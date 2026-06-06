Жапаров альтернативдик жолдогу таш кулаган учурларды комментарийледи

Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын түндүк-түштүк альтернативдик унаа жолундагы таш көчкү түшкөн учурдун тасмасын жарыялап, ал эмнеден болуп жатканын комментарийледи. Мамлекет башчы бул тууралуу Фейсбукта пост жазды.
“Бул жолго убагында дээрлик 1 миллиард доллар сарпташкан. Болгону 388 км. 1 км жолдун баасы 2,29 млн доллар болгон. Жол эки тилкелүү. Салыштыруу үчүн айтсак, 2020-жылдан кийин эки тилкелүү жолдор эмес, төрт тилкелүү жолдор 1,3–1,5 млн долларга салынууда. Албетте, эки тилкелүү жолдор бул баалардын жарымына бүтмөк. Түндүк-түштүк автожолуна ири суммадагы каражат сарпталганына карабай, жумуштар толук кандуу бүтпөй калган. Ошонун айынан коопсуздук жагын эске алып, колдонууга бербей жатканбыз. “Жолдо жүрүү убактысы кыскарат эле, жолду ачып бергиле” деген элдин талабынан улам, ошондой эле жай мезгилинде көчкү жүрүү коркунучу аз деп, жогоруда айтканымдай, убактылуу ачканбыз. Бирок болбой эле таштар кулап жатат. Ошондуктан бул жолго чыккандарды өтө этият болууга чакырам. Айрыкча жаан-чачын болуп жаткан күндөрү бул жолго чыкпаганга аракет кылыңыздар. Транспорт жана коммуникация министрлиги кемчиликтерди жоюунун үстүндө иш алып барууда”, – деп жазды Садыр Жапаров.
Айрым бөлүктөрү толук курулуп бүтө электигине карабай аталган жол июндун башынан ноябрга чейин, туристтик сезон маалында убактылуу ачылган. 3-июнь күнү аталган жолдун 260–274-чакырым аралыгында таш көчкү түшүп, жол убактылуу жабылып, тазалангандан кийин кайра ачылган. 4-июнда таш көчкү түшүп, кайрадан ачылды.
Буга чейин да чейин да жолдун иштеп келген бөлүктөрүндө жайкысын таш кулап, кышкысын кар көчкү түшкөн учурлар катталып келген. Мурдагы бийликтин тушунда башталган жолдогу мындай кырсыктарга анын курулушу параллель долбоорлоо менен жүрүп, кооптуу тилкелер эске алынбай калгандыгы себеп катары көрсөтүлүп келет.
Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков март айында альтернативдик жол 2028-жылы толук пайдаланууга берилерин билдирген.
Жолду куруу долбооруна 937 миллион долларлык насыя алынган (46 миллиону - грант). Бул каражаттын 560 миллиону өздөштүрүлгөнү айтылган. Негизги инвесторлор – Кытайдын Эксимбанкы, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары.
Курулушту Кытайдын China Road & Bridge Corporation ишканасы жүргүзүүдө. (ErN)
Шерине