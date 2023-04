Ошто эл аралык Go Viral фестивалы өтүп жатат

Ош мамлекеттик университетинде бүгүн 28-апрелде Борбор Азия жана АКШдан келген спикерлердин катышуусунда медиа, бизнес, маданият жана технология тармагын талкуулаган иш-чара өтүп жатат.

Go Viral деп аталган фестивалда АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери, NASA компаниясынын мурунку кызматкери Аиша Боу, сүрөтчү Татьяна Зеленская жана башка спикерлер, жаштар баарлашты.



Иш-чаранын башкы темасы – туризм жана айыл чарба алкагындагы креативдүү экономика.



Фестиваль АКШ Мамлекеттик департаментинин жана “Сорос-Кыргызстан” фондунун колдоосунда 28-29-апрель күндөрү өтүүдө.



2023-жылы Go Viral фестивалы Душанбе, Астана жана Ашхабад шаарларында да өтөт. 17-18-мартта аталган иш-чара Ташкентте болгон.



Go Viral Festival & Network – бул медиа, бизнес, маданият жана технологиялар жаатындагы эксперттердин жана адистердин, АКШдан чакырылган коноктордун катышуусунда өтүүчү глобалдык нетворкинг.



2021-жылдан тартып долбоор АКШнын Мамлекеттик департаментинин каржылык колдоосунда IWPR CA уюму аркылуу ишке ашып келет. (TSh)