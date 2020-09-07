«Бир Бол» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

«Эркин Тоо» мамлекеттик гезитине Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси жарыяланды.
«Бир Бол» партиясынан Жогорку Кенештин депутаттыгына 108 талапкер катталды.
|
№
|
Аты-жөнү
|
Туулган күнү, жылы
|
Иштеген жери
|
Ээлеген кызматы
|
1
|
Шыкмаматов
Алмамбет
Насырканович
|
21.10.1969
|
|
Парламенттин мурдагы депутаты
|
2
|
Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич
|
12.01.1982
|
Бишкектин жер казынасы жана соода боюнча эл аралык бейтарап соту
|
Төрага
|
3
|
Алимжанов Фарходбек Айбекович
|
03.03.1988
|
«Айбек Алимжанов» ОБФ
|
Директор
|
4
|
Чыныбаева Айжан Адамкалиевна
|
11.04.1978
|
«Достук Холдинг» ЖАК
|
Башкы директор
|
5
|
Асангариев Мирбек Рысбекович
|
26.08.1982
|
ОО «Социалдык ишкерлер ассоциациясы»
|
Төрага
|
6
|
Руслан Акматбек
|
04.03.1977
|
«Бир Бол» саясий партиясы
|
Коомчулук менен байланыш боюнча бөлүмүнүн башчысы
|
7
|
Сайдилканов Жодар Разакович
|
17.01.1977
|
«INTEGRA Engineering Group» ЖЧК
|
Башкы директордун кеңешчиси
|
8
|
Чекирбаева Зарина Сулаймановна
|
30.04.1980
|
«Американын Кыргызстандагы соода палатасы» ассоциациясы
|
Аткаруучу директор
|
9
|
Кубанов Нурсултан Кубанович
|
20.11.1992
|
«Перспектива Стадии» билим берүү борбору ЖЧК
|
Эл аралык бөлүмдүн башчысы
|
10
|
Сулайманов Алтынбек Турдубаевич
|
24.09.1972
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
11
|
Мурашев Нурбек Мурпазылжанович
|
03.11.1975
|
Убактылуу иштебейт
|
|
12
|
Төралиева Гулнура Тынчтыкбековна
|
08.06.1984
|
ЖЧК «Дата Лаб»
|
Директор
|
13
|
Төрөкулов Дүйшөн Гуламкадырович
|
18.08.1981
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
14
|
Мамбеталиев Рамис Русланович
|
18.10.1983
|
Кумтөр Оперейтинг Компани
|
Төрага, Профком «КОК»
|
15
|
Момункулов Эсенкул Дүйшөнкулович
|
17.11.1978
|
Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы директору
|
|
16
|
Капарова Чынара Абдылдаевна
|
17.05.1976
|
Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин журналистика факультети
|
Декандын орун басары, улук окутуучу
|
17
|
Рустамбек уулу Советбек
|
09.09.1976
|
Убактылуу иштебейт
|
|
18
|
Ажыкулов Темирбек Назарбекович
|
17.04.1979
|
Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясы
|
Аткаруучу директор
|
19
|
Каримбеков Абдисаит Момунбаевич
|
04.10.1984
|
Ош шаардык кеңеши
|
Депутат
|
20
|
Филаретова
Екатерина Сергеевна
|
10.08.1988
|
Тышкы иштер министрлиги
|
Экинчи секретарь
|
21
|
Ганиев Махамадшарип Турдалиевич
|
26.02.1971
|
Кыргыз күрөш федерациясы, Баткен облусу
|
Президент
|
22
|
Мукарамов Асылбек Турабаевич
|
17.08.1971
|
«Мухаммед Амин» ЖЧК
|
Башкы директор
|
23
|
Исманов Абдиалим Абдукайымович
|
15.01.1981
|
Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети
|
Тренер-окутуучу
|
24
|
Момбекова Бактыгүл Замирбековна
|
14.04.1978
|
«Спорт» Телеканал КТРК
|
баяндамачы
|
25
|
Алтымышов Бактыбек Кучкаралиевич
|
15.01.1989
|
Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы кызматкери
|
|
26
|
Иманов Акан Эрикович
|
29.04.1982
|
Нурманбет айылдык кеңеши
|
Депутат
|
27
|
Арзиев Эсенбек Маматкаримович
|
08.08.1974
|
Ош шаардык кеңеши
|
Депутат
|
28
|
Салиева Айгул Абдижалиловна
|
10.09.1981
|
«Дом Строй Групп» ЖЧК
|
Директор
|
29
|
Исматиллаев Улугбек Нуруллаевич
|
01.08.1970
|
Сузак районунун мамлекеттик салык инспекциясы
|
Инспектор
|
30
|
Карапашов Бакыт Шермаматович
|
20.07.1979
|
«Баба-Ата» фермердик чарбасы
|
Жетекчи
|
31
|
Маматокторов Шаирбек Жусуевич
|
03.04.1973
|
«Double Art Production KG» ЖЧК
|
Директор
|
32
|
Жумалиева Акбалык Калыевна
|
15.01.1970
|
Жеке ишкер
|
|
33
|
Көчөбаев Муратбек Насырович
|
14.03.1975
|
Убактылуу иштебейт
|
|
34
|
Самыкбаев Эсентур Калканович
|
23.10.1958
|
Эсеп палатасынын мурдагы аудитору
|
|
35
|
Эратов Сайитжан Саматович
|
01.07.1974
|
«БерекеКонстракшн» ЖЧК
|
Башкы директор
|
36
|
Токтоматова Айпери Рахатбековна
|
08.03.1981
|
Жогорку Кеңеш
|
Катчы
|
37
|
Мамбеталиев Нурмухамед Камалбекович
|
29.10.1986
|
«Дыйкан Ордо» ЖЧК
|
Бөлүм башчы
|
38
|
Нажмидинов Дилшод Гуломжонович
|
03.05.1979
|
«Партнерство по благо» коомдук фонду
|
Директор
|
39
|
Калыбеков Мирлан Калыбекович
|
25.03.1985
|
Убактылуу иштебейт
|
|
40
|
Намазова Бурул Тилековна
|
28.03.1979
|
Жогорку Кеңеш
|
Эксперт
|
41
|
Шерипов Нурлан Турганбекович
|
19.03.1977
|
АКШ, Индиана Университети
|
Профессор
|
42
|
Курбанов Талайбек Сулайманович
|
21.06.1981
|
Убактылуу иштебейт
|
|
43
|
Тешебаев Кумарбек Азатбекович
|
15.08.1985
|
Жогорку Кеңеш
|
Эксперт
|
44
|
Закирова Шаиргул Адамовна
|
19.05.1978
|
«Энактас Кейджи Тимс» коомдук бирикме
|
Программалык директор
|
45
|
Чомоев Нурланбек Саргалтайович
|
17.08.1978
|
Убактылуу иштебейт
|
|
46
|
Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович
|
01.01.1989
|
Кочкор-Ата шаардык кеңеши
|
Депутат
|
47
|
Анарбеков Муратбек Анарбекович
|
22.07.1973
|
Убактылуу иштебейт
|
|
48
|
Төлөн кызы Эркингүл
|
03.12.1995
|
«Бир Бол» партиясынын кызматкери
|
|
49
|
Стамов Алтынбек Мамадалыевич
|
19.08.1980
|
Жогорку Кеңеш
|
Башкы адис
|
50
|
Алишеров Айдарбек Сыдыкович
|
25.09.1979
|
«Травертин Кей Джи» ЖЧК
|
Директор
|
51
|
Жусупбеков Майрамбек Асанович
|
01.05.1984
|
Убактылуу иштебейт
|
|
52
|
Хакимова Наргиза Адылжановна
|
09.06.1976
|
Убактылуу иштебейт
|
|
53
|
Сагындыков Алмазбек Нурмырзаевич
|
05.11.1978
|
Убактылуу иштебейт
|
|
54
|
Жунусов Нурланбек Эркинович
|
31.10.1976
|
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Түштүк бөлүмү
|
Механизациялаштырылган бөлүмдүн башчысы
|
55
|
Чотаев Закир Женишбекович
|
29.04.1976
|
Дин иштери
боюнча мамлекеттик
комиссия
|
Директордун орун басары, 08.2014 - 08.2020
|
56
|
Айыпова Нуржан Сатымбековна
|
01.09.1985
|
«Лоджистик Солюшнс» ЖЧК
|
Эсепчи
|
57
|
Казакенов Эсен Бахтыкалиевич
|
11.12.1985
|
Убактылуу иштебейт
|
|
58
|
Омаров Куштарбек Калмаматович
|
08.02.1982
|
«Олимп и Ко» ЖЧК
|
Директор
|
59
|
Тагаев Заир Муталович
|
02.04.1981
|
Шарк айылдык кеңеши
|
Депутат
|
60
|
Жунушалиева Аида Базарбековна
|
04.10.1979
|
Убактылуу иштебейт
|
|
61
|
Камытов Жоомартбек Маматкаримович
|
10.01.1981
|
Убактылуу иштебейт
|
|
62
|
Амиракулов Нургазы Аттокурович
|
04.06.1981
|
Самбо Федерациясы
|
Президент
|
63
|
Алимбеков Тынарбек Алимбекович
|
18.12.1992
|
Шамалды-Сай аймактык башкармалыгы
|
Жетектөөчү адис
|
64
|
Нурахмедова Умида Абасовна
|
20.02.1968
|
№32 орто мектеп
|
Мугалим
|
65
|
Зулунов Акжол Жапарович
|
22.07.1989
|
«РСК Банк» ААК
|
Директор
|
66
|
Адимов Адылбек Акматович
|
26.02.1987
|
«МАМ» ААК
|
|
67
|
Самиев Чолпонбай Сүйүнбаевич
|
23.08.1992
|
Убактылуу иштебейт
|
|
68
|
Башманова Марина Юрьевна
|
11.06.1984
|
«Спортивный Клуб К-2» ЖЧК
|
Жарнама боюнча
менеджер
|
69
|
Асеин уулу Азамат
|
19.10.1992
|
«Талас облустук жаштар кеңеши» коомдук бирикме
|
Координатор
|
70
|
Камчыбеков Адилет Сабырбекович
|
26.03.1992
|
Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекция
|
Паралимпиадалык, Сурдлимпиадалык жана атайын оюндардын координатору
|
71
|
Калыков Маратбек Алимжанович
|
23.08.1986
|
«Грузотрейд» ЖЧК
|
Директор
|
72
|
Юнусова Хадича Абдумаликовна
|
22.08.1981
|
Ельцин атындагы Кыргыз-Орус (Славян) университети, Юридикалык факультети
|
Эл аралык жана конституциялык укук боюнча окутуучу
|
73
|
Абдуллаев Адылбек Ганыевич
|
04.10.1973
|
«Каркас Строй» ЖЧК
|
Директор
|
74
|
Узаков Талантбек Кадырбекович
|
06.10.1987
|
Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору
|
Врач-стоматолог
|
75
|
Абдылдаев Адилет Тилекбекович
|
28.10.1991
|
«Холдинговая Компания Скорпион» ЖЧК
|
Жетекчи
|
76
|
Локтева Варвара Олеговна
|
28.10.1989
|
Жеке ишкер
|
|
77
|
Айдаров Бекмамат Камалдинович
|
24.07.1996
|
КММИ Түштүк филиалы
|
Ординатура
|
78
|
Юмакаева Лютфие Мельсовна
|
29.08.1990
|
«Мой телефон» компаниясы
|
Сатуу бөлүмүнүн менеджери
|
79
|
Рахманджанов Бахрам Тахирович
|
05.05.1994
|
Убактылуу иштебейт
|
|
80
|
Култаева Гульзина Алимжановна
|
01.09.1988
|
Убактылуу иштебейт
|
|
81
|
Яншанло Мадина Юнусовна
|
18.12.1990
|
Убактылуу иштебейт
|
|
82
|
Мамбетов Эржан Усєнкулович
|
06.04.1989
|
Убактылуу иштебейт
|
|
83
|
Макарова Карина Сергеевна
|
14.03.1994
|
Убактылуу иштебейт
|
|
84
|
Юсупова Алина Нурланбековна
|
25.08.1995
|
Убактылуу иштебейт
|
|
85
|
Артюхова Анастасия Андреевна
|
13.09.1995
|
Убактылуу иштебейт
|
|
86
|
Турков Мунарбек Максатбекович
|
26.08.1986
|
Сузак району, Адвокаттык коллегиясы
|
Адвокат
|
87
|
Нурмагамбетова Зарина Юнусовна
|
01.05.1996
|
«ФЕНИКС ТРЭВЕЛ» ЖЧК
|
Маркетолог
|
88
|
Турдугулов Аскар Нурдунович
|
16.08.1984
|
Жеке ишкер
|
|
89
|
Амирбаева Луиза Шахавидиновна
|
14.11.1988
|
«Айыл Банк» ААК
|
Жетектөөчү адис
|
90
|
Абдирахимов Жамалдин Гаппарович
|
01.06.1984
|
Убактылуу иштебейт
|
|
91
|
Абдрахманова Зарина Таалайбековна
|
06.06.1991
|
«Бир Бол» партиясы
|
Офис-менеджер
|
92
|
Насиров Алмазбек Авазбекович
|
13.10.1990
|
Убактылуу иштебейт
|
|
93
|
Годенкова Вера Викторовна
|
11.11.1979
|
«Весна Кейджи» ЖЧК
|
Директор
|
94
|
Ли Мария
Николаевна
|
23.08.1983
|
«Алай Транс Сервис» ЖЧК
|
Менеджер
|
95
|
Абдиразаков Абдибек Равшанович
|
28.12.1985
|
Убактылуу иштебейт
|
|
96
|
Жүрсүн кызы Жаңыл
|
26.07.1994
|
Убактылуу иштебейт
|
|
97
|
Касымова Сабина Абдурахимовна
|
15.02.1994
|
Убактылуу иштебейт
|
|
98
|
Жаркынбаева Гүлзана Адылбековна
|
03.04.1978
|
Убактылуу иштебейт
|
|
99
|
Хасанов Эльдар Равкатович
|
23.02.1991
|
Убактылуу иштебейт
|
|
100
|
Макиева Адел Руслановна
|
04.04.1996
|
Убактылуу иштебейт
|
|
101
|
Турдиева Рамиля Абдувалиевна
|
30.08.1995
|
«Интегра Хотел Инвестмент» ЖЧК
|
Архитектор
|
102
|
Прохоров Дмитрий Сергеевич
|
20.07.1987
|
Убактылуу иштебейт
|
|
103
|
Патидинова Ситора Мухамедовна
|
13.08.1995
|
Убактылуу иштебейт
|
|
104
|
Хамиджанова Гавхарай Мамыровна
|
07.01.1991
|
Убактылуу иштебейт
|
|
105
|
Тулан уулу Тынар
|
26.04.1991
|
Убактылуу иштебейт
|
|
106
|
Магаметова Диана Дилмуратовна
|
01.12.1995
|
«INTEGRA Engineering Group» ЖЧК
|
Бизнести өнүктүрүү боюнча адис
|
107
|
Абдуллаева Махлиё Мажитовна
|
18.05.1990
|
Убактылуу иштебейт
|
|
108
|
Алжанова Айнагүл Асановна
|
27.02.1954
|
Убактылуу иштебейт
|
Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес, 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.
Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)
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