билдиргендей, 1-августка чейин Бишкектен жана Оштон 18 жолу авиакаттам уюштурулуп, 6010 адам диний жөрөлгөнү аткарууга барат. Сауд Арабиясы 2019-жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга берген квота былтыркыдан 500гө орунга көп. Зыяраттын баасы бир кишиге 3000 доллар болду. Ажылык амалды аткаруу - ислам дининдеги негизги беш милдеттин бири. Зыярат жылына бир жолу болот. Мусулмандар Курман айт намазын Сауд Арабиясынын Мекке шаарында окуйт. Зыярат бул калаадагы Кааба имаратынын тегерегинде, Мадина шаарындагы ыйык саналган жерлерде болот. Статистикалык маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда калктын 90 пайызга жакыны мусулмандар. (SЕ)















Бишкек-Ош жолунун Маданият-Жалал-Абад бөлүгүндөгү иш токтоп калды Бишкек-Ош жолунун Маданият-Жалал-Абад бөлүгүндөгү 67 чакырымга созулган курулушу токтоп калды. Евразия өнүктүрүү банкынын каржылоосундагы азербайжандык “Азвирт” компаниясы курулушта иштегендерге май айынан бери айлыгын бере электигин жумушчулар кабарлашты. Учурда компания 400дөн ашуун адамга 600 миң долларга жакын акча карыз.



“Азвирт” компаниясынын Кыргызстандагы филиалынын директору Низами Гараисаев ишкана азыр каржылык оор кырдаалда турганын айтты.



Транспорт жана жолдор министрлигинин аймактык координатору Акжолбек Бегалиев Евразиялык банктан каржылоо кечигип жатканын билдирди.



Ош-Бишкек трассасындагы 67 чакырымга созулган жолдун курулушу былтыр башталган. Ага Евразия өнүктүрүү банкы 60 млн. доллар каражат бөлүп, тендерден азербайжандык компания утуп алган. (RsK)















Ысык-Көлдө жоголгон казак жараны табылды Ысык-Көлдө 15-июлда дайынсыз жоголгон казак жараны аман-эсен табылды. Ысык-Көл районунун акими Данир Иманалиев билдиргендей, казакстандык 53 жаштагы Аркадий аттуу жаран 16-июлда кечинде Кара-Ой айылындагы "Алтын-Көл" пансионатына келген. Ал ушул эле кыштакта көлгө скутер айдап кеткен бойдон дайыны чыкпай, куткаруучулар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суудан издеп жаткан эле. Өзүнүн айтымында, түштүк жээкке чейин барган кезде скутер чөгүп кеткен. Ал жактан таксиде пансионатка кайтып келген. Аким аны менен жолугуп, окуянын чоо-жайын аныктай турганын айтты. (KS)















Экс-министр Олег Панкратов президентке кеңешчи болду Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы экономика министри Олег Панкратовду өзүнө кеңешчи кылып дайындады. Жарлыкка 16-июлда кол коюлганын мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Панкратов 2018-жылдын жазында экономика министри болуп дайындалган. 2019-жылдын февралында өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев милдетин аткаруудагы кемчиликтери үчүн ага сөгүш берген. 24-майда Панкратов арыз жазып, отставкага кеткен. "Азаттыкка" бул тууралуу комментарий бергенде "Көп сын-пикирлер болгондуктан, ушундай чечим кабыл алдым",- деген. Олег Панкратов 2015-2017-жылдары да экономика министри болуп иштеген.















Пакистанда журналисттер нааразылык акциясына чыкты Пакистанда жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлери цензурага, аскердик жана коопсуздук кызматтарынын басым-кысымына, журналисттердин ишсиз калышына, бюджет кыйла кыскарып, мунун айынан бир топ ай маяна ала ала албай жатканына нааразы. Буга байланыштуу 16-июлда Журналисттердин кесиптик кошуунунун демилгеси менен жер-жерлерде нааразылык акциялары өттү. Кошуундун жетекчиси Афзал Батт мындай митингдер каршылык кыймылынын башталышы гана деп эскертти:



"Бүгүнтөн баштап биз журналисттердин укугун коргоо кыймылын баштайбыз. Соңку сегиз айда 5 миң журналист ишсиз калды. Биз муну цензуранын уландысы катары баалайбыз", - деди Афзал Батт.

Өткөн аптада "Чек арасыз кабарчылар" эл аралык уюму Пакистан бийлигин оппозициялык ишмердин маалымат жыйынын чагылдырган үч телеканалдын ишин токтотуп койгону үчүн сынга алган. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет Пакистанда сөз эркиндигине байланыштуу абалга камтамачылык билдирген. Анда өлкөнүн армиясы журналисттерди коркутуу жана башка жолдор менен алардын кийлигишип жатканын айыптаган.



Пакистан сөз эркиндиги боюнча эл аралык рейтингде 180 өлкөнүн ичинде 142-орунда турат.















Австрия: Юстиция министрлиги Фирташты АКШга экстрадициялоого уруксат берди Австриянын Юстиция министрлиги украиналык олигарх Дмитрий Фирташты АКШга экстрадициялоого макул болду. Өткөн айда өлкөнүн Жогорку соту Фирташты АКШга жөнөтүү тууралуу чечим кабыл алган. Мыйзамга ылайык, мындай чечимди ишке ашыруу үчүн Юстиция министрлигинин макулдугу керек.



Австриянын бийлиги Фирташты 2014-жылы АКШнын өтүнүчү менен камакка алган. Ал курамында титаны бар кенди иштетүүгө лицензия алуу максатында индиялык аткаминерлерге пара берген деп айыпталып жатат. Олигархтын адвокаттары болсо Индиядагы кылмышты иликтөөгө АКШнын юридикалык укугу жок деп эсептешет.

Ишкер негизги байлыгын газ сатып топтогон жана аны АКШнын күч органдарын анын Орусия менен болгон мамилеси да кызыктырат.



Фирташты Украинанын мурдагы президенти, ушул тушта Орусияда баш калкалап жүргөн Виктор Януковичтин башкы финансисти деп атап жүрүшөт.



Ишкерге Украинада да кылмыш иши козголгон, ага өлкө казынасына 217 миллион доллар чыгым келтирген деген айып коюлган.



Испания дагы аны арам акчаны адалдоого байланыштуу айыптап жатат.















Өкмөттүн парламенттеги өкүлү Ашырбек Темирбаев каза болду Өкмөттүн Жогорку Кеңештеги өкүлү Ашырбек Темирбаев 66 жаш курагында каза болду. Бул маалыматты өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн жетекчиси Чыңгыз Эсенгулов «Азаттык» радиосуна ырастады. Маалыматка караганда, Темирбаев Бишкектеги ооруканалардын биринде көз жумган. Ашырбек Темирбаев 1952-жылы 10-октябрда Жалал-Абад облусунун Таш-Көмүр шаарында туулган. 1975-жылы кен инженери адистиги боюнча Фрунзедеги политехникалык институтту, 1990-жылы Ташкенттеги Жогорку партиялык мектепти, 1997-жылы юриспруденция адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин бүткөн. Иш тажрыйбасын Челябинск облусундагы Бакал шахтасынын башкармасы, өткөөлчүнүн жардамчысы болуп баштап, Жогорку Кеңеште төраганын жардамчысы, аппарат жетекчиси, өкмөттүк аппараттын жетекчи орун басары болуп эмгектенген. 2012-жылдан бери өкмөттүн парламенттеги өкүлү болуп иштеп келген. "Манас-1000" юбилейлик медалы, "Даңк" медалы, КМШнын Парламенттер аралык ассамблеясынын Ардак грамотасы менен сыйланган. Мамлекеттик кызматтын 2-класстагы мамлекеттик кеңешчиси класстык чини бар. (КЕ)















Жогорку сот Текебаев менен Чотоновдун ишин кароону 21-августка жылдырды Жогорку сот "Ата Мекен" партиясынын түрмөдөгү лидери Өмүрбек Текебаев жана мурдагы элчи, экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кароону 21-августка жылдырды. Жогорку Кеңештеги "Ата Мекен" фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында, судья жараяндын жылышын иштин көлөмү чоң экени менен түшүндүргөн. Бүгүнкүгө белгиленген соттук териштирүүгө партиянын айрым мүчөлөрү, Жогорку Кеңештеги "Ата Мекен" фракциясынын депутаттары, аталган партиянын айрым мүчөлөрү, айыпталуучулардын жакындары киргизилип, журналисттер менен айрым тарапкерлер киргизилген жок. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин да өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрдү өзгөртүүсүз калтырылган. Ага чейин, 2018-жылы да юристтер ишти жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароо тууралуу өтүнүч жиберип, Башкы прокуратура аны аткаруудан баш тарткан. Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31-майда №47 колониядан ооруканага которулган. Учурда ал Мирсаид Миррахимов атындагы Улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жатат. Эки саясатчы 2017-жылдын башында орусиялык жаран Леонид Маевскийдин «1 миллион доллар пара алган» деген көрсөтмөсүнүн негизинде "Коррупция" беренеси менен айыпталып, ар бири сегиз жылдан түрмөгө кесилген. Экөө тең муну саясий куугунтук катары баалашкан. Тарапташтары Маевскийдин көрсөтмөсү жалган экенин далилдеген жаңы жагдайлар бар экенин билдиришкен.















Усубалиевдин атын аянтка ыйгаруу сунушу коомдук талкууга коюлду Кыргызстандын мамлекеттик жана саясий ишмери Турдакун Усубалиевдин атын эски аянтка ыйгаруу боюнча Бишкек шаардык кеңешинин токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык, Бишкек шаарында Орозбеков – Раззаков көчөлөрүнүн чегинде жайгашкан аянтка (Эски аянтка) анын атын ыйгаруу сунушталып жатат. Буга чейин Кочкор районуна жана Бишкектин Киев, Нарындын Ленин көчөсүнө Турдакун Усубалиевдин ысымын берүү тууралуу сунуштар айтылган. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик жана саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгын майрамдоо жөнүндө жарлыкка 4-февралда кол койгон. Турдак















Мурдагы судья Жаркееванын ишин кароо 19-июлга жылды Биринчи май раойндук соту мурдагы судья Элвира Жаркеевага байланыштуу соттук териштирүүнү 19-июлга жылдырды. Буга күбөлөрдүн келбей калганы себеп болду. Башкы прокуратура март айынын соңунда Свердлов райондук сотунун мурдагы судьясы Элвира Жаркеевага айыптоочу бүтүмдү бекиткен. Ага ылайык, Жаркеева “Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу”, “Алдамчылык”, “Коррупция” жана “Атайылап акыйкатсыз чечим чыгаруу” беренелери менен айыпталууда. Тергөөнүн божомолу боюнча, Элвира Жаркеева кылмыш тобу менен келишип алып, жеке ишканалардын биринин мүлкүн өзүнө алыш үчүн бир катар мыйзамсыз чечимдерди чыгарган. 2016-жылдын 15-августунда ал ири өлчөмдөгү акча өндүрүп алуу тууралуу мыйзамсыз толтурулган арызды канааттандырып, кытай жаранынын кызыкчылыгын коргогон чечим чыгарган. Сотко Жаркеева менен бирге Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Рустам Маманов жана ишкер Рустам Воинов да жеткирилди. Алар кытай ишкерлерт менен жер талашка айланыштуу былтыр майда кармалган. Кийинчерээк Жаркеева да дал ушул кытай ишкерлеринин иши боюнча камалганы белгилүү болгон. Бул факт боюнча Башкы прокуратура Бишкек шаардык сотунун жана Жогорку соттун судьяларына, жалпысынан жети кишиге “Коррупция” беренеси боюнча айып коюп, кылмыш ишин козгогон. (КЕ) Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Read more















Тажикстандын баш прокурору абактагы 14 адам токмоктон өлгөнүн четке какты Тажикстандын башкы прокурору Юсуф Рахмон Хожент шаарындагы абактан Дүйшөмбүгө которулганы жаткан 14 адам ур-тепкиден өлдү деген маалыматты четке какты. Ал 16-июлда маалымат жыйында абактагылардын ууланып өлгөнүн соттук-медициналык экспертиза аныктады деп билдирди. Бирок эмнеден ууланганы дагы такталарын кошумчалады:



"Соттук-медициналык экспертиза жүргүзүлдү, анда өлгөн адамдардын денесинде ур-тепкиден калган так аныкталган жок. Кылмыш ишиндеги материалдарга ылайык, алар ууланып калганга чейин нан жешкен. Тилекке каршы, буга чейин кайсы бир адамдардын айынан тамак-ашка натрий нитраты кошулуп, ууланган учурлар болгон", - деди Юсуф Рахмон. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда

Башкы прокурор өлгөн адамдар буга чейин тажик абактарындагы тополоңго катышпаганын кошумчалады.



Мунун алдында түрмөдө ажал тапкан жарандардын тууган-уругу алардын денесинде ур-токмоктон калган көгала тактар бар экенин, ошондуктан ууланып өлгөнүнө ишенбей турганын айтып чыгышкан.



14 адамдын өлүмү менен аяктаган окуя боюнча Башкы прокуратура кылмыш ишин козгогон, атайын тергөө тобу түзүлгөн. Read more















Кыргызстанга Түштүк Кореянын премьер-министри келет Эртең, 17-июлда Түштүк Кореянын премьер-министри Ли Нак Ён расмий сапар менен Кыргызстанга келет. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, анын сапары 19-июлга чейин созулат. Сапар алкагында 50дөн ашуун кореялык компаниялардын катышуусунда кыргыз-корея бизнес-форуму, “В2В” түрүндөгү жолугушуулар, эки тараптуу жолугушууларды өткөрүү пландалган. Тараптар соода, айыл чарба, саламаттык сактоо, тоо-кен тармагы, туризм, энергетика, транспорт, текстилдик өнөр жай, маалыматтык технологиялар чөйрөсүндө кызматташууну талкуулашат. Корей өкмөт башчысын президент Сооронбай Жээнбеков кабыл алат. Расмий сапардын жыйынтыгы боюнча бир катар эки жактуу документтерге кол коюу пландалууда. (КЕ) Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Read more















Голуновдун иши: дагы төрт полиция иштен алынды Орусиянын Ички иштер министрлиги (ИИМ) "Медуза" басылмасынын иликтөөчү журналисти Иван Голуновдун окуясына байланыштуу Москва шаардык полициясынын төрт кызматкерин иштен алды. Бул тууралуу "Интерфакс" маалымат агенттиги ИИМдеги ишенимдүү булактарына таянып кабарлады.



Буга чейин президент Владимир Путин Голуновдун ишине байланыштуу полициянын эки генералын - ИИМдин Батыш административдик округу боюнча башкармалыгынын жетекчиси Андрей Пучков менен ИИМдин Башкы башкармалыгынын Баңгизаттарды көзөмөлдөө боюнча башкармалыгынын жетекчиси Юрий Девяткинди кызматтан бошоткон. Аларды кызматтан алууну Путинге ички иштер министри Владимир Колокольцев сунуш кылган. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Иван Голунов 6-июнда баңгизат соодасына байланышы бар деген шек менен кармалган. Адвокат анын чөнтөгүнө жана батирине баңгизат атайын ташталганын билдирген.



Москвада жана Орусиянын бир катар шаарларында Голуновду колдогон акциялар өткөн, анда ондогон адамдар кармалган. Ички иштер министри Колокольцев журналистке тагылган айып далилденбегенин билдирген. Журналист тергөө абагынан чыгып, ага карата козголгон кылмыш иши токтотулган. Read more















Рахимов Эл аралык бокс федерациясынын башчылыгынан кетти Өзбекстандык бизнесмен Гафур Рахимов 15-июлда Эл аралык бокс федерациясынын президенти кызматынан биротоло кеткенин билдирди. Ал арызында “саясий негиздеги жалган айыптан" улам атын актоо үчүн түрдүү сот процесстерине катышууга аргасыз болуп жатканын жазды. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда

Быйыл март айында Рахимов федерацияны жетектөөдөн убактылуу четтетилген. Ал федерациянын төрагасы болуп 2018-жылдын 2-ноябрында шайланган. Бирок Эл аралык Олимп комитети Рахимовдун биротоло кызматтан кетишин талап кылган. Аны Кошмо Штаттарынын Рахимовду кылмыш чөйрөсү менен байланышта деп санкция салганы менен негиздеген.



АКШ Гафур Рахимовду чыгыш европалык “Агайындар чөйрөсү” кылмыш тобуна катыштыгы бар деген шек менен 2012-жылы "кара тизмеге" киргизген. Андан сырткары Өзбекстандагы уюшма кылмыш топторунун биринин анабашы деген маалыматтар бар. Өзү болсо мафия менен камыр-жумур экени тууралуу дооматтарды такай четке кагып келет. Read more















Бишкекте суунун тарифи жогорулашы мүмкүн Бишкекте сууга жана сууну бөлүштүрүүгө (канализация) тариф жогорулашы мүмкүн. Шаардык кеңеш буга байланыштуу токтомдун долбоорун коомдук талкууга чыгарды. 4-июлда чыккан долбоордо таза суунун бир куб метрин жеке адамдар үчүн 5,38 сомдон 8,1 сомго кымбаттатуу каралган. Бюджеттик уюмдар үчүн 7,38 сомдон 9,1 сомго, ал эми башка уюмдар үчүн 9,15 сомдон 13 сомго чейин жогорулашы мүмкүн. Мындан сырткары Шаардык кеңештин депутаттары каналазацияга болгон тарифти 1,2 сомдон 2,3 сомго чейин көтөрүүнү сунуштап жатат. Депутаттар мунун себебин азыркы тарифтер өзүн-өзү актабай жатканы менен түшүндүргөн. Долбоордо ичүүчү сууну өндүрүү, транспортировкалоо жана керектөөчүлөргө берүү, агынды сууларды кабыл алуу жана тазалоо менен алектенген шаардагы жападан-жалгыз ишкана - “Бишкексууканалдын” финансылык абалы өтө оор экени, жыл сайын 80 млн. сом чыгым тартып жатканы белгиленген.(КЕ) Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Read more















Түштүк Азия: катуу нөшөрдүн айынан ондогон адамдын өмүрү кыйылды Түштүк Азия өлкөлөрүндө нөшөрлөп жааган жаандан жана суу ташкындын кесепетинен 100дөн ашуун адам өлдү, миллиондогон киши турак-жайсыз калды.



Табигый кырсыктан айрыкча Индия, Непал жана Бангладеш катуу жабыркады. Индия өкмөтү Ассам штатында төрт миллиондой адам там-ташын таштай качууга аргасыз болгонун кабарлады. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда

Өлкөнүн армиясы үйсүз калгандарга убактылуу чатырлар тигилгенин билдирди. Бул чөлкөмдөгү быйылкы жаанчыл мезгилдин башталышы гана. Келаткан аптада кара нөшөр жана анын чыгымы да күчөшү мүмкүн. Азиянын түштүгүндөгү жаанчыл мезгилде жыл сайын жүздөгөн адам ажал табат. Read more















БУУ АКШда иран министринин кыймылынын чектелишине камтама болду Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) Кошмо Штаттары Ирандын тышкы иштер министринин жүргөн-турганына чектөө койгонуна тынчсыздануу билдирди.



14-июлда министр Мохаммад Жавад Зариф БУУнун жыйынына катышуу үчүн Нью-Йоркко барган. Зарифке БУУнун жана Ирандын өкүлчүлүктөрүнүн кеңселерине, Кеннеди аэропортуна барчу жолдо гана жүрүүгө уруксат берилгенин АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү билдирген. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда

Америкалык аткаминер “зыяндуу пропагандасын жайылтуу үчүн АКШдагы эркиндикти колдонууда" деп Зарифти айыптады. Вашингтон негизи эле өзүнө кас санаган өлкөлөрдүн дипломаттарынын баскан-турганын чектеп, Нью-Йорктогу радиусу 40 чакырымдык Коламбус шакекчесинен башка жактарга барышына тыюу салып келет. Read more















Базар-Коргондо депутат менен мушташкан айыл өкмөт жумуштан кетти Депутатка кол көтөргөн Базар-Коргон айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучу Теңирберди Жолдошев жумушунан четтетилди. Бул тууралуу “Азаттыкка” райондук администрациядан билдиришти. Маалыматка караганда, Базар-Коргон райондук соту 13-июлда Теңирберди Жолдошевди сотко чейинки өндүрүш иштери аяктаганга чейин жумуштан четтетүү тууралуу чечим кабыл алган. Ага ылайык район акиминин буйругу менен Жолдошев кызматынан убактылуу бошотулду. Базар-Коргон айылдык кеңешинин депутаты Элдияр Жуманазаров ден соолугуна зыян келтирип, иш бөлмөсүндө кол көтөргөн Жолдошевге каршы райондук прокуратурага кайрылган. Анда жетекчи аны иш бөлмөсүндө токмокко алып, ири суммадагы акча талап кылганы арызда көрсөтүлгөн. “Бийлигинен аша чабуу” беренеси менен козголгон ишти азыр райондук милиция териштирип жатат. Тенирберди Жолдошев депутаттан акча талап кылбаганын жана кол көтөрбөгөнүн айтып келет. Аталган айыл өкмөттө 40 миңдей киши жашайт. Бир жылдык бюджети 60 миллион сомго жетет. (RsK) Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Read more















Чаткалда Жээнбеков убада берген спорт залдын курулушу баштала элек Чаткал районунун Каныш-Кыя айылында Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда убада берген спорт залдын курулушу баштала элек. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев райондун эли менен жолугуп жаткан учурда айыл тургуну Тынарбек Сапарбек уулу билдирди. Анын айтымында, эки жыл мурун ошол кездеги өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков Чаткалда эл менен жолугушкан учурда, тургундар бул аймакта спорт комплекси жоктугун айтып кайрылышкан. “Ал киши биздин суранычыбызды орундатып, спорт комплексин курууга көмөк берерүүгө убада берген. Андан бери комплекс кичирейип залга айланып, ошол бойдон курулуштан дайын жок. Президенттин жалпы элдин алдында айткан сөзү аткарылбай калды”, – деди Сапарбек уулу. Облустук капиталдык курулуш башкармалыгы билдиргендей, Каныш-Кыя айылындагы спорт залдын курулушуна 30 млн. сомго тендер жарыяланып, 20 млн. сомго бир компания утуп алган. Эки жылдан бери аны каржылоо токтоп турат. Облус жетекчиси Кыянбек Сатыбалдиев бул маселе менен тийиштүү тараптарга кайрыларын билдирди. (RsK) Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Read more















Украинада мамлекеттик тил тууралуу мыйзам күчүнө кирди Украинада «Украин тилин мамлекеттик тилге айлантуу тууралуу» деп аталган мыйзам бүгүн, 16-июлда күчүнө кирди. Документти Жогорку Рада быйыл апрель айында кабыл алып, май айында ошол кездеги президент Петро Порошенко кол койгон.



Документке ылайык, украин тили өлкөдөгү жалгыз мамлекеттик тил болуп эсептелет. Аны колдонууну чектөөнү каалагандар жоопко тартылат. Ошондой эле украин тилине коомдук турмуштун бардык тармактарында артыкчылык берилиши керек. Бирок жеке сүйлөшүүлөр менен диний жөрөлгөлөргө бул мыйзамдын тиешеси жок. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда

Мыйзамда "бардык мамлекеттик кызматкерлер, судьялар, билим берүү жана медицина кызматкерлери сөзсүз түрдө украин тилин билиши керек" деген талап бар. Мамлекеттик органдардын жыйындары, документ иштери украин тилинде жүргүзүлөт. Башка тилде чыккан гезит-журналдардын украин тилдүү версиясы да чыгарылышы керек, китепкана, китеп дүкөндөрү, гезит күркөлөрүнүн кеминде 50% өндүрүмү украин тилинде болушу зарыл.



Украинанын орус тилдүү калкында тил маселеси көптөн бери талаш жаратып келет. Өлкө чыгышындагы Орусия колдогон жикчилдер "Киев орус тилин колдонууну атайылап чектеп жатат" деп айыпташат. Read more















Эрдоган: Орусиядан С-400 комплексин ташып келүү эмдиги жылы толук аяктайт Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусиядан С-400 үлгүсүндөгү зениттик-ракеталык комплекс толугу менен 2020-жылы жазында ташылып бүтөрүн билдирди.



Стамбулда 15-июлда түрк президенти мындан үч жыл мурдагы кандуу окуяларды эскерүү учурунда комплекстин бир бөлүгүн сегиз учак алып келгенин, жакынкы күндөрү дагы жүк келерин жарыялады:



"Кудайдын колдоосу менен комплекс толугу менен апрель айында орнотулуп калат",- деди Эрдогон. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Мунун алдында Түркия Орусиянын С-400 зениттик-ракеталык системасын сатып алганы үчүн АКШ ага каршы санкция киргизгени жатканы маалым болгон. Ага ылайык, президент Дональд Трамптын кеңешчилер тобу санкциялардын пакетин даярдады. Азырынча кандай чаралар камтылганы белгисиз.



Түркия 2017-жылы Орусиянын С-400 үлгүсүндөгү зениттик-ракеталык системасын сатып алуу үчүн келишим түзгөн. 12-июлда түрк мындай системасынын алгачкы бөлүгү өз аймагына келгенин кабарлаган. Келишим Вашингтон менен Анкаранын мамилесин чыңалткан негизги маселелердин бирине айланган.



Кошмо Штаттар буга чейин НАТОдогу өнөктөшү Түркияны С-400 боюнча келишимден 31-июлга чейин баш тартууга чакырып келген. Андай болбосо Анкарага F-35 кыргын салуучу учактарын сатпай коёрун эскерткен. Read more















“Ак-Кула” ипподромун оңдоо үчүн сынак жарыяланды Бишкек мэриясы “Ак-Кула” ат майданын жаңылоо үчүн эскиздик-долбоорго архитектуралык сынак жарыялады. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Сынактын шартында Ипподромдун азыркы имаратын бузбай, оңдоп-түзөп, жаңылоо зарылдыгы белгиленген. Концепцияга көрүүчүлөргө отургучтарды көбөйтүү, автомашина токтотуучу жай маселесин чечүү кирет. Байге фонду 500 миң сомду түзөт. Биринчи орун үчүн 200, экинчиге 150 жана үчүнчү орунга 100 миң сом каралган. Мындан сырткары 25 миң сомдон эки кызыктыруучу сыйлыктар бар. Борбордук "Ак-Кула" ат майданын жаңыртуу маселеси 2017-жылы Нооруз майрамындагы ат оюндарынан кийин көтөрүлгөн. Көкбөрү оюнун көргөнү келген көпчүлүк ат майданга батпай, сырттагы бак-дарактардын жана аянтка жарык берүүчү мамынын үстүнө чыгып алып көрүшкөнү Интернетте кызуу талкууга алынган. Ат майданды реконструкциялоо боюнча өкмөттүк жыйында оңдоп-түзөөгө 650 млн. сом кете турганы айтылган. Азаттык тиркемеси Азаттык Телеграмда Азаттык Инстаграмда Соттун чечими менен Бишкектеги “Ак-Кула” ат майданы мэриянын карамагына өтүп, 2017-жылдын 20-январынан тарта ага Дене тарбия жана спорт башкармалыгы ээлик кыла баштаган. Ал жер мурда Бишкек мэриясына таандык болгон. Токсонунчу жылдардын башында Айыл чарба министрлигинин токтому менен жеке колго өтүп, Ачык акционердик коом болуп калган. Мэрия көп жылдан бери соттошуп утуп алган. "Ак-Кула" ат майданы Бишкек шаарында жайгашкан. Аянты 57,4 гектар, 3000 орундуу. Бишкек мэриясы 2013-жылдан бери ат майданды карамагына алуу аракетинде "Ак-Кула" акционердик коому менен соттошуп келет. (КЕ) Read more















