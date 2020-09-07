«Ата Мекен» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

«Эркин Тоо» мамлекеттик гезити Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмесин жарыялады.
Ага ылайык, «Ата Мекен» саясий социалисттик партиясы Жогорку Кенештин депутаттыгына баш-аягы 150 талапкерди көрсөткөн. Тизме төмөнкүдөй иретте түзүлгөн:
|
№
|
Аты-жөнү
|
Туулган күнү, жылы
|
Иштеген жери
|
Ээлеген кызматы
|
1
|
Акаев Жанарбек Кубанычович
|
13.12.1986
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
2
|
Токтогазиев Тилек Мурсалиевич
|
26.12.1990
|
«ЛАВИСТА» ЖЧК
|
Башкы директор
|
3
|
Момбеков Рыскелди Чыныбекович
|
13.10.1968
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
4
|
Сурабалдиева Элвира Жыргалбековна
|
23.11.1978
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
5
|
Абакиров Элдар Курманбекович
|
14.04.1981
|
Жумушсуз
|
|
6
|
Түмөнбаев Акылбек Тогузбаевич
|
21.03.1972
|
Эсеп палатасы
|
Аудитор
|
7
|
Осмонов Евраз Арсланбекович
|
02.06.1980
|
Жумушсуз
|
|
8
|
Никитенко Наталья Владимировна
|
26.03.1979
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
9
|
Шерниязов Абылкасым Эсентаевич
|
11.07.1971
|
Жумушсуз
|
|
10
|
Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович
|
22.03.1970
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
11
|
Токтошев Эмил Токтакунович
|
18.04.1974
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
12
|
Чотонова Турсунбүбү Дүйшөнкуловна
|
25.05.1992
|
Кыргызстандын Италиядагы элчилиги
|
Атташе
|
13
|
Эркебаев Азат Абдыганиевич
|
02.05.1979
|
Жумушсуз
|
|
14
|
Ким Ин Сен
|
07.09.1978
|
Жумушсуз
|
|
15
|
Сулейманов Бахадыр Искакович
|
04.05.1963
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
16
|
Кырбашева Кундус Бергеншаевна
|
11.03.1984
|
«Кыргыз винд систем» ААК
|
Финансы боюнча директор
|
17
|
Макеев Керимберди Жакыпович
|
25.05.1976
|
«Группа компаний «АККА» ЖАК
|
Башкармалыктын тєрагасынын орун басары
|
18
|
Жураев Уланбек Муратович
|
24.07.1980
|
«Атайын Долбоор Монтаж» ЖЧК
|
Финансылык директор
|
19
|
Турдубеков Бактыбек Курманбекович
|
05.05.1977
|
«Бишкек штамптоочу заводу»
|
Директор
|
20
|
Шарапова Жибек Закировна
|
06.10.1990
|
ШИО «Сезимтал»
|
Башкы директору
|
21
|
Рыспаев Бакыт Келгенбаевич
|
01.01.1980
|
Жумушсуз
|
|
22
|
Качкынбаев Сейтек Садырбекович
|
02.03.1977
|
Жумушсуз
|
|
23
|
Сатыбалдыев Абдимиталип Баатырбекович
|
08.06.1972
|
Ош ТУ
|
«Физика жана энергомашина куруу» кафедрасынын башчысы
|
24
|
Кулумбаева Гүлмира Шамшиевна
|
07.04.1971
|
|
Жеке ишкер
|
25
|
Аскаров Эрлан Алсеитович
|
06.01.1987
|
Жумушсуз
|
|
26
|
Курванбаев Суйүнбек Бурканидинович
|
08.07.1980
|
Кызыл-Кыя шаардык кеңеши
|
Депутат
|
27
|
Түленбаев Эмил Советбекович
|
30.09.1984
|
Ош шаардык мэриясынын УМС
|
Бөлүм башчы
|
28
|
Турдалиева Чынар Алымкуловна
|
21.12.1973
|
Жумушсуз
|
|
29
|
Жунусов Улан Сманович
|
01.04.1976
|
Жумушсуз
|
|
30
|
Айнабаев Бектур Аскарович
|
08.03.1978
|
«Нарын» бажысы
|
Бажы коштоо бөлүмүнүн инспектору
|
31
|
Долдоев Таалайбек Анарбаевич
|
08.07.1964
|
Ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана суу чыгаруу департаменти
|
Башкы адис
|
32
|
Кутманбаева Гүлжан Орозобековна
|
22.03.1979
|
УСП АХЧ
|
|
33
|
Нариев Жаныбек Абдивалиевич
|
02.08.1984
|
Ош шаардык кеңеши
|
Депутат
|
34
|
Нурматов Азизбек Нарынбаевич
|
20.08.1989
|
Жумушсуз
|
|
35
|
Кошалиев Мелисбек Ысманалиевич
|
22.09.1985
|
Жумушсуз
|
|
36
|
Тентимишева Замира Шарапидиновна
|
12.08.1968
|
Бишкек шаардык мэриясынын ДЭИ
|
ОДМБ башчысы
|
37
|
Ботобаев Айбек Курманович
|
02.02.1980
|
Ички иштер министрлиги
|
Чүй облусу боюнча ОДПС жана ПГУОБДДД жетекчиси
|
38
|
Исманов Талант Касымович
|
11.06.1984
|
«Эркуфлай» ЖЧК
|
Директор
|
39
|
Добулбеков Айдарбек Камалбекович
|
30.10.1972
|
«Ак Жол Аксы» кооперативи
|
Төрага
|
40
|
Асаналиева Жийдегүл Абылкасымовна
|
09.06.1986
|
Жумушсуз
|
|
41
|
Айкынов Хаит Исраилович
|
30.03.1952
|
Жумушсуз
|
|
42
|
Курманкулов Алмазбек Комбердиевич
|
19.03.1973
|
Аймактар аралык экотехинспекция башкармалыгы
|
|
43
|
Салибаев Иличбек Паратович
|
22.04.1970
|
Жумушсуз
|
|
44
|
Наватова Айгүл Жаныбаевна
|
05.02.1960
|
«Бишкек жашылчарба» муниципиалдык ишканасы
|
Эксперт-лингвист
|
45
|
Орумбеков Эрик Колбаевич
|
28.09.1981
|
«Имрана-Али» ЖЧК
|
Директор
|
46
|
Тарыкбаев Алмаз Нарынбекович
|
19.08.1983
|
Жумушсуз
|
|
47
|
Эгембердиев Кубанычбек Мырзамамытович
|
11.08.1970
|
Кочкор-Ата аймактык колледж
|
Коммерциялык директор
|
48
|
Ивахник Наталья Владимировна
|
13.01.1982
|
РЦПЗ
|
Психиатр
|
49
|
Калилов Нурсултан Абдраимович
|
25.10.1992
|
«Лидер Медикал» ЖЧК
|
Финансылык директор
|
50
|
Боронбаев Калысбек Олжобаевич
|
17.07.1986
|
Жогорку Кеңеш
|
Сектор башчы
|
51
|
Төлөгөн уулу Аман
|
04.08.1990
|
Жумушсуз
|
|
52
|
Аблакеева Чынара Аскарбековна
|
04.04.1982
|
Жумушсуз
|
|
53
|
Романов Бакыт Асылбекович
|
06.02.1980
|
Жумушсуз
|
|
54
|
Сыдыков Бакытбек Дамирбекович
|
25.10.1981
|
Жумушсуз
|
|
55
|
Абдрахманов Нурбек Борисович
|
29.05.1977
|
Жумушсуз
|
|
56
|
Ташибекова Замира Мазеловна
|
28.04.1970
|
Талас мамлекеттик университети
|
Кафедра башчысы
|
57
|
Мамбеткулов Максатбек Абдуманапович
|
25.08.1986
|
ММБ ЖЧК
|
Башкы директор
|
58
|
Ниязбеков Рыспек Жайлообекович
|
26.03.1966
|
«Айше Трейдинг» ЖЧК
|
Коммерциялык директор
|
59
|
Акынбеков Нургазы Эшенкулович
|
23.04.1979
|
Жумушсуз
|
|
60
|
Антипова Антонина Михайловна
|
19.12.1964
|
Жумушсуз
|
|
61
|
Балтабаев Сардорбек Абдумуталибович
|
26.01.1985
|
«Юрконсул юридикалык компаниясы» ЖЧК
|
Директор
|
62
|
Усупбаев Абдурахман Тажимырзаевич
|
30.10.1974
|
«Техник» ЖЧК
|
Директор
|
63
|
Молдосалиев Авдандил Жыргалбаевич
|
23.02.1970
|
Жумушсуз
|
|
64
|
Жолдошова Элнура Иматиллаевна
|
04.05.1987
|
Жумушсуз
|
|
65
|
Карымов Айбек Усенович
|
26.07.1969
|
Жумушсуз
|
|
66
|
Асанбеков Максатбек Бекбоосунович
|
09.12.1982
|
Жумушсуз
|
|
67
|
Мамразаков Уланбек Сапарович
|
28.03.1982
|
Жумушсуз
|
|
68
|
Култаева Аксана Миталиповна
|
11.07.1984
|
Жумушсуз
|
|
69
|
Айтиев Мирлан Толонович
|
14.11.1986
|
Ош облустук ооруканасы
|
Дарыгер
|
70
|
Тагаев Самаган Асылбекович
|
03.07.1974
|
ОФ «1 сом»
|
Президент
|
71
|
Калдыбаев Кыялбек Мамасадыкович
|
11.05.1980
|
Жумушсуз
|
|
72
|
Сайдакматова Айпери Сайдакматовна
|
07.03.1995
|
Жумушсуз
|
|
73
|
Дунканаев Нурлан Нуржанович
|
26.03.1974
|
«Залкар Курулуш Инжинеринг» ЖЧК
|
Директор
|
74
|
Шаршеналиев Мирлан Молдоисаевич
|
25.01.1983
|
«Азия Сервис Ком» ЖЧК
|
Директор
|
75
|
Рашитов Уктамжон Кенжаевич
|
15.08.1966
|
Жумушсуз
|
|
76
|
Курманкулова Айпери Азимовна
|
27.08.1994
|
Жумушсуз
|
|
77
|
Макеев Адилет Ажыбекович
|
24.06.1988
|
Жумушсуз
|
|
78
|
Жоробеков Асылбек Алиевич
|
01.02.1993
|
«Бек Ойл» ЖИ
|
Менеджер
|
79
|
Смаров Мухамед Шимарович
|
27.08.1984
|
«С-Азия» ЖЧК
|
Коммерциялык директор
|
80
|
Ковалева Елена Дмитриевна
|
04.02.1973
|
«Дизель Техник» ЖЧК
|
Директордун орун басары
|
81
|
Алтыбай уулу Нурсултан
|
06.03.1991
|
Жумушсуз
|
|
82
|
Каримов Кумар Сулайманович
|
16.08.1983
|
Жумушсуз
|
|
83
|
Даутов Дилшат Эрназарбекович
|
11.01.1988
|
Фитнес Федерациясы
|
Инструктор
|
84
|
Иванова Валентина Петровна
|
10.11.1964
|
Жумушсуз
|
|
85
|
Талипов Азамат Талипович
|
20.03.1980
|
Жеке ишкер
|
|
86
|
Алыкулов Пазыл Алыкулович
|
27.01.1984
|
Жогорку Кеңеш
|
«Ата Мекен» фракциясынын катчылыгынын консультанты
|
87
|
Жолоев Аватбек Идрисович
|
28.12.1963
|
Жумушсуз
|
|
88
|
Дүйшөнкул кызы Айжан
|
09.10.1994
|
Жумушсуз
|
|
89
|
Мамбеталиев Темир Улукбекович
|
17.04.1985
|
Жумушсуз
|
|
90
|
Исмаилов Максатбек Бейшенбекович
|
12.12.1979
|
Жумушсуз
|
|
91
|
Усенов Тилек Талантович
|
03.03.1978
|
«Москва Секьюрити» ЖЧК
|
Күзөт башчысы
|
92
|
Дюшеева Аэлита Кубанычовна
|
09.08.1995
|
Жумушсуз
|
|
93
|
Курбаналиев Шайлообек Гламидинович
|
24.02.1985
|
Жумушсуз
|
|
94
|
Турдубаев Айбек Мамаевич
|
21.03.1973
|
Жумушсуз
|
|
95
|
Дүйшеналиев Болотбек Согушбекович
|
16.10.1988
|
Жумушсуз
|
|
96
|
Эрднеева Екатерина Владимировна
|
14.06.1996
|
Жумушсуз
|
|
97
|
Сабеков Нурбек Дуйшембиевич
|
24.01.1982
|
Жумушсуз
|
|
98
|
Пазылов Өмүрбек Ташмурзаевич
|
11.03.1984
|
«Транслейшн Сервис» ЖЧК
|
Менеджер
|
99
|
Илиязов Мухамбед Кубанычбекович
|
22.04.1990
|
Автомобиль, суу транспорту жана салмак-габаритти көзөмөлдөө агенттигинин Ош аймактык башкармалыгы
|
Инспектор
|
100
|
Дуплищева Ольга Юрьевна
|
07.01.1970
|
Жумушсуз
|
|
101
|
Тилеген уулу Кенжеболот
|
30.09.1992
|
«Капитал плюс» ЖЧК
|
Насыялык адис
|
102
|
Идирисов Максатбек Тынчтыкбекович
|
10.07.1985
|
Жумушсуз
|
|
103
|
Боронов Касымбек Давлатбекович
|
05.06.1987
|
Жумушсуз
|
|
104
|
Абыкеева Рыскүл Аалыкадыровна
|
24.02.1987
|
Нарын билим берүү бөлүмү
|
Методист
|
105
|
Озгонбаева Айнагүл Саруевна
|
23.06.1972
|
Жумушсуз
|
|
106
|
Омурзаков Данияр Таласбекович
|
10.08.1986
|
Жумушсуз
|
|
107
|
Жолдубаев Мирлан Жолдошбекович
|
21.10.1991
|
Жумушсуз
|
|
108
|
Юбурова Сыджер Идрисовна
|
27.02.1986
|
|
Биология мугалими
|
109
|
Матраимов Абдурахман Исраилжанович
|
05.09.1987
|
«Академия Сил Роуд» ЖЧК
|
Мугалим
|
110
|
Исманов Нургазы Урбаевич
|
15.06.1988
|
Япония консультациялык
компаниясы ЖЧК
|
Долбоордун координатору
|
111
|
Бердибек уулу Жакшылык
|
27.11.1989
|
Жумушсуз
|
|
112
|
Астапаева Надира Айыповна
|
08.09.1981
|
«Аида Салянова менен
инновациялык долбоор» ЖЧК
|
Аткаруучу директор
|
113
|
Касымов Салават Махматалиевич
|
30.09.1986
|
Жумушсуз
|
|
114
|
Карымшаков Уланбек Токтосунович
|
27.04.1987
|
«Аталык Групп» ЖАК
|
Менеджер
|
115
|
Шамшиев Тилектеш Абдувалиевич
|
10.12.1984
|
«Памир майнинг» ЖЧК
|
Логистик
|
116
|
Субанова Элмара Кутбидиновна
|
05.03.1998
|
Жумушсуз
|
|
117
|
Жаныбаева Юлия Михайловна
|
13.04.1990
|
«Юнайтед Принт» ЖЧК
|
Уюштуруучу
|
118
|
Абитов Темирлан Сапарбекович
|
22.03.1983
|
Жумушсуз
|
|
119
|
Эсеналиева Жылдыз Сабыровна
|
08.03.1988
|
«Таргет Туризм» ЖЧК
|
Башкы бухгалтер
|
120
|
Каттобек кызы Үмүт
|
16.08.1999
|
Жумушсуз
|
|
121
|
Жумакадырова Бегимай Мамбетжумаевна
|
23.09.1987
|
Жумушсуз
|
|
122
|
Токомбаев Нурлан Бактыбекович
|
01.06.1982
|
Жумушсуз
|
|
123
|
Суеркулов Максат Болотович
|
25.09.1983
|
«Виш Травел» ЖЧК
|
Директор
|
124
|
Дүйшөнкулова Айгүл Дүйшөнкуловна
|
21.07.1993
|
Жумушсуз
|
|
125
|
Эшенов Элчибек Акматбекович
|
14.10.1986
|
«Адилеттүү Келечек» КФ
|
Аймактык директор
|
126
|
Ажимудинов Кадырбек Карачбекович
|
15.03.1974
|
Жумушсуз
|
|
127
|
Токтогонова Эркесия Элкинбековна
|
27.10.1998
|
Жумушсуз
|
|
128
|
Талантбек кызы Нурзаада
|
16.02.1994
|
Жумушсуз
|
|
129
|
Шеринбекова Сайкал Бейшеновна
|
20.06.1995
|
Жумушсуз
|
|
130
|
Жөжөбаев Темирлан Айтмаматович
|
05.04.1992
|
Жумушсуз
|
|
131
|
Молдокулова Алия Муратовна
|
01.11.1986
|
«Таргет Логистик» ЖЧК
|
Менеджер
|
132
|
Мырзахматова Нуржамал Садыкалыевна
|
23.09.1988
|
Жумушсуз
|
|
133
|
Тохтасинов Батырчан Алимжанович
|
30.03.1972
|
Жумушсуз
|
|
134
|
Турманидзе Завурбек Салиевич
|
04.08.1981
|
Жумушсуз
|
|
135
|
Халдин Александр Олегович
|
20.12.1979
|
Жумушсуз
|
|
136
|
Ураимова Шазатхан Назаралиевна
|
20.12.1965
|
Жумушсуз
|
|
137
|
Зайырова Айсалкын Аскарбековна
|
21.08.1972
|
Жумушсуз
|
|
138
|
Кайназарова Курманбүү Мамбеталиевна
|
12.07.1989
|
Жумушсуз
|
|
139
|
Голубев Сергей Леонидович
|
20.04.1980
|
Жумушсуз
|
|
140
|
Сабаева Чолпон Акылбековна
|
02.09.1989
|
Жумушсуз
|
|
141
|
Маданбекова Сейил Рыспековна
|
21.10.1984
|
Жумушсуз
|
|
142
|
Анищенко Ольга Викторовна
|
04.11.1959
|
Жумушсуз
|
|
143
|
Сейитов Бакыт Усенович
|
06.05.1987
|
«Ингосстрах»
ЖАК
|
Комплекстүү көзөмөлдөө кызматынын жетекчиси
|
144
|
Бекжанова Айсалкын Борукчуевна
|
31.05.1989
|
Жумушсуз
|
|
145
|
Шайымкулова Зиядат Кадыралиевна
|
23.02.1972
|
Жумушсуз
|
|
146
|
Маматов Нурханбек Маматович
|
26.11.1969
|
Ош МУ
|
Улук окутуучу
|
147
|
Клименко Илья Петрович
|
23.05.1956
|
Жумушсуз
|
|
148
|
Дадажанова Дилноза Абдрашитовна
|
27.09.1997
|
Жумушсуз
|
|
149
|
Алымбеков Дастан Алымбекович
|
12.01.1999
|
Борбордук шайлоо комиссиясы
|
Жетекчинин катчысы
|
150
|
Годунова Елена Владимировна
|
14.07.1985
|
Жумушсуз
|
Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.
Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)
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