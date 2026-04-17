Иран быйыл Армия күнүнө арналган парад өткөрбөйт

Иран куралдуу күчтөрүнүн басма сөз катчысы генерал Мохаммад Акраминиа быйыл Армия күнүндө парад өткөрүү мүмкүн болбогонун, убактылуу жарашуу «согуш абалынан айырмаланбаганын» айтты.
Алгачкы жолу бул күн 1979-жылдын 18-апрелинде, Ислам революциясынан көп өтпөй белгиленген. Ошондон бери жыл сайын парад уюштурулуп келген.
Аятолла Рухолла Хомейни майрамды армиянын Ислам жумуриятына лоялдуулугун көрсөтүү үчүн негиздеген.
Адегенде иш-чаралар Тегеранда, Ирак менен 1980-жылдардагы согуш учурунда башка аймактарда өткөрүлө баштаган.
2020-жылы коронавирус пандемиясы маалында парад болбой калган, кийин санитардык чектөөлөрдөн улам жабык форматта өтүп жүрдү.
Акраминианын айтымында, аскердик казармаларда маданий программалар уюштурулат, аскерлер менен офицерлер жума намазына катышат.
28-февралда АКШ менен Израил Иранга чабуул кое баштаган. Тегеран ага жооп кайтарып жатты. 8-апрелден баштап АКШ менен Иран атышууну эки жумага убактылуу токтотуу тууралуу макулдашкан.
