17-Апрель, 2026-жыл, жума, Бишкек убактысы 17:39
Иран быйыл Армия күнүнө арналган парад өткөрбөйт

Армия күнүнө арналган парад. Иран, 18-апрель 2024-жыл.
Армия күнүнө арналган парад. Иран, 18-апрель 2024-жыл.

Иран куралдуу күчтөрүнүн басма сөз катчысы генерал Мохаммад Акраминиа быйыл Армия күнүндө парад өткөрүү мүмкүн болбогонун, убактылуу жарашуу «согуш абалынан айырмаланбаганын» айтты.

Алгачкы жолу бул күн 1979-жылдын 18-апрелинде, Ислам революциясынан көп өтпөй белгиленген. Ошондон бери жыл сайын парад уюштурулуп келген.

Аятолла Рухолла Хомейни майрамды армиянын Ислам жумуриятына лоялдуулугун көрсөтүү үчүн негиздеген.

Адегенде иш-чаралар Тегеранда, Ирак менен 1980-жылдардагы согуш учурунда башка аймактарда өткөрүлө баштаган.

2020-жылы коронавирус пандемиясы маалында парад болбой калган, кийин санитардык чектөөлөрдөн улам жабык форматта өтүп жүрдү.

Акраминианын айтымында, аскердик казармаларда маданий программалар уюштурулат, аскерлер менен офицерлер жума намазына катышат.

28-февралда АКШ менен Израил Иранга чабуул кое баштаган. Тегеран ага жооп кайтарып жатты. 8-апрелден баштап АКШ менен Иран атышууну эки жумага убактылуу токтотуу тууралуу макулдашкан.


