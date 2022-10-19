Орусиялык футболчу Фейсбукту соттон утуп алды

Орусия курамасынын мурдагы оюнчусу Дмитрий Хохлов Фейсбукту сотко берип, доого жыкты.
Орусиянын соту социалдык тармакты мурдагы футболчуга 65 млн. рубль доо айыпка жыгып, андан тышкары, бир ай ичинде Хохлов деген фамилия менен билдирүүлөрдүн баарын бөгөттөн чыгарууга милдеттендирди.
Дмитрий Хохлов Фейсбукту өзүнүн фамилиясы үчүн такай бөгөттөлө бергендигинин себебинен сотко берген.
Meta компаниясы Москванын Солнцевски сотунун бул чечимин аткарабы же жокпу белгисиз. Америкалык компания комментарий берген жок.
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