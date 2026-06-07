Орусиянын Украинага чабуулдары кеминде төрт кишинин өмүрүн алды

Орусиянын армиясы 7-июнга караган түнү Украинага 236 дрон менен сокку урду, анын 215и атып түшүрүлдү.
Украинанын Аба күчтөрү билдиргендей, 13 жерге дрон тийди, тогуз жерге алардын калдыктары түштү.
Запорожьеде бир киши каза таап, 25и жараат алганын облустук аскердик администрациясынын башчысы Иван Федоров билдирди.
Запорожье шаары жарым-жартылай жарыксыз калды.
"Энергетиктер жарык берүү аракетин көрүүдө", – деп жазды Фёдоров Телеграмга. Бирок кайсы объектиге сокку урулганын тактаган жок.
Украинанын өзгөчө кырдаалдар кызматы Запорожье шаарынын четинде орусиялык дрондун соккусунан кичи автобустун айдоочусу каза болгонун, ал каттамдын аялдамасында турганда чабуулга кабылганын кабарлады. Фёдоровдун маалыматына караганда, маршруттук такси Кушугум кыштагында FPV-дрондору менен аткыланган.
Украинанын полициясы өткөн суткада Орусиянын армиясы Сумы облусун аткылоону улантып, натыйжада бир киши набыт болуп, бешөө жараат алганын, 46 калктуу пункт аткылоого кабылганын маалымдады.
Украинанын коргоо министринин жардамчысы Сергей Бескрестновдун билдирүүсүндө, июндун башынан бери Орусия Харьков менен Сумыны туташтырган автожолдорго соккуларды күчөттү.
Дрон чабуулуна Одесса жана Черноморск шаарлары да туш болду. Одесса облустук аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипердин айтымында, Одессада ээн турак жай өрттөнүп, 41 жаштагы жаран осколкадан жараат алды. Черноморскиде турак жайлар, газ түтүктөрү, храмдын айланасындагы имараттар, эки жүк ташуучу унаага зыян келтирилди.
Херсон облусунда соккулардан 14 киши жараат алды. Бутага жарандык инфраструктура жайлары алынып: сегиз көп кабаттуу үй, 15 жер там, суу чыгаруучу жай, чарбалык курулуштар, мобилдик байланыш мунарасы, айыл чарба техникасы жана автонунаалар кабылды.
Днепропетровдо бир киши каза таап, дагы бири жараат алды. Түндө облустун эки району 20дан ашык жолу дрон жана авиабомбалардын соккусуна туш болду.
Чернобылда дрон эски ядролук отун кампасына сокку урганын "Энергоатом" компаниясы билдирди.
"Контейнерлерди кабыл алуу имараты жарым-жартылай талкаланды (анда ядролук отун болгон эмес). 40 квадрат метр аянттагы өрт ыкчам өчүрүлдү. Жумушчулар арасында жабыркагандар жок", – деп жазылган "Энергоатомдун" маалыматында. Радиациялык кырдаал туруктуу экени кошумчаланды.
Орусия Кара деңизде Украинанын эки издөө-куткаруу кемесине да сокку урганын украин вице-премьери Алексей Кулеба айтты. Анын билдирүүсүндө, жабыркагандар бар, Украинанын Аскердик деңиз күчтөрүнүн кайыктары менен эвакуациялоо аракети көрүлүп жатат.
Украина Орусияны эл аралык укуктун эрежелерин бузганы үчүн айыптады.
Шерине