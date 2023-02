Уурдалып, өлтүрүлгөн Айзада тууралуу даректүү тасма тартылды

Бишкектин көчөлөрүнүн биринде уурдалып, киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын өлүмү тууралуу даректүү тасма тартылды. Ал баш калаада 27-февралда көрсөтүлөрүн уюштуруучулар кабарлашты.

"Who is next?" (Кийинки кезек кимде?) деп аталган тасмада күч менен уурдалып, зордукталып, өлтүрүлгөн Айзаданын кейиштүү тагдыры чагылдырылган.

Уюштуруучулардын билдирүүсүндө, тасмада мындай көрүнүш кооптуу кесепеттерге алып келери баяндалган. Анда тергөөнүн шалаакылыгы да көрсөтүлгөн.

Иш-чара жөнүндө бул жактан окуңуз.

2021-жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы үч адам күчтөп машинеге салып кеткен. Эки күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган.

Кандуу окуя боюнча иш кийин токтотулган, буга ага кол салган Теңизбаев өзүн-өзү өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми уурдоого катышкан беш киши 6,5-7 жылга кесилген.

Видео далил бар экенине жана күбөлөрдүн кайрылууларына карабастан бул окуя Айзаданын өлүмү менен аяктагандыктан, милиция кызматкерлерине карата 8-апрелде “Шалаакылык” деген берене менен иш козголгон. Маркумдун жакындары, жактоочулар милиция кызматкерлери жазаланбай жатканын айтып келет. (TSh)