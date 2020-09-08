«Социал-демократтар» партиясынан депутаттыкка көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмеси

Мамлекеттик «Эркин Тоо» гезитине Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси жарыяланды.
«Социал-демократтар» партиясынан Жогорку Кеңештин депутаттыгына 101 талапкер катталды. Тизме төмөнкүдөй иретте түзүлгөн:
|
№
|
Аты-жөнү
|
Туулган күнү, жылы
|
Иштеген жери
|
Ээлеген кызматы
|
1.
|
Атамбаев Сеидбек Алмазбекович
|
02.07.1976
|
ЖЧК «Автомаш-Энерго»
|
Башкы директор
|
2.
|
Карамушкина Ирина Юрьевна
|
07.04.1964
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
3.
|
Артыков Анвар
|
30.11.1951
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
4.
|
Жунушалиев Рустам Рахманович
|
07.12.1983
|
ЖЧК «Аруу Эл Инвест»
|
Башкы директор
|
5.
|
Орозова Карамат Бабашевна
|
16.04.1958
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
6.
|
Касымбеков Нурбек Айтыевич
|
06.02.1967
|
Убактылуу иштебейт
|
|
7.
|
Жээнбеков Жусупжан Амражанович
|
23.03.1956
|
Убактылуу иштебейт
|
|
8.
|
Султанбеков Темирлан Медетбекович
|
12.09.1998
|
Убактылуу иштебейт
|
|
9.
|
Жолдошова Назгүл Амантуровна
|
19.07.1986
|
Убактылуу иштебейт
|
|
10.
|
Султан Кылычбек Камчы
|
04.01.1976
|
Убактылуу иштебейт
|
|
11.
|
Мырсалиева Айжана Мырсалиевна
|
27.05.1984
|
Убактылуу иштебейт
|
|
12.
|
Жээбеков Равшан Бабырбекович
|
19.09.1970
|
Убактылуу иштебейт
|
|
13.
|
Талиева Камила Абдыразаковна
|
28.12.1967
|
Убактылуу иштебейт
|
|
14.
|
Усубалиев Таалайбек Болотбекович
|
01.11.1967
|
КСДП саясий партиясы
|
Катчылыктын башчысы
|
15.
|
Кодуранова Асел Союзбековна
|
13.01.1971
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
16.
|
Найзабеков Асылбек Алымбекович
|
02.12.1962
|
«Жума-Найза» дыйкан чарба
|
Дыйкан
|
17.
|
Камаева Айчүрөк Үсөнбековна
|
25.02.1987
|
Юстиция министрлиги
|
Актылардын долбоорлорун экспертизалоо боюнча жетекчи
|
18.
|
Борбукеева Рита Нурмаметовна
|
17.12.1969
|
«Алтын-Көл» эс алуу жайы
|
Директор
|
19.
|
Сатыгул кызы Надира
|
07.06.1964
|
ЖЧК «Форум»
|
Башкы бухгалтер 06.2006 - 07.2018
|
20.
|
Акматов Азамат Жусупбекович
|
17.01.1977
|
Юридикалык фирма «A.Z.Consulting»
|
Башкы юрист
|
21.
|
Темирбаева Сауле Караджигитовна
|
23.08.1974
|
|
Врач-невролог
|
22.
|
Шатманова Шайиста Рахманбердиевна
|
16.10.1981
|
Убактылуу иштебейт
|
|
23.
|
Слесарев Сергей Михайлович
|
02.01.1961
|
ЖЧК «РБС»
|
Адвокат
|
24.
|
Жумабаева Нурхан Сатволдыевна
|
21.09.1974
|
ЖЧК «Пчелки»
|
Директор
|
25.
|
Самигуллина Альфия Эльдаровна
|
02.02.1968
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
26.
|
Саитова Минавархан Аттокуровна
|
05.07.1963
|
ЖЧК «Мухаммед Азиз Динар»
|
Директор
|
27.
|
Тентиев Талгарбек Алманбетович
|
14.09.1990
|
Орловка шаардык кеңеши
|
Депутат
|
28.
|
Турксевер Роза Турсуновна
|
15.04.1970
|
«Магазин У Аюпа»
|
Директор 01.1995 - 01.2020
|
29.
|
Саралаев Адилет Айдаркулович
|
06.07.1986
|
|
|
30.
|
Ниязов Фарид Абилезимович
|
27.04.1958
|
Убактылуу иштебейт
|
|
31.
|
Халикова Ашэра Леджебовна
|
09.12.1974
|
Убактылуу иштебейт
|
|
32.
|
Эрматов Байсалбек Эрдоолатович
|
09.07.1978
|
|
|
33.
|
Орозбакова Гүлмайрам Садыровна
|
21.10.1958
|
ООЖ «Мырза-Айым»
|
Төрага
|
34.
|
Маматбуваев Бахадир Сайдуллаевич
|
26.07.1959
|
ЖЧК «АРС»
|
Жетекчи
|
35.
|
Айнакулов Мухтарбек Айнакулович
|
13.11.1957
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутат
|
36.
|
Жоошев Замирбек Тургунбаевич
|
14.05.1989
|
«Прецедент» юридикалык компаниясы
|
Адвокат
|
37.
|
Измалкова Алла Николаевна
|
30.03.1961
|
Убактылуу иштебейт
|
|
38.
|
Сулайманов Нурлан Исмаилович
|
08.10.1968
|
Убактылуу иштебейт
|
|
39.
|
Садабаев Мирбек Дүйшенбекович
|
29.07.1978
|
Убактылуу иштебейт
|
|
40.
|
Токомбаев Райымбек Замирбекович
|
03.02.1978
|
Убактылуу иштебейт
|
|
41.
|
Самиева Машхура Шавкатовна
|
16.05.1982
|
«Инновация» жеке курстар
|
Мугалим
|
42.
|
Ростовцев Сергей Владимирович
|
15.11.1969
|
Федерация СБЕиСП
|
Президент
|
43.
|
Кермалиев Таалайбек Жеңишович
|
17.03.1970
|
ЖЧК «Арпа-Бишкек»
|
Соода боюнча директору
|
44.
|
Касмалиев Илимар Карыпович
|
07.02.1993
|
«Касмалиев» ЖИ
|
Жетекчи
|
45.
|
Сокушова Бактыгүл Нурманбековна
|
26.09.1985
|
Убактылуу иштебейт
|
|
46.
|
Маматов Зарылбек Топчубаевич
|
13.02.1980
|
ЖЧК «Нуркызмат»
|
Директор
|
47.
|
Заитов Мамир Моминжанович
|
15.01.1964
|
Нариман айыл өкмөтү
|
Айыл башчы
|
48.
|
Абдиев Тилек Таштанбекович
|
15.11.1991
|
Убактылуу иштебейт
|
|
49.
|
Мукамбетова Сайракан Сагыновна
|
30.12.1953
|
Убактылуу иштебейт
|
|
50.
|
Атамбаев Кадырбек Алмазбекович
|
26.04.1993
|
Убактылуу иштебейт
|
|
51.
|
Атамкулов Алиярбек Аскарбекович
|
17.12.1965
|
Убактылуу иштебейт
|
|
52.
|
Аразов Автандил Мукаевич
|
18.04.1982
|
Жогорку Кеңеш
|
Депутаттын консультанты
|
53.
|
Малтаева Кундус Бейшеновна
|
20.11.1964
|
Жеке ишкер
|
ЖИ 02.1998 -
|
54.
|
Сансызбаев Канатбек Калыбекович
|
06.08.1979
|
Убактылуу иштебейт
|
|
55.
|
Абдуллажанов Жалалидин Тохтасинович
|
21.05.1987
|
Убактылуу иштебейт
|
|
56.
|
Кожалиев Кайрат Жалилбекович
|
17.05.1967
|
|
|
57.
|
Караева Элвира Жумабековна
|
15.02.1987
|
Убактылуу иштебейт
|
|
58.
|
Аманов Нурсултан Шарипович
|
28.01.1993
|
«Аманов» жеке ишканасы
|
Директор
|
59.
|
Борончиев Алик Дайырбекович
|
01.01.1985
|
Убактылуу иштебейт
|
|
60.
|
Бейшенбек уулу Ынтымак
|
09.02.1990
|
Жеке ишкер
|
|
61.
|
Орозалиева Тилекжан Буласбековна
|
28.05.1981
|
Жеке ишкер
|
|
62.
|
Шайдылдаев Раффаэль Анарбекович
|
10.08.1970
|
Убактылуу иштебейт
|
|
63.
|
Окенов Эрмек Тологонович
|
06.06.1989
|
Убактылуу иштебейт
|
|
64.
|
Даудов Руслан Акрамович
|
24.11.1985
|
|
Дыйкан
|
65.
|
Султанходжоева Сайха Алиаскаровна
|
02.05.1960
|
|
|
66.
|
Ишенов Марат Жыргалбекович
|
07.03.1987
|
|
|
67.
|
Кадыров Абдылдабек Наркозуевич
|
26.03.1953
|
Убактылуу иштебейт
|
|
68.
|
Чекиров Урмат Бекенович
|
09.07.1984
|
Убактылуу иштебейт
|
|
69.
|
Ахмаджанова Дилфуза Анарбаевна
|
28.05.1966
|
|
|
70.
|
Сариев Элес Раимкулович
|
30.11.1963
|
Убактылуу иштебейт
|
|
71.
|
Эшматов Акылбек Абдылдаевич
|
17.06.1957
|
Республикалык топурак-химия станциясы
|
Чарба башчысы
|
72.
|
Гавришев Виктор Юрьевич
|
08.12.1957
|
Убактылуу иштебейт
|
|
73.
|
Увалканова Фарида Сулхарнаиновна
|
09.03.1957
|
Убактылуу иштебейт
|
|
74.
|
Мирзабеков Чингиз Авазович
|
01.10.1981
|
|
Адвокат
|
75.
|
Орозобеков Бакытбек Орозобекович
|
20.05.1982
|
ААК «Медиа Форум»
|
Техникалык адис
|
76.
|
Баабиев Фархат Жекшенбекович
|
23.01.1979
|
Убактылуу иштебейт
|
|
77.
|
Абдраимова Анара Мекенбаевна
|
24.01.1961
|
Убактылуу иштебейт
|
|
78.
|
Абайлдаев Семетей Ерболатович
|
26.09.1990
|
Убактылуу иштебейт
|
|
79.
|
Мукамбетов Жакшылык Мамбетказиевич
|
05.08.1966
|
ЖЧК «Климат КГ»
|
Башкы директор
|
80.
|
Чингишпеков Эркин Чингишпекович
|
08.09.1992
|
ЖЧК «Манас Хэдпинг»
|
Башкы директордун орун басары
|
81.
|
Эдилова Асылкүл Камчибековна
|
22.07.1958
|
Убактылуу иштебейт
|
|
82.
|
Иса уулу Жандарбек
|
04.02.1990
|
Убактылуу иштебейт
|
|
83.
|
Жумабаев Артур Маратович
|
26.05.1989
|
ЖЧК «АВА Консалтинг»
|
Башкы директор
|
84.
|
Эмил уулу Мунарбек
|
02.08.1990
|
Убактылуу иштебейт
|
|
85.
|
Ибраимова Алтын Садыралиевна
|
11.04.1955
|
|
|
86.
|
Кожомкулов Дамир Асанович
|
22.12.1957
|
ААК «Медиа форум»
|
Директор
|
87.
|
Рустамов Абдыкалык Алибекович
|
19.11.1964
|
Убактылуу иштебейт
|
|
88.
|
Мамыталиев Мурат Абдыназарович
|
23.02.1960
|
|
|
89.
|
Хыйнаева Батихан
|
10.11.1954
|
Убактылуу иштебейт
|
|
90.
|
Исаев Төлөгөн Бекташович
|
23.08.1959
|
«Береке-Булак» СПА
|
Башкы бухгалтер
|
91.
|
Кидиков Медер Асылбекович
|
26.12.1984
|
Убактылуу иштебейт
|
|
92.
|
Азиев Садык Абийрович
|
13.02.1971
|
«Тайчилен» кооперативи
|
Жеке ишкер
|
93.
|
Кожомбердиева Нургүл Тураровна
|
13.06.1967
|
Убактылуу иштебейт
|
|
94.
|
Жетибаев Бакас Кылычбекович
|
03.09.1985
|
«Ысык-Көл» аэропорт
|
Башкы инженер
|
95.
|
Эсенбеков Максат Эсенбекович
|
01.08.1993
|
Убактылуу иштебейт
|
|
96.
|
Мамбеталиев Кубанбек Шаршенбаевич
|
02.11.1965
|
|
Дарыгер
|
97.
|
Дүйшеева Сыягүл Усеновна
|
16.10.1968
|
«Өмүр жамгыры» РБ
|
Директор
|
98.
|
Жусупов Мурат Зарылбекович
|
21.02.1977
|
«Жусупова» жеке ишканасы
|
Директор
|
99.
|
Стукошин Федор Викторович
|
24.05.1984
|
Убактылуу иштебейт
|
|
100.
|
Тойгомбаева Динара Зарлыковна
|
24.11.1979
|
Убактылуу иштебейт
|
|
101.
|
Абдыкеримов Бакыт Тилебердиевич
|
01.03.1993
|
Убактылуу иштебейт
|
Шайлоо мыйзамдарына ылайык саясий партиялар Борбордук шайлоо комиссиясына (БШК) 75тен аз эмес, 200дөн ашпаган талапкердин документин тапшырышы керек. Талапкерлеринин документтери талаптарга шайкеш келген партиялар парламенттик шайлоого катышуу укугуна ээ болот. БШК мындай укукту 15 партияга берди.
Жогорку Кеңештин 120 депутаттан турган VII чакырылышына шайлоо 4-октябрга дайындалган. Шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү 4-сентябрдан тартып жүрүп жатат. (BTo)
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