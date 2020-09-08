«Республика» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

Мамлекеттик «Эркин Тоо» гезитине Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси жарыяланды.
«Республика» партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 166 талапкер катталды. Тизме төмөнкүдөй иретте түзүлгөн:
|
№
|
Аты-жөнү
|
Туулган
күнү, жылы
|
Иштеген жери
|
Ээлеген кызматы
|
1.
|
Жээнчороев Мирлан Канатбекович
|
10.03.80
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
2.
|
Жылкыбаев Узарбек Казиевич
|
17.02.74
|
Убактылуу иштебейт
|
|
3.
|
Арипов Назарали Турдалиевич
|
28.04.70
|
Убактылуу иштебейт
|
|
4.
|
Өмүрбекова Алтынай Сейтбековна
|
10.09.73
|
Убактылуу иштебейт
|
|
5.
|
Жунус уулу Алтынбек
|
18.09.81
|
Убактылуу иштебейт
|
|
6.
|
Бокоев Кенжебек Сатымкулович
|
27.11.67
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
7.
|
Абдраимов Туйгунаалы Дүйшеналиевич
|
07.10.58
|
ЖАК «Кайнар»
|
Директорлор кеңешинин төрагасы
|
8.
|
Молдобаева Гүльнара Аскарбековна
|
29.10.71
|
ААК «Бишкек курулуш»
|
Инвестиция жана каржы саясаты боюнча башкы директордун орун басары
|
9.
|
Бердиев Аккулу Тагаевич
|
02.03.66
|
ЖЧК «Север-Югойл»
|
Директор
|
10.
|
Таалайбек уулу Чыңгыз
|
10.10.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
11.
|
Казакбаев Руслан Айтбаевич
|
18.05.67
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
12.
|
Лурова Лейла Хияновна
|
28.10.68
|
ЖЧК «LBS MILK Production»
|
Директор
|
13.
|
Сабиров Максат Эсенович
|
17.10.67
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
14.
|
Карыбеков Арзыбек Кенжекулович
|
23.07.59
|
Убактылуу иштебейт
|
|
15.
|
Карашев Аалы Азимович
|
30.10.68
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
16.
|
Кулинова Лола Абдурахмановна
|
22.01.78
|
ЖЧК «Новый Проект» радио «Волна-ИК»
|
Директор
|
17.
|
Нусувалиев Орозбек Токталиевич
|
23.03.59
|
Жеке ишкер
|
|
18.
|
Калматов Токторали Калдарович
|
29.05.76
|
Убактылуу иштебейт
|
|
19.
|
Коёналиев Жоошбек Кармышович
|
17.12.64
|
Убактылуу иштебейт
|
|
20.
|
Курманалиева Койсун Аблабековна
|
01.04.62
|
Убактылуу иштебейт
|
|
21.
|
Турсункулов Кутман Нурланович
|
17.12.91
|
Жогорку Кеңеш
|
Консультант
|
22.
|
Баймуратов Калдарбек Шакирович
|
19.09.58
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
23.
|
Жолдошалиев Эркин Жолдошалиевич
|
27.07.82
|
Убактылуу иштебейт
|
|
24.
|
Саяк кызы Элзат
|
24.05.81
|
Убактылуу иштебейт
|
|
25.
|
Кожобеков Жолдошбек Асанович
|
04.11.86
|
ЖЧК «Инженер Строй Сервис»
|
Директордун орун басары
|
26.
|
Алымбаев Алайбек Анаркулович
|
05.04.80
|
Жогорку Кеңеш
|
Эксперт
|
27.
|
Мидин уулу Канатбек
|
05.02.90
|
Убактылуу иштебейт
|
|
28.
|
Каламбекова Бактыгүл Рысбаевна
|
18.10.61
|
Убактылуу иштебейт
|
|
29.
|
Сарылдык уулу Илгиз
|
11.02.94
|
ЖЧК «Тянь-Шань Форель»
|
Башкы директор
|
30.
|
Алымкулов Темир Карыпбекович
|
11.10.72
|
ЖАК «Электротехника»
|
Башкы директор
|
31.
|
Болотканов Кубатбек Болотканович
|
22.09.75
|
ЖЧК «Альянс Алтын»
|
Профсоюз комитетинин төрагасы
|
32.
|
Ивакова Аида Иманакуновна
|
27.01.78
|
ТРК «НТС»
|
Башкы директордун орун басары
|
33.
|
Акматбеков Манас Сулкарнаевич
|
11.02.68
|
ЖЧК «Фрунзегаз»
|
Дыйкан чарбанын директору
|
34.
|
Мукеев Уланбек Шабырбекович
|
07.05.78
|
Убактылуу иштебейт
|
|
35.
|
Шатманов Канатбек Асылбекович
|
20.09.70
|
Убактылуу иштебейт
|
|
36.
|
Собурова Жылдыз Канчырбековна
|
04.04.75
|
Жогорку Кеңеш
|
Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитеттин эксперти
|
37.
|
Баетов Аяз Батыркулович
|
20.12.84
|
Эл аралык университет
|
Кафедранын башчысы
|
38.
|
Бактыбаев Рыскүл Гыламидинович
|
29.09.64
|
|
Адвокат
|
39.
|
Исанов Алмаз Насирдинович
|
22.07.74
|
Экономика министрлигинин алдындагы Экономикалык саясатты изилдөө институту
|
Директор
|
40.
|
Урумкалиева Чинара Чалагызовна
|
13.10.73
|
Жогорку Кеңеш
|
Эксперт
|
41.
|
Кудайберген уулу Тилекмат
|
14.05.86
|
Убактылуу иштебейт
|
|
42.
|
Таалайбек уулу Жоомарт
|
22.01.83
|
Сары-Булак айыл өкмөтү
|
Айыл өкмөтүнүн башчысы
|
43.
|
Тынысов Урматбек Аалканович
|
05.12.69
|
Акназар айыл өкмөтү
|
Айыл өкмөтүнүн башчысы
|
44.
|
Шейшекеева Гүлнара Санташевна
|
14.11.67
|
«Укук борбору» коомдук фонду
|
Директор
|
45.
|
Иманалиев Чолпонбек Муратбекович
|
11.08.85
|
Убактылуу иштебейт
|
|
46.
|
Исаков Жумадыл Ырысбаевич
|
09.09.60
|
Убактылуу иштебейт
|
|
47.
|
Дамир уулу Максатбек
|
20.12.85
|
Убактылуу иштебейт
|
|
48.
|
Кынадбекова Нургүл Кынадбековна
|
22.04.90
|
Жогорку Кеңеш
|
Башкы консультант
|
49.
|
Исаков Эсенгул Байдалиевич
|
20.07.55
|
ГУ «Кадастр»
|
Башкы адис
|
50.
|
Карабаев Самат Эшполотович
|
10.08.90
|
Ош шаарындагы №3 орто мектеби
|
Мугалим
|
51.
|
Жакыпов Алмаз Назармаматович
|
16.10.85
|
Өзгөн районунун адвокатурасы
|
Адвокаттын жардамчысы
|
52.
|
Нурматова Анара Шакарбековна
|
13.12.77
|
Кыргыз-өзбек биргелешкен ЖЧК «Лайн-Стиль»
|
Директор
|
53.
|
Калыков Мийзамидин Абдырахманович
|
08.09.69
|
Бишкек шаардык кеңеши
|
Депутат
|
54.
|
Муртазалиев Абдурахманхаджи Шамильевич
|
30.07.94
|
Улуттук джиу-джитсу федерациясы
|
Президент
|
55.
|
Толкумбаева Атыркүл Бердугуловна
|
22.10.62
|
Убактылуу иштебейт
|
|
56.
|
Талайбек уулу Анарбек
|
16.06.93
|
Райондук суу чарба башкармалыгы
|
Инженер
|
57.
|
Чертанов Эркинбек Канжарбекович
|
04.11.93
|
Убактылуу иштебейт
|
|
58.
|
Аскербек уулу Автандил
|
10.03.78
|
Убактылуу иштебейт
|
|
59.
|
Эралиева Мира Сулаймановна
|
21.02.79
|
Убактылуу иштебейт
|
|
60.
|
Энназаров Мирлан Арзыкулович
|
16.05.66
|
Убактылуу иштебейт
|
|
61.
|
Мамбетов Жамаке Жанышович
|
04.05.59
|
ЖЧК «Эрбак»
|
Төрага
|
62.
|
Ульмасов Анвар Абдуталипович
|
03.04.61
|
Убактылуу иштебейт
|
|
63.
|
Рысбаева Жамал Рысбаевна
|
16.09.79
|
Убактылуу иштебейт
|
|
64.
|
Нематжонов Расулжон Ахматжонович
|
22.10.84
|
Убактылуу иштебейт
|
|
65.
|
Алтымышев Тынчтыкбек Жусупбекович
|
04.12.83
|
Убактылуу иштебейт
|
|
66.
|
Ниязакунов Руслан Жекшенович
|
01.02.86
|
Убактылуу иштебейт
|
|
67.
|
Белек Дайан
|
01.06.90
|
Жогорку Кеңеш
|
Консультант
|
68.
|
Асаналиев Самат Асаналиевич
|
11.06.87
|
Убактылуу иштебейт
|
|
69.
|
Токторов Бактыяр Абдинабиевич
|
25.03.70
|
Убактылуу иштебейт
|
|
70.
|
Аргинбаев Артвай Гапирович
|
13.08.55
|
Убактылуу иштебейт
|
|
71.
|
Усупова Жазгүл Кубатбековна
|
28.05.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
72.
|
Турусбеков Айдар Темирбекович
|
11.03.87
|
Убактылуу иштебейт
|
|
73.
|
Токторбаев Адилет Уланович
|
30.01.90
|
ЖЧК «Рейба»
|
Бажы операциялары боюнча адис
|
74.
|
Кенжетаев Эрбол Үзүрович
|
08.12.91
|
Убактылуу иштебейт
|
|
75.
|
Алибаева Айгүл Үсөновна
|
12.12.80
|
ЖЧК «Круг ЛТД»
|
Директор
|
76.
|
Молдокулов Марлесбек Токтомбетович
|
23.03.66
|
Убактылуу иштебейт
|
|
77.
|
Жарасул уулу Элдияр
|
29.06.86
|
Экономика министрлигинин алдындагы Экономикалык саясатты изилдөө институту
|
Директордун орун басары
|
78.
|
Сатымкулов Майорбек Асанканович
|
24.11.67
|
Убактылуу иштебейт
|
|
79.
|
Усеналиева Уулкан Нургазиевна
|
14.03.97
|
Убактылуу иштебейт
|
|
80.
|
Стамбеков Султан Амангелдиевич
|
11.03.80
|
Улуттук онкология борбору
|
Дарыгер
|
81.
|
Примкулов Сулайман Жолдошбекович
|
15.02.63
|
Убактылуу иштебейт
|
|
82.
|
Абдибалиев Арстанбек Абдибалиевич
|
22.02.71
|
Убактылуу иштебейт
|
|
83.
|
Исакжанова Элиза Каримжановна
|
20.07.85
|
Финансы министрлигинин алдындагы Баалуу металлдар департаменти
|
Башкы адис
|
84.
|
Кожомкулов Баатырбек Токтоевич
|
06.12.60
|
Убактылуу иштебейт
|
|
85.
|
Чаланов Эсенбек Бейшенбекович
|
03.06.91
|
Убактылуу иштебейт
|
|
86.
|
Чотоев Таалайбек Коёнович
|
28.07.67
|
Убактылуу иштебейт
|
|
87.
|
Тыналиева Ыргал Бектургановна
|
15.01.59
|
Убактылуу иштебейт
|
|
88.
|
Абдырахманов Бектеналы Кутманалыевич
|
16.08.95
|
Убактылуу иштебейт
|
|
89.
|
Осмоналиев Жаныбек Муктарканович
|
25.12.85
|
«Кут-Билим»
|
Мугалим
|
90.
|
Абышев Кылычбек Асаналиевич
|
27.11.79
|
Убактылуу иштебейт
|
|
91.
|
Муратова Жанара Эркинбековна
|
08.11.87
|
Убактылуу иштебейт
|
|
92.
|
Хамзеев Алтынбек Болотбекович
|
05.11.84
|
|
Мугалим
|
93.
|
Мамбеталиев Арсланбек Мамасадыкович
|
01.11.62
|
Убактылуу иштебейт
|
|
94.
|
Станбеков Дүйшенбек Жолчубекович
|
07.01.73
|
Убактылуу иштебейт
|
|
95.
|
Паизова Гүлзада Турдубаевна
|
18.03.72
|
«Ынтымак бир» бала бакча
|
Директор
|
96.
|
Турсунбаев Таалайбек Калмурзаевич
|
21.02.66
|
Убактылуу иштебейт
|
|
97.
|
Койчумбаев Таалайбек Маралович
|
05.07.67
|
Убактылуу иштебейт
|
|
98.
|
Аманатов Канат Садырбекович
|
24.04.91
|
Убактылуу иштебейт
|
|
99.
|
Имарова Нургүл Асланбековна
|
29.09.92
|
Убактылуу иштебейт
|
|
100.
|
Абаев Суеркул Мейманкулович
|
07.10.67
|
Убактылуу иштебейт
|
|
101.
|
Нурумбетов Батырбек Жанышович
|
05.03.72
|
Убактылуу иштебейт
|
|
102.
|
Мыктыбекова Айнур Майрамбековна
|
07.01.93
|
Талас үй-бүлөлүк медицина борбору
|
Дерматовенеролог
|
103.
|
Дубанаев Жигитали Курсанович
|
22.09.70
|
Убактылуу иштебейт
|
|
104.
|
Алиев Акылбек Мукамбекович
|
16.02.82
|
Салык кызматы
|
башкы инспектор 04.2009
|
105.
|
Жолдошев Алмаз Жамгырбаевич
|
16.03.77
|
Жеке ишкер
|
|
106.
|
Бейшенкул кызы Жаркынай
|
02.11.92
|
Президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгы
|
Башкы адис
|
107.
|
Жакшылыков Жайлообек Аззамкулович
|
04.07.82
|
Убактылуу иштебейт
|
|
108.
|
Сатымбаев Абдибек
|
01.02.59
|
Убактылуу иштебейт
|
|
109.
|
Касымбекова Лира Байысбековна
|
04.11.83
|
Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
|
Тышкы байланыштар жана инвестиция бөлүмүнүн башчысы
|
110.
|
Акматбеков Майрамбек Жолдошбекович
|
30.12.89
|
Убактылуу иштебейт
|
|
111.
|
Миңжашаров Кеңешбек Атагазиевич
|
09.07.63
|
Убактылуу иштебейт
|
|
112.
|
Арзыбаев Бексултан Эргешбаевич
|
20.11.96
|
Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги
|
Жетектөөчү адис
|
113.
|
Туйгунбек кызы Нуризат
|
16.03.96
|
ЖЧК «Север-Югойл»
|
Юрист
|
114.
|
Нурали уулу Алманбет
|
28.07.95
|
Өзгөн районундагы Көлдүк айыл кеңеши
|
Айылдык кеңештин төрагасы
|
115.
|
Лаяшукурова Рахат Акматалиевна
|
31.05.84
|
Убактылуу иштебейт
|
|
116.
|
Абдыбеков Байыш Майрекович
|
28.09.77
|
Боогачы орто мектеби
|
Директордун орун басары
|
117.
|
Курманова Токтокан Бейшенбековна
|
29.07.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
118.
|
Мазер Юлия Андреевна
|
09.02.87
|
№3 мектеп-гимназиясы
|
Мугалим
|
119.
|
Тойматов Бердибай Токебаевич
|
17.11.73
|
ЖЧК «Улар-Транс»
|
Директор
|
120.
|
Байызбеков Узакбек Асымбекович
|
01.08.63
|
Убактылуу иштебейт
|
|
121.
|
Солтонбаев Кенжебек Аскерканович
|
06.05.83
|
Убактылуу иштебейт
|
|
122.
|
Аалы кызы Назира
|
04.11.76
|
КТРК
|
«Маданият Тарых Тил» каналынын продюсери
|
123.
|
Яушев Назар Викторович
|
14.04.92
|
Убактылуу иштебейт
|
|
124.
|
Токсонбаев Каныбек Токторалиевич
|
25.01.63
|
ЖЧК «Крокус секьюрити»
|
«Түштүк» мобилдик тобунун башчысы
|
125.
|
Шимарова Рузали Ильясовна
|
25.03.85
|
Убактылуу иштебейт
|
|
126.
|
Мурзали уулу Замирбек
|
17.12.89
|
ЖЧК «К.Раимбердиев»
|
Директор
|
127.
|
Болгомбаев Бакытбек Туратбекович
|
11.11.93
|
Убактылуу иштебейт
|
|
128.
|
Эсенова Гүлнара Турсунбаевна
|
21.01.64
|
Сокулук районунун Новопавловка айыл аймагынын Жайыт комитети
|
Менеджер
|
129.
|
Шаршеналиев Чолпоналы Усеналыевич
|
18.11.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
130.
|
Аюханов Радик Дамирович
|
16.06.86
|
КПП ААК «Бишкеккурулуш»
|
Башкы инженер
|
131.
|
Касымова Эркинай Исраилжановна
|
20.11.80
|
Тигүү фабрикасы
|
Тигүүчү
|
132.
|
Бараканов Таштанбек Ырсалиевич
|
20.03.69
|
Убактылуу иштебейт
|
|
133.
|
Киркиева Айнура Кадырбековна
|
14.01.81
|
Убактылуу иштебейт
|
|
134.
|
Алиев Самат Шайырбекович
|
19.12.71
|
«Борполой» жоопкерчилиги чектелген шериктештиги
|
Жарнама боюнча менеджер
|
135.
|
Сколков Алексей Николаевич
|
19.11.91
|
Убактылуу иштебейт
|
|
136.
|
Алымкулова Айтбүбү Райымбековна
|
14.01.73
|
Убактылуу иштебейт
|
|
137.
|
Байгазиев Багыш Муратбекович
|
10.04.75
|
Нурманбет айыл өкмөтү
|
Айыл өкмөт башчысы
|
138.
|
Бакай уулу Эрманбет
|
18.05.88
|
Убактылуу иштебейт
|
|
139.
|
Анарбекова Диана Анарбековна
|
11.11.96
|
Убактылуу иштебейт
|
|
140.
|
Зулпукаров Азамат Замирович
|
24.02.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
141.
|
Закиров Садыкжан Шаукатович
|
02.06.83
|
Убактылуу иштебейт
|
|
142.
|
Суранчиева Роза Жекшеновна
|
12.09.77
|
Жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү долбоору
|
Координатор
|
143.
|
Лебедев Глеб Викторович
|
04.10.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
144.
|
Нусир Рамазан Думарович
|
21.10.88
|
Убактылуу иштебейт
|
|
145.
|
Кадырбекова Айсулуу Кадырбековна
|
16.05.91
|
Убактылуу иштебейт
|
|
146.
|
Сеитов Акмал Рустамович
|
06.10.92
|
Убактылуу иштебейт
|
|
147.
|
Шекеков Эмил Кемелбекович
|
22.11.79
|
Убактылуу иштебейт
|
|
148.
|
Бектурова Индира Урушбековна
|
12.03.70
|
ЖЧК «Саян Фарм»
|
Фарминспектор
|
149.
|
Теңизбаев Камбарбек Асипбаевич
|
20.10.60
|
Убактылуу иштебейт
|
|
150.
|
Кожоналиев Канат Болотбекович
|
20.03.72
|
Чүй суу чарба башкы башкармалыгы
|
Участканын башчысы
|
151.
|
Жанаралиева Румани Ярагиевна
|
13.04.70
|
Жеке ишкер
|
|
152.
|
Хандышанов Магомед Люлюнович
|
28.06.74
|
|
|
153.
|
Нурмаматов Рахманберди
|
01.02.58
|
Убактылуу иштебейт
|
|
154.
|
Микотина Ольга Викторовна
|
12.12.65
|
Убактылуу иштебейт
|
|
155.
|
Юн Ольга Викторовна
|
05.07.85
|
Убактылуу иштебейт
|
|
156.
|
Филиппова Лина Александровна
|
18.05.79
|
Убактылуу иштебейт
|
|
157.
|
Абылдаев Советбек Сааткулович
|
12.12.59
|
Убактылуу иштебейт
|
|
158.
|
Папанов Павел Николаевич
|
05.03.90
|
Убактылуу иштебейт
|
|
159.
|
Козырева Светлана Владимировна
|
01.11.66
|
Убактылуу иштебейт
|
|
160.
|
Голопуро Артём Игоревич
|
17.11.82
|
Убактылуу иштебейт
|
|
161.
|
Толоев Памирбек Сардарбекович
|
17.02.71
|
Токмок шаарынын Мамлекеттик салык кызматы
|
Башчынын орун басары
|
162.
|
Каракотов Самит Борисович
|
06.09.80
|
Убактылуу иштебейт
|
|
163.
|
Жуманова Самара Эсиркеповна
|
31.05.76
|
Убактылуу иштебейт
|
|
164.
|
Петров Кирилл Александрович
|
17.07.86
|
Убактылуу иштебейт
|
|
165.
|
Ибраимова Динара Курманбековна
|
26.05.63
|
Убактылуу иштебейт
|
|
166.
|
Назарбекова Анаркүл Султановна
|
18.06.58
|
Убактылуу иштебейт
|
Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес, 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.
Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)
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