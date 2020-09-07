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7-сентябрь, 2020 дүйшөмбү, Бишкек убактысы 18:32
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«Ата Мекен» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

Иллюстрациялык сүрөт.

«Эркин Тоо» мамлекеттик гезити Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесин жарыялады.

Ага ылайык, «Ата Мекен» саясий социалисттик партиясы Жогорку Кенештин депутаттыгына баш-аягы 150 талапкерди көрсөткөн. Тизме төмөнкүдөй иретте түзүлгөн:

Аты-жөнү

Туулган күнү, жылы

Иштеген жери

Ээлеген кызматы

1

Акаев Жанарбек Кубанычович

13.12.1986

Жогорку Кеңеш

Депутат

2

Токтогазиев Тилек Мурсалиевич

26.12.1990

«ЛАВИСТА» ЖЧК

Башкы директор

3

Момбеков Рыскелди Чыныбекович

13.10.1968

Жогорку Кеңеш

Депутат

4

Сурабалдиева Элвира Жыргалбековна

23.11.1978

Жогорку Кеңеш

Депутат

5

Абакиров Элдар Курманбекович

14.04.1981

Жумушсуз

6

Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич

21.03.1972

Эсеп палатасы

Аудитор

7

Осмонов Евраз Арсланбекович

02.06.1980

Жумушсуз

8

Никитенко Наталья Владимировна

26.03.1979

Жогорку Кеңеш

Депутат

9

Шерниязов Абылкасым Эсентаевич

11.07.1971

Жумушсуз

10

Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович

22.03.1970

Жогорку Кеңеш

Депутат

11

Токтошев Эмил Токтакунович

18.04.1974

Жогорку Кеңеш

Депутат

12

Чотонова Турсунбүбү Дүйшөнкуловна

25.05.1992

Кыргызстандын Италиядагы элчилиги

Атташе

13

Эркебаев Азат Абдыганиевич

02.05.1979

Жумушсуз

14

Ким Ин Сен

07.09.1978

Жумушсуз

15

Сулейманов Бахадыр Искакович

04.05.1963

Жогорку Кеңеш

Депутат

16

Кырбашева Кундус Бергеншаевна

11.03.1984

«Кыргыз винд систем» ААК

Финансы боюнча директор

17

Макеев Керимберди Жакыпович

25.05.1976

«Группа компаний «АККА» ЖАК

Башкармалыктын тєрагасынын орун басары

18

Жураев Уланбек Муратович

24.07.1980

«Атайын Долбоор Монтаж» ЖЧК

Финансылык директор

19

Турдубеков Бактыбек Курманбекович

05.05.1977

«Бишкек штамптоочу заводу»

Директор

20

Шарапова Жибек Закировна

06.10.1990

ШИО «Сезимтал»

Башкы директору

21

Рыспаев Бакыт Келгенбаевич

01.01.1980

Жумушсуз

22

Качкынбаев Сейтек Садырбекович

02.03.1977

Жумушсуз

23

Сатыбалдыев Абдимиталип Баатырбекович

08.06.1972

Ош ТУ

«Физика жана энергомашина куруу» кафедрасынын башчысы

24

Кулумбаева Гүлмира Шамшиевна

07.04.1971

Жеке ишкер

25

Аскаров Эрлан Алсеитович

06.01.1987

Жумушсуз

26

Курванбаев Суйүнбек Бурканидинович

08.07.1980

Кызыл-Кыя шаардык кеңеши

Депутат

27

Түленбаев Эмил Советбекович

30.09.1984

Ош шаардык мэриясынын УМС

Бөлүм башчы

28

Турдалиева Чынар Алымкуловна

21.12.1973

Жумушсуз

29

Жунусов Улан Сманович

01.04.1976

Жумушсуз

30

Айнабаев Бектур Аскарович

08.03.1978

«Нарын» бажысы

Бажы коштоо бөлүмүнүн инспектору

31

Долдоев Таалайбек Анарбаевич

08.07.1964

Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу чыгаруу департаменти

Башкы адис

32

Кутманбаева Гүлжан Орозобековна

22.03.1979

УСП АХЧ

33

Нариев Жаныбек Абдивалиевич

02.08.1984

Ош шаардык кеңеши

Депутат

34

Нурматов Азизбек Нарынбаевич

20.08.1989

Жумушсуз

35

Кошалиев Мелисбек Ысманалиевич

22.09.1985

Жумушсуз

36

Тентимишева Замира Шарапидиновна

12.08.1968

Бишкек шаардык мэриясынын ДЭИ

ОДМБ башчысы

37

Ботобаев Айбек Курманович

02.02.1980

Ички иштер министрлиги

Чүй облусу боюнча ОДПС жана ПГУОБДДД жетекчиси

38

Исманов Талант Касымович

11.06.1984

«Эркуфлай» ЖЧК

Директор

39

Добулбеков Айдарбек Камалбекович

30.10.1972

«Ак Жол Аксы» кооперативи

Төрага

40

Асаналиева Жийдегүл Абылкасымовна

09.06.1986

Жумушсуз

41

Айкынов Хаит Исраилович

30.03.1952

Жумушсуз

42

Курманкулов Алмазбек Комбердиевич

19.03.1973

Аймактар аралык экотехинспекция башкармалыгы

43

Салибаев Иличбек Паратович

22.04.1970

Жумушсуз

44

Наватова Айгүл Жаныбаевна

05.02.1960

«Бишкек жашылчарба» муниципиалдык ишканасы

Эксперт-лингвист

45

Орумбеков Эрик Колбаевич

28.09.1981

«Имрана-Али» ЖЧК

Директор

46

Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович

19.08.1983

Жумушсуз

47

Эгембердиев Кубанычбек Мырзамамытович

11.08.1970

Кочкор-Ата аймактык колледж

Коммерциялык директор

48

Ивахник Наталья Владимировна

13.01.1982

РЦПЗ

Психиатр

49

Калилов Нурсултан Абдраимович

25.10.1992

«Лидер Медикал» ЖЧК

Финансылык директор

50

Боронбаев Калысбек Олжобаевич

17.07.1986

Жогорку Кеңеш

Сектор башчы

51

Төлөгөн уулу Аман

04.08.1990

Жумушсуз

52

Аблакеева Чынара Аскарбековна

04.04.1982

Жумушсуз

53

Романов Бакыт Асылбекович

06.02.1980

Жумушсуз

54

Сыдыков Бакытбек Дамирбекович

25.10.1981

Жумушсуз

55

Абдрахманов Нурбек Борисович

29.05.1977

Жумушсуз

56

Ташибекова Замира Мазеловна

28.04.1970

Талас мамлекеттик университети

Кафедра башчысы

57

Мамбеткулов Максатбек Абдуманапович

25.08.1986

ММБ ЖЧК

Башкы директор

58

Ниязбеков Рыспек Жайлообекович

26.03.1966

«Айше Трейдинг» ЖЧК

Коммерциялык директор

59

Акынбеков Нургазы Эшенкулович

23.04.1979

Жумушсуз

60

Антипова Антонина Михайловна

19.12.1964

Жумушсуз

61

Балтабаев Сардорбек Абдумуталибович

26.01.1985

«Юрконсул юридикалык компаниясы» ЖЧК

Директор

62

Усупбаев Абдурахман Тажимырзаевич

30.10.1974

«Техник» ЖЧК

Директор

63

Молдосалиев Авдандил Жыргалбаевич

23.02.1970

Жумушсуз

64

Жолдошова Элнура Иматиллаевна

04.05.1987

Жумушсуз

65

Карымов Айбек Усенович

26.07.1969

Жумушсуз

66

Асанбеков Максатбек Бекбоосунович

09.12.1982

Жумушсуз

67

Мамразаков Уланбек Сапарович

28.03.1982

Жумушсуз

68

Култаева Аксана Миталиповна

11.07.1984

Жумушсуз

69

Айтиев Мирлан Толонович

14.11.1986

Ош облустук ооруканасы

Дарыгер

70

Тагаев Самаган Асылбекович

03.07.1974

ОФ «1 сом»

Президент

71

Калдыбаев Кыялбек Мамасадыкович

11.05.1980

Жумушсуз

72

Сайдакматова Айпери Сайдакматовна

07.03.1995

Жумушсуз

73

Дунканаев Нурлан Нуржанович

26.03.1974

«Залкар Курулуш Инжинеринг» ЖЧК

Директор

74

Шаршеналиев Мирлан Молдоисаевич

25.01.1983

«Азия Сервис Ком» ЖЧК

Директор

75

Рашитов Уктамжон Кенжаевич

15.08.1966

Жумушсуз

76

Курманкулова Айпери Азимовна

27.08.1994

Жумушсуз

77

Макеев Адилет Ажыбекович

24.06.1988

Жумушсуз

78

Жоробеков Асылбек Алиевич

01.02.1993

«Бек Ойл» ЖИ

Менеджер

79

Смаров Мухамед Шимарович

27.08.1984

«С-Азия» ЖЧК

Коммерциялык директор

80

Ковалева Елена Дмитриевна

04.02.1973

«Дизель Техник» ЖЧК

Директордун орун басары

81

Алтыбай уулу Нурсултан

06.03.1991

Жумушсуз

82

Каримов Кумар Сулайманович

16.08.1983

Жумушсуз

83

Даутов Дилшат Эрназарбекович

11.01.1988

Фитнес Федерациясы

Инструктор

84

Иванова Валентина Петровна

10.11.1964

Жумушсуз

85

Талипов Азамат Талипович

20.03.1980

Жеке ишкер

86

Алыкулов Пазыл Алыкулович

27.01.1984

Жогорку Кеңеш

«Ата Мекен» фракциясынын катчылыгынын консультанты

87

Жолоев Аватбек Идрисович

28.12.1963

Жумушсуз

88

Дүйшөнкул кызы Айжан

09.10.1994

Жумушсуз

89

Мамбеталиев Темир Улукбекович

17.04.1985

Жумушсуз

90

Исмаилов Максатбек Бейшенбекович

12.12.1979

Жумушсуз

91

Усенов Тилек Талантович

03.03.1978

«Москва Секьюрити» ЖЧК

Күзөт башчысы

92

Дюшеева Аэлита Кубанычовна

09.08.1995

Жумушсуз

93

Курбаналиев Шайлообек Гламидинович

24.02.1985

Жумушсуз

94

Турдубаев Айбек Мамаевич

21.03.1973

Жумушсуз

95

Дүйшеналиев Болотбек Согушбекович

16.10.1988

Жумушсуз

96

Эрднеева Екатерина Владимировна

14.06.1996

Жумушсуз

97

Сабеков Нурбек Дуйшембиевич

24.01.1982

Жумушсуз

98

Пазылов Өмүрбек Ташмурзаевич

11.03.1984

«Транслейшн Сервис» ЖЧК

Менеджер

99

Илиязов Мухамбед Кубанычбекович

22.04.1990

Автомобиль, суу транспорту жана салмак-габаритти көзөмөлдөө агенттигинин Ош аймактык башкармалыгы

Инспектор

100

Дуплищева Ольга Юрьевна

07.01.1970

Жумушсуз

101

Тилеген уулу Кенжеболот

30.09.1992

«Капитал плюс» ЖЧК

Насыялык адис

102

Идирисов Максатбек Тынчтыкбекович

10.07.1985

Жумушсуз

103

Боронов Касымбек Давлатбекович

05.06.1987

Жумушсуз

104

Абыкеева Рыскүл Аалыкадыровна

24.02.1987

Нарын билим берүү бөлүмү

Методист

105

Озгонбаева Айнагүл Саруевна

23.06.1972

Жумушсуз

106

Омурзаков Данияр Таласбекович

10.08.1986

Жумушсуз

107

Жолдубаев Мирлан Жолдошбекович

21.10.1991

Жумушсуз

108

Юбурова Сыджер Идрисовна

27.02.1986

Биология мугалими

109

Матраимов Абдурахман Исраилжанович

05.09.1987

«Академия Сил Роуд» ЖЧК

Мугалим

110

Исманов Нургазы Урбаевич

15.06.1988

Япония консультациялык

компаниясы ЖЧК

Долбоордун координатору

111

Бердибек уулу Жакшылык

27.11.1989

Жумушсуз

112

Астапаева Надира Айыповна

08.09.1981

«Аида Салянова менен

инновациялык долбоор» ЖЧК

Аткаруучу директор

113

Касымов Салават Махматалиевич

30.09.1986

Жумушсуз

114

Карымшаков Уланбек Токтосунович

27.04.1987

«Аталык Групп» ЖАК

Менеджер

115

Шамшиев Тилектеш Абдувалиевич

10.12.1984

«Памир майнинг» ЖЧК

Логистик

116

Субанова Элмара Кутбидиновна

05.03.1998

Жумушсуз

117

Жаныбаева Юлия Михайловна

13.04.1990

«Юнайтед Принт» ЖЧК

Уюштуруучу

118

Абитов Темирлан Сапарбекович

22.03.1983

Жумушсуз

119

Эсеналиева Жылдыз Сабыровна

08.03.1988

«Таргет Туризм» ЖЧК

Башкы бухгалтер

120

Каттобек кызы Үмүт

16.08.1999

Жумушсуз

121

Жумакадырова Бегимай Мамбетжумаевна

23.09.1987

Жумушсуз

122

Токомбаев Нурлан Бактыбекович

01.06.1982

Жумушсуз

123

Суеркулов Максат Болотович

25.09.1983

«Виш Травел» ЖЧК

Директор

124

Дүйшөнкулова Айгүл Дүйшөнкуловна

21.07.1993

Жумушсуз

125

Эшенов Элчибек Акматбекович

14.10.1986

«Адилеттүү Келечек» КФ

Аймактык директор

126

Ажимудинов Кадырбек Карачбекович

15.03.1974

Жумушсуз

127

Токтогонова Эркесия Элкинбековна

27.10.1998

Жумушсуз

128

Талантбек кызы Нурзаада

16.02.1994

Жумушсуз

129

Шеринбекова Сайкал Бейшеновна

20.06.1995

Жумушсуз

130

Жөжөбаев Темирлан Айтмаматович

05.04.1992

Жумушсуз

131

Молдокулова Алия Муратовна

01.11.1986

«Таргет Логистик» ЖЧК

Менеджер

132

Мырзахматова Нуржамал Садыкалыевна

23.09.1988

Жумушсуз

133

Тохтасинов Батырчан Алимжанович

30.03.1972

Жумушсуз

134

Турманидзе Завурбек Салиевич

04.08.1981

Жумушсуз

135

Халдин Александр Олегович

20.12.1979

Жумушсуз

136

Ураимова Шазатхан Назаралиевна

20.12.1965

Жумушсуз

137

Зайырова Айсалкын Аскарбековна

21.08.1972

Жумушсуз

138

Кайназарова Курманбүү Мамбеталиевна

12.07.1989

Жумушсуз

139

Голубев Сергей Леонидович

20.04.1980

Жумушсуз

140

Сабаева Чолпон Акылбековна

02.09.1989

Жумушсуз

141

Маданбекова Сейил Рыспековна

21.10.1984

Жумушсуз

142

Анищенко Ольга Викторовна

04.11.1959

Жумушсуз

143

Сейитов Бакыт Усенович

06.05.1987

«Ингосстрах»

ЖАК

Комплекстүү көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси

144

Бекжанова Айсалкын Борукчуевна

31.05.1989

Жумушсуз

145

Шайымкулова Зиядат Кадыралиевна

23.02.1972

Жумушсуз

146

Маматов Нурханбек Маматович

26.11.1969

Ош МУ

Улук окутуучу

147

Клименко Илья Петрович

23.05.1956

Жумушсуз

148

Дадажанова Дилноза Абдрашитовна

27.09.1997

Жумушсуз

149

Алымбеков Дастан Алымбекович

12.01.1999

Борбордук шайлоо комиссиясы

Жетекчинин катчысы

150

Годунова Елена Владимировна

14.07.1985

Жумушсуз

Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.

Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)

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