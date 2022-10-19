Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
Артка Алдыга
Түз эфир
19-Октябрь, 2022 шаршемби, Бишкек убактысы 11:18
Жаңылыктар

Орусиялык футболчу Фейсбукту соттон утуп алды

Орусия курамасынын мурдагы оюнчусу Дмитрий Хохлов Фейсбукту сотко берип, доого жыкты.

Орусиянын соту социалдык тармакты мурдагы футболчуга 65 млн. рубль доо айыпка жыгып, андан тышкары, бир ай ичинде Хохлов деген фамилия менен билдирүүлөрдүн баарын бөгөттөн чыгарууга милдеттендирди.

Дмитрий Хохлов Фейсбукту өзүнүн фамилиясы үчүн такай бөгөттөлө бергендигинин себебинен сотко берген.

Meta компаниясы Москванын Солнцевски сотунун бул чечимин аткарабы же жокпу белгисиз. Америкалык компания комментарий берген жок.

Facebook шеринеси

Сунуш кылынган арга.

Back to top
XS
SM
MD
LG