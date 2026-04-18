Бишкекте кайгуул кызматкерлерине кол көтөргөн адамдар кармалды

Бишкекте Кайгуул-күзөт кызматкерлерине баш ийбей, чатак чыгарган деген шек менен үч адам кармалып, камакка алынды.
Ички иштер министрлигинин (ИИМ) Кайгуул-күзөт кызматы маалымдагандай, окуя 18-апрелдин таңында, саат 4:00 чамасында болгон. Кайгуул кызматкерлери "Мерседес" унаасы бир нече адамды жөөлөп жатканын байкап, айдоочу мас экенин аныкташкан.
Кызматкерлердин унаанын документтерин жана ачкычын берүү талабын айдоочу укпай, каршылык көрсөткөн, ага жанындагы шериктери кошулган.
Жыйынтыгында үч адам: 24 жаштагы А.А., 23 жаштагы Б.К. жана 27 жаштагы А.Н. кармалып, милицияга жеткирилген. Аларга карата Укук бузуулар кодексинин 126-беренеси - "Майда бейбаштык" менен кылмыш иши козголуп, милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди.
ИИМ мас абалында рулга отуруу, коомдук жайларда агрессивдүү жүрүм-турум менен айланадагылардын коопсуздугуна коркунуч жаратуу мыйзамда каралган жоопкерчиликке алып келерин эскертүүдө.(ZKo)
