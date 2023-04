Пентагондун жашыруун маалыматтарын таратууга шек саналган киши кармалды

Пентагондун жашыруун маалыматтарын таратууга шек саналып, Улуттук гвардиянын Массачусетс штатындагы Аскер-аба күчтөрүнүн чалгынчысы кармалды.

Баштапкы маалыматтарга ылайык, ал жашыруун маалыматтарды социалдык тармактарда достору менен бөлүшкөн.



Шектүүнүн камалганы тууралуу Fox News телеканалы менен The New York Times гезити кабарлады. New York Times гезитинин маалыматына караганда, ал 21 жаштагы Жэк Тейшейр болуп чыкты. Аны Steam оюн сервисиндеги профили боюнча аныкташкан.



Басылмаларга чыккан маалыматты АКШнын башкы прокурору Меррик Гарланд тастыктады. Тергөөнүн көрсөтмөсүнө ылайык, аскер кызматкери документтерди онлайн чатка жибериши мүмкүн. Баш прокурор шектүүнүн аты-жөнү Жэк Тейшейр, 21 жашта экенин да ырастады. Анын сөзүнө караганда, шектүүгө жашыруун маалыматты мыйзамсыз алганы үчүн айып тагылат.



Тейшейр 13-апрелде, түштөн кийин Массачусетстеги өзүнүн үйүндө кармалганы кабарланды.



Пентагондун жашыруун маалыматтары аскердик чини төмөн, 21 жаштагы катардагы кызматкердин колуна кантип тийгени суроо жаратууда.

АКШ президенти Жо Байден жашыруун кагаздардын, анын ичинде душмандар жана өнөктөштөрдүн аскердик мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалыматтар камтылган документтердин да ачыкка чыгып кетишине тынчсызданууларды басууга аракет жасады.



Ушул тапта Британия жана Ирландияда визит менен жүргөн Байден Пентагондун маалыматтарын таратуу артында ким турганы иликтенип бүтүп калганын айтты. Ал маалыматты ким таратканы эмес, тараган маалыматтардын мазмуну көбүрөөк кабатыр кылып жатканын кошумчалады.



Мурдараак The Washington Post жашыруун маалыматтарды таратууга шектүү аны 20-30дай Discord геймер (интернет оюнчу) отурган чатка таратып, бул маалыматтарды дүйнө билиши керектигин айтканын жазган. Discord интернет оюндарына кызыккан адамдар арасында популярдуу медиа платформа.



Сүйлөшүүлөрдө ал АКШ өкмөтүн, укук коргоо органдарын, чалгын кызматын "өз жарандарын кысуу" жана "караңгылыкта кармоо" аракети үчүн сындаган.



Юстиция министрлиги маалыматтардын кантип чоочун кишилердин колуна түшкөнүн жана ачыкка чыкканын иликтөө үчүн кылмыш ишин ачты. Жашыруун маалыматтардын ачыкка чыгуусунун кесепетин жана чыгашасын Пентагон иликтеп жатат.