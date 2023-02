Эки жыл мурун киши колдуу болгон Айзада жөнүндөгү тасманын бетачары өттү

27-февралда Бишкекте эки жыл мурун киши колдуу болгон Айзада Канатбекованын трагедиялуу тагдыры тууралуу тасманын бетачары өттү.

"Кийинкиси ким?" ("Who is next?") деп аталган бир сааттык даректүү тасманы тартууга "Сорос-Кыргызстан" фонду каржылык жардам көрсөткөн.

Фильмдин режиссёрлору – Нуржамал Карамолдоева жана Султан Усувалиев, көркөм жетекчиси Актан Арым Кубат.

Кыргыз жана орус тилдеринде англисче субтитр коштогон тасманын бетачарына Айзаданын апасы, жакындары, адвокаттары, жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар, журналисттер, активисттер катышты.

Тасмада адам уурдоого кабылган кыздын тагдыры аркылуу бул кылмыштуу жоруктун кесепеттери баяндалган. Анда тергөөнүн шалаакылыгы да көрсөтүлгөн.

2021-жылдын 5-апрелинде Бишкекте 27 жаштагы Айзада Канатбекованы үч адам күчтөп машинеге салып кеткен. Эки күндөн кийин кыздын жана аны уурдаган Замирбек Теңизбаевдин сөөгү талаадан табылган. Кыздын өлүмү боюнча иш кийин токтотулган, буга ага кол салган Теңизбаев өзүн өзү өлтүргөнү себеп болгон. Ал эми аны уурдоого катышкан беш киши 6,5-7 жылга кесилген.

Милиция кызматкерлерине “Шалаакылык” деген берене менен иш козголгон. Ички иштер министрлиги 12 кызматкер кызматтан алынганын, 27сине эскертүү берилгенин жана бешөөнө сөгүш жарыяланганын маалымдаган.

Милиция кызматкерлерине козголгон иштин тергелиши боюнча маселе сотто каралмай болгонун 28-декабрда “Азаттык” радиосуна жабыркаган тараптын адвокаты Нурбек Токтакунов билдирген.(MZh)