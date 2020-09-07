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7-сентябрь, 2020 дүйшөмбү, Бишкек убактысы 18:31
Жаңылыктар

«Бир Бол» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

Иллюстрациялык сүрөт.

«Эркин Тоо» мамлекеттик гезитине Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси жарыяланды.

«Бир Бол» партиясынан Жогорку Кенештин депутаттыгына 108 талапкер катталды.

Аты-жөнү

Туулган күнү, жылы

Иштеген жери

Ээлеген кызматы

1

Шыкмаматов

Алмамбет

Насырканович

21.10.1969

Парламенттин мурдагы депутаты

2

Жолдошев Жоомарт Раимбердиевич

12.01.1982

Бишкектин жер казынасы жана соода боюнча эл аралык бейтарап соту

Төрага

3

Алимжанов Фарходбек Айбекович

03.03.1988

«Айбек Алимжанов» ОБФ

Директор

4

Чыныбаева Айжан Адамкалиевна

11.04.1978

«Достук Холдинг» ЖАК

Башкы директор

5

Асангариев Мирбек Рысбекович

26.08.1982

ОО «Социалдык ишкерлер ассоциациясы»

Төрага

6

Руслан Акматбек

04.03.1977

«Бир Бол» саясий партиясы

Коомчулук менен байланыш боюнча бөлүмүнүн башчысы

7

Сайдилканов Жодар Разакович

17.01.1977

«INTEGRA Engineering Group» ЖЧК

Башкы директордун кеңешчиси

8

Чекирбаева Зарина Сулаймановна

30.04.1980

«Американын Кыргызстандагы соода палатасы» ассоциациясы

Аткаруучу директор

9

Кубанов Нурсултан Кубанович

20.11.1992

«Перспектива Стадии» билим берүү борбору ЖЧК

Эл аралык бөлүмдүн башчысы

10

Сулайманов Алтынбек Турдубаевич

24.09.1972

Жогорку Кеңеш

Депутат

11

Мурашев Нурбек Мурпазылжанович

03.11.1975

Убактылуу иштебейт

12

Төралиева Гулнура Тынчтыкбековна

08.06.1984

ЖЧК «Дата Лаб»

Директор

13

Төрөкулов Дүйшөн Гуламкадырович

18.08.1981

Жогорку Кеңеш

Депутат

14

Мамбеталиев Рамис Русланович

18.10.1983

Кумтөр Оперейтинг Компани

Төрага, Профком «КОК»

15

Момункулов Эсенкул Дүйшөнкулович

17.11.1978

Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин мурдагы директору

16

Капарова Чынара Абдылдаевна

17.05.1976

Жусуп Баласагын атындагы улуттук университеттин журналистика факультети

Декандын орун басары, улук окутуучу

17

Рустамбек уулу Советбек

09.09.1976

Убактылуу иштебейт

18

Ажыкулов Темирбек Назарбекович

17.04.1979

Агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясы

Аткаруучу директор

19

Каримбеков Абдисаит Момунбаевич

04.10.1984

Ош шаардык кеңеши

Депутат

20

Филаретова

Екатерина Сергеевна

10.08.1988

Тышкы иштер министрлиги

Экинчи секретарь

21

Ганиев Махамадшарип Турдалиевич

26.02.1971

Кыргыз күрөш федерациясы, Баткен облусу

Президент

22

Мукарамов Асылбек Турабаевич

17.08.1971

«Мухаммед Амин» ЖЧК

Башкы директор

23

Исманов Абдиалим Абдукайымович

15.01.1981

Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети

Тренер-окутуучу

24

Момбекова Бактыгүл Замирбековна

14.04.1978

«Спорт» Телеканал КТРК

баяндамачы

25

Алтымышов Бактыбек Кучкаралиевич

15.01.1989

Мамлекеттик кадр кызматынын мурдагы кызматкери

26

Иманов Акан Эрикович

29.04.1982

Нурманбет айылдык кеңеши

Депутат

27

Арзиев Эсенбек Маматкаримович

08.08.1974

Ош шаардык кеңеши

Депутат

28

Салиева Айгул Абдижалиловна

10.09.1981

«Дом Строй Групп» ЖЧК

Директор

29

Исматиллаев Улугбек Нуруллаевич

01.08.1970

Сузак районунун мамлекеттик салык инспекциясы

Инспектор

30

Карапашов Бакыт Шермаматович

20.07.1979

«Баба-Ата» фермердик чарбасы

Жетекчи

31

Маматокторов Шаирбек Жусуевич

03.04.1973

«Double Art Production KG» ЖЧК

Директор

32

Жумалиева Акбалык Калыевна

15.01.1970

Жеке ишкер

33

Көчөбаев Муратбек Насырович

14.03.1975

Убактылуу иштебейт

34

Самыкбаев Эсентур Калканович

23.10.1958

Эсеп палатасынын мурдагы аудитору

35

Эратов Сайитжан Саматович

01.07.1974

«БерекеКонстракшн» ЖЧК

Башкы директор

36

Токтоматова Айпери Рахатбековна

08.03.1981

Жогорку Кеңеш

Катчы

37

Мамбеталиев Нурмухамед Камалбекович

29.10.1986

«Дыйкан Ордо» ЖЧК

Бөлүм башчы

38

Нажмидинов Дилшод Гуломжонович

03.05.1979

«Партнерство по благо» коомдук фонду

Директор

39

Калыбеков Мирлан Калыбекович

25.03.1985

Убактылуу иштебейт

40

Намазова Бурул Тилековна

28.03.1979

Жогорку Кеңеш

Эксперт

41

Шерипов Нурлан Турганбекович

19.03.1977

АКШ, Индиана Университети

Профессор

42

Курбанов Талайбек Сулайманович

21.06.1981

Убактылуу иштебейт

43

Тешебаев Кумарбек Азатбекович

15.08.1985

Жогорку Кеңеш

Эксперт

44

Закирова Шаиргул Адамовна

19.05.1978

«Энактас Кейджи Тимс» коомдук бирикме

Программалык директор

45

Чомоев Нурланбек Саргалтайович

17.08.1978

Убактылуу иштебейт

46

Кенжебаев Нурланбек Исраилжанович

01.01.1989

Кочкор-Ата шаардык кеңеши

Депутат

47

Анарбеков Муратбек Анарбекович

22.07.1973

Убактылуу иштебейт

48

Төлөн кызы Эркингүл

03.12.1995

«Бир Бол» партиясынын кызматкери

49

Стамов Алтынбек Мамадалыевич

19.08.1980

Жогорку Кеңеш

Башкы адис

50

Алишеров Айдарбек Сыдыкович

25.09.1979

«Травертин Кей Джи» ЖЧК

Директор

51

Жусупбеков Майрамбек Асанович

01.05.1984

Убактылуу иштебейт

52

Хакимова Наргиза Адылжановна

09.06.1976

Убактылуу иштебейт

53

Сагындыков Алмазбек Нурмырзаевич

05.11.1978

Убактылуу иштебейт

54

Жунусов Нурланбек Эркинович

31.10.1976

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Түштүк бөлүмү

Механизациялаштырылган бөлүмдүн башчысы

55

Чотаев Закир Женишбекович

29.04.1976

Дин иштери

боюнча мамлекеттик

комиссия

Директордун орун басары, 08.2014 - 08.2020

56

Айыпова Нуржан Сатымбековна

01.09.1985

«Лоджистик Солюшнс» ЖЧК

Эсепчи

57

Казакенов Эсен Бахтыкалиевич

11.12.1985

Убактылуу иштебейт

58

Омаров Куштарбек Калмаматович

08.02.1982

«Олимп и Ко» ЖЧК

Директор

59

Тагаев Заир Муталович

02.04.1981

Шарк айылдык кеңеши

Депутат

60

Жунушалиева Аида Базарбековна

04.10.1979

Убактылуу иштебейт

61

Камытов Жоомартбек Маматкаримович

10.01.1981

Убактылуу иштебейт

62

Амиракулов Нургазы Аттокурович

04.06.1981

Самбо Федерациясы

Президент

63

Алимбеков Тынарбек Алимбекович

18.12.1992

Шамалды-Сай аймактык башкармалыгы

Жетектөөчү адис

64

Нурахмедова Умида Абасовна

20.02.1968

№32 орто мектеп

Мугалим

65

Зулунов Акжол Жапарович

22.07.1989

«РСК Банк» ААК

Директор

66

Адимов Адылбек Акматович

26.02.1987

«МАМ» ААК

67

Самиев Чолпонбай Сүйүнбаевич

23.08.1992

Убактылуу иштебейт

68

Башманова Марина Юрьевна

11.06.1984

«Спортивный Клуб К-2» ЖЧК

Жарнама боюнча

менеджер

69

Асеин уулу Азамат

19.10.1992

«Талас облустук жаштар кеңеши» коомдук бирикме

Координатор

70

Камчыбеков Адилет Сабырбекович

26.03.1992

Спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекция

Паралимпиадалык, Сурдлимпиадалык жана атайын оюндардын координатору

71

Калыков Маратбек Алимжанович

23.08.1986

«Грузотрейд» ЖЧК

Директор

72

Юнусова Хадича Абдумаликовна

22.08.1981

Ельцин атындагы Кыргыз-Орус (Славян) университети, Юридикалык факультети

Эл аралык жана конституциялык укук боюнча окутуучу

73

Абдуллаев Адылбек Ганыевич

04.10.1973

«Каркас Строй» ЖЧК

Директор

74

Узаков Талантбек Кадырбекович

06.10.1987

Мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды реабилитациялоо борбору

Врач-стоматолог

75

Абдылдаев Адилет Тилекбекович

28.10.1991

«Холдинговая Компания Скорпион» ЖЧК

Жетекчи

76

Локтева Варвара Олеговна

28.10.1989

Жеке ишкер

77

Айдаров Бекмамат Камалдинович

24.07.1996

КММИ Түштүк филиалы

Ординатура

78

Юмакаева Лютфие Мельсовна

29.08.1990

«Мой телефон» компаниясы

Сатуу бөлүмүнүн менеджери

79

Рахманджанов Бахрам Тахирович

05.05.1994

Убактылуу иштебейт

80

Култаева Гульзина Алимжановна

01.09.1988

Убактылуу иштебейт

81

Яншанло Мадина Юнусовна

18.12.1990

Убактылуу иштебейт

82

Мамбетов Эржан Усєнкулович

06.04.1989

Убактылуу иштебейт

83

Макарова Карина Сергеевна

14.03.1994

Убактылуу иштебейт

84

Юсупова Алина Нурланбековна

25.08.1995

Убактылуу иштебейт

85

Артюхова Анастасия Андреевна

13.09.1995

Убактылуу иштебейт

86

Турков Мунарбек Максатбекович

26.08.1986

Сузак району, Адвокаттык коллегиясы

Адвокат

87

Нурмагамбетова Зарина Юнусовна

01.05.1996

«ФЕНИКС ТРЭВЕЛ» ЖЧК

Маркетолог

88

Турдугулов Аскар Нурдунович

16.08.1984

Жеке ишкер

89

Амирбаева Луиза Шахавидиновна

14.11.1988

«Айыл Банк» ААК

Жетектөөчү адис

90

Абдирахимов Жамалдин Гаппарович

01.06.1984

Убактылуу иштебейт

91

Абдрахманова Зарина Таалайбековна

06.06.1991

«Бир Бол» партиясы

Офис-менеджер

92

Насиров Алмазбек Авазбекович

13.10.1990

Убактылуу иштебейт

93

Годенкова Вера Викторовна

11.11.1979

«Весна Кейджи» ЖЧК

Директор

94

Ли Мария

Николаевна

23.08.1983

«Алай Транс Сервис» ЖЧК

Менеджер

95

Абдиразаков Абдибек Равшанович

28.12.1985

Убактылуу иштебейт

96

Жүрсүн кызы Жаңыл

26.07.1994

Убактылуу иштебейт

97

Касымова Сабина Абдурахимовна

15.02.1994

Убактылуу иштебейт

98

Жаркынбаева Гүлзана Адылбековна

03.04.1978

Убактылуу иштебейт

99

Хасанов Эльдар Равкатович

23.02.1991

Убактылуу иштебейт

100

Макиева Адел Руслановна

04.04.1996

Убактылуу иштебейт

101

Турдиева Рамиля Абдувалиевна

30.08.1995

«Интегра Хотел Инвестмент» ЖЧК

Архитектор

102

Прохоров Дмитрий Сергеевич

20.07.1987

Убактылуу иштебейт

103

Патидинова Ситора Мухамедовна

13.08.1995

Убактылуу иштебейт

104

Хамиджанова Гавхарай Мамыровна

07.01.1991

Убактылуу иштебейт

105

Тулан уулу Тынар

26.04.1991

Убактылуу иштебейт

106

Магаметова Диана Дилмуратовна

01.12.1995

«INTEGRA Engineering Group» ЖЧК

Бизнести өнүктүрүү боюнча адис

107

Абдуллаева Махлиё Мажитовна

18.05.1990

Убактылуу иштебейт

108

Алжанова Айнагүл Асановна

27.02.1954

Убактылуу иштебейт

Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес, 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.

Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)

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