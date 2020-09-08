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8-сентябрь, 2020 шейшемби, Бишкек убактысы 14:15
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«Социал-демократтар» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

Иллюстрациялык сүрөт.

Мамлекеттик «Эркин Тоо» гезитине Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси жарыяланды.

«Социал-демократтар» партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 101 талапкер катталды. Тизме төмөнкүдөй иретте түзүлгөн:

Аты-жөнү

Туулган күнү, жылы

Иштеген жери

Ээлеген кызматы

1.

Атамбаев Сеидбек Алмазбекович

02.07.1976

ЖЧК «Автомаш-Энерго»

Башкы директор

2.

Карамушкина Ирина Юрьевна

07.04.1964

Жогорку Кеңеш

Депутат

3.

Артыков Анвар

30.11.1951

Жогорку Кеңеш

Депутат

4.

Жунушалиев Рустам Рахманович

07.12.1983

ЖЧК «Аруу Эл Инвест»

Башкы директор

5.

Орозова Карамат Бабашевна

16.04.1958

Жогорку Кеңеш

Депутат

6.

Касымбеков Нурбек Айтыевич

06.02.1967

Убактылуу иштебейт

7.

Жээнбеков Жусупжан Амражанович

23.03.1956

Убактылуу иштебейт

8.

Султанбеков Темирлан Медетбекович

12.09.1998

Убактылуу иштебейт

9.

Жолдошова Назгүл Амантуровна

19.07.1986

Убактылуу иштебейт

10.

Султан Кылычбек Камчы

04.01.1976

Убактылуу иштебейт

11.

Мырсалиева Айжана Мырсалиевна

27.05.1984

Убактылуу иштебейт

12.

Жээбеков Равшан Бабырбекович

19.09.1970

Убактылуу иштебейт

13.

Талиева Камила Абдыразаковна

28.12.1967

Убактылуу иштебейт

14.

Усубалиев Таалайбек Болотбекович

01.11.1967

КСДП саясий партиясы

Катчылыктын башчысы

15.

Кодуранова Асел Союзбековна

13.01.1971

Жогорку Кеңеш

Депутат

16.

Найзабеков Асылбек Алымбекович

02.12.1962

«Жума-Найза» дыйкан чарба

Дыйкан

17.

Камаева Айчүрөк Үсөнбековна

25.02.1987

Юстиция министрлиги

Актылардын долбоорлорун экспертизалоо боюнча жетекчи

18.

Борбукеева Рита Нурмаметовна

17.12.1969

«Алтын-Көл» эс алуу жайы

Директор

19.

Сатыгул кызы Надира

07.06.1964

ЖЧК «Форум»

Башкы бухгалтер 06.2006 - 07.2018

20.

Акматов Азамат Жусупбекович

17.01.1977

Юридикалык фирма «A.Z.Consulting»

Башкы юрист

21.

Темирбаева Сауле Караджигитовна

23.08.1974

Врач-невролог

22.

Шатманова Шайиста Рахманбердиевна

16.10.1981

Убактылуу иштебейт

23.

Слесарев Сергей Михайлович

02.01.1961

ЖЧК «РБС»

Адвокат

24.

Жумабаева Нурхан Сатволдыевна

21.09.1974

ЖЧК «Пчелки»

Директор

25.

Самигуллина Альфия Эльдаровна

02.02.1968

Жогорку Кеңеш

Депутат

26.

Саитова Минавархан Аттокуровна

05.07.1963

ЖЧК «Мухаммед Азиз Динар»

Директор

27.

Тентиев Талгарбек Алманбетович

14.09.1990

Орловка шаардык кеңеши

Депутат

28.

Турксевер Роза Турсуновна

15.04.1970

«Магазин У Аюпа»

Директор 01.1995 - 01.2020

29.

Саралаев Адилет Айдаркулович

06.07.1986

30.

Ниязов Фарид Абилезимович

27.04.1958

Убактылуу иштебейт

31.

Халикова Ашэра Леджебовна

09.12.1974

Убактылуу иштебейт

32.

Эрматов Байсалбек Эрдоолатович

09.07.1978

33.

Орозбакова Гүлмайрам Садыровна

21.10.1958

ООЖ «Мырза-Айым»

Төрага

34.

Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич

26.07.1959

ЖЧК «АРС»

Жетекчи

35.

Айнакулов Мухтарбек Айнакулович

13.11.1957

Жогорку Кеңеш

Депутат

36.

Жоошев Замирбек Тургунбаевич

14.05.1989

«Прецедент» юридикалык компаниясы

Адвокат

37.

Измалкова Алла Николаевна

30.03.1961

Убактылуу иштебейт

38.

Сулайманов Нурлан Исмаилович

08.10.1968

Убактылуу иштебейт

39.

Садабаев Мирбек Дүйшенбекович

29.07.1978

Убактылуу иштебейт

40.

Токомбаев Райымбек Замирбекович

03.02.1978

Убактылуу иштебейт

41.

Самиева Машхура Шавкатовна

16.05.1982

«Инновация» жеке курстар

Мугалим

42.

Ростовцев Сергей Владимирович

15.11.1969

Федерация СБЕиСП

Президент

43.

Кермалиев Таалайбек Жеңишович

17.03.1970

ЖЧК «Арпа-Бишкек»

Соода боюнча директору

44.

Касмалиев Илимар Карыпович

07.02.1993

«Касмалиев» ЖИ

Жетекчи

45.

Сокушова Бактыгүл Нурманбековна

26.09.1985

Убактылуу иштебейт

46.

Маматов Зарылбек Топчубаевич

13.02.1980

ЖЧК «Нуркызмат»

Директор

47.

Заитов Мамир Моминжанович

15.01.1964

Нариман айыл өкмөтү

Айыл башчы

48.

Абдиев Тилек Таштанбекович

15.11.1991

Убактылуу иштебейт

49.

Мукамбетова Сайракан Сагыновна

30.12.1953

Убактылуу иштебейт

50.

Атамбаев Кадырбек Алмазбекович

26.04.1993

Убактылуу иштебейт

51.

Атамкулов Алиярбек Аскарбекович

17.12.1965

Убактылуу иштебейт

52.

Аразов Автандил Мукаевич

18.04.1982

Жогорку Кеңеш

Депутаттын консультанты

53.

Малтаева Кундус Бейшеновна

20.11.1964

Жеке ишкер

ЖИ 02.1998 -

54.

Сансызбаев Канатбек Калыбекович

06.08.1979

Убактылуу иштебейт

55.

Абдуллажанов Жалалидин Тохтасинович

21.05.1987

Убактылуу иштебейт

56.

Кожалиев Кайрат Жалилбекович

17.05.1967

57.

Караева Элвира Жумабековна

15.02.1987

Убактылуу иштебейт

58.

Аманов Нурсултан Шарипович

28.01.1993

«Аманов» жеке ишканасы

Директор

59.

Борончиев Алик Дайырбекович

01.01.1985

Убактылуу иштебейт

60.

Бейшенбек уулу Ынтымак

09.02.1990

Жеке ишкер

61.

Орозалиева Тилекжан Буласбековна

28.05.1981

Жеке ишкер

62.

Шайдылдаев Раффаэль Анарбекович

10.08.1970

Убактылуу иштебейт

63.

Окенов Эрмек Тологонович

06.06.1989

Убактылуу иштебейт

64.

Даудов Руслан Акрамович

24.11.1985

Дыйкан

65.

Султанходжоева Сайха Алиаскаровна

02.05.1960

66.

Ишенов Марат Жыргалбекович

07.03.1987

67.

Кадыров Абдылдабек Наркозуевич

26.03.1953

Убактылуу иштебейт

68.

Чекиров Урмат Бекенович

09.07.1984

Убактылуу иштебейт

69.

Ахмаджанова Дилфуза Анарбаевна

28.05.1966

70.

Сариев Элес Раимкулович

30.11.1963

Убактылуу иштебейт

71.

Эшматов Акылбек Абдылдаевич

17.06.1957

Республикалык топурак-химия станциясы

Чарба башчысы

72.

Гавришев Виктор Юрьевич

08.12.1957

Убактылуу иштебейт

73.

Увалканова Фарида Сулхарнаиновна

09.03.1957

Убактылуу иштебейт

74.

Мирзабеков Чингиз Авазович

01.10.1981

Адвокат

75.

Орозобеков Бакытбек Орозобекович

20.05.1982

ААК «Медиа Форум»

Техникалык адис

76.

Баабиев Фархат Жекшенбекович

23.01.1979

Убактылуу иштебейт

77.

Абдраимова Анара Мекенбаевна

24.01.1961

Убактылуу иштебейт

78.

Абайлдаев Семетей Ерболатович

26.09.1990

Убактылуу иштебейт

79.

Мукамбетов Жакшылык Мамбетказиевич

05.08.1966

ЖЧК «Климат КГ»

Башкы директор

80.

Чингишпеков Эркин Чингишпекович

08.09.1992

ЖЧК «Манас Хэдпинг»

Башкы директордун орун басары

81.

Эдилова Асылкүл Камчибековна

22.07.1958

Убактылуу иштебейт

82.

Иса уулу Жандарбек

04.02.1990

Убактылуу иштебейт

83.

Жумабаев Артур Маратович

26.05.1989

ЖЧК «АВА Консалтинг»

Башкы директор

84.

Эмил уулу Мунарбек

02.08.1990

Убактылуу иштебейт

85.

Ибраимова Алтын Садыралиевна

11.04.1955

86.

Кожомкулов Дамир Асанович

22.12.1957

ААК «Медиа форум»

Директор

87.

Рустамов Абдыкалык Алибекович

19.11.1964

Убактылуу иштебейт

88.

Мамыталиев Мурат Абдыназарович

23.02.1960

89.

Хыйнаева Батихан

10.11.1954

Убактылуу иштебейт

90.

Исаев Төлөгөн Бекташович

23.08.1959

«Береке-Булак» СПА

Башкы бухгалтер

91.

Кидиков Медер Асылбекович

26.12.1984

Убактылуу иштебейт

92.

Азиев Садык Абийрович

13.02.1971

«Тайчилен» кооперативи

Жеке ишкер

93.

Кожомбердиева Нургүл Тураровна

13.06.1967

Убактылуу иштебейт

94.

Жетибаев Бакас Кылычбекович

03.09.1985

«Ысык-Көл» аэропорт

Башкы инженер

95.

Эсенбеков Максат Эсенбекович

01.08.1993

Убактылуу иштебейт

96.

Мамбеталиев Кубанбек Шаршенбаевич

02.11.1965

Дарыгер

97.

Дүйшеева Сыягүл Усеновна

16.10.1968

«Өмүр жамгыры» РБ

Директор

98.

Жусупов Мурат Зарылбекович

21.02.1977

«Жусупова» жеке ишканасы

Директор

99.

Стукошин Федор Викторович

24.05.1984

Убактылуу иштебейт

100.

Тойгомбаева Динара Зарлыковна

24.11.1979

Убактылуу иштебейт

101.

Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич

01.03.1993

Убактылуу иштебейт

Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес, 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.

Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)

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