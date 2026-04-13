13-Апрель, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 17:08
Мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Акмат Бакиев каза болду

Акмат Бакиев. 11-апрель, 2010-жылы тартылган сүрөт
Апрель ыңкылабында кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин иниси Акмат Бакиев каза болгонун "Азаттыкка" анын жакындары ырасташты. Маалыматка ылайык, 66 жаштагы Бакиев 13-апрелде Өзбекстандын аймагында каза болгон.

Ал соңку жылдары ооруп жүргөнү айтылууда. Акмат Бакиевдин сөөгү туулуп-өскөн Жалал-Абад облусунда жерге берилет.

Акмат Бакиев агасы Курманбек Бакиев бийликте турган жылдары Жалал-Абад облусундагы таасирдүү фигуралардын бирине айланган.

2010-жылы жайында кармалып, Апрель, Июнь окуяларындагы башаламандыктар боюнча жети жылга эркинен ажыратылган.

2012-жылдын башында ден соолугуна байланыштуу жатак абакка которулган. Ошол жылдын март айында Бакиевдин өлкөдөн качып кеткени маалым болгон. Андан бери анын кайда экени тууралуу расмий маалымат берилген эмес.


