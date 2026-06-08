Иран менен Израил кайрадан бири-бирине сокку уруп жатат

Израилдин армиясы 8-июнга караган түнү Ирандагы мунай-химиялык заводуна жана аскердик жайларга сокку урду.
Мунун алдында 7-июнда Иран Израилге баллистикалык ракеталарды учуруп, муну Бейруттагы "Хезболла" тобунун объектилирине карата Израилдин чабуулуна жооп деп атаган.
8-июнда эртең менен Иран жана анын өнөктөшү - йемендик хусилердин "Ансар Алла" тобу Израилге кайрадан чабуул койду.
АКШ менен Иран элдешүүнү макулдашкан апрелдин башынан бери конфликт кайра чыңала баштады. Тараптар макулдашуудан кийин бири-бирине сокку уруудан карманып жаткан.
Ирандын Хузестан провинциясындагы аскердик жайлар менен мунай-химиялык завод бутага алынганын Израилдин армиясы ырастады.
Иран ушундан кийин Израилдин аймагына кайра сокку урганын, бутага аскердик базалар да алынганын жарыялады.
ЦАХАЛ ракеталардын баары кармалганын, зыян келтирилбегенин билдирүүдө.
Хусилер болсо Кызыл деңизде Израил менен байланышы бар кемелердин кыймылын токтоторун эскертти.
Маалыматтарга караганда, Йемендин аймагынан бир ракета атылып, ал кармалды. Хусилер Йемендин түндүк райондору менен башкалаа Сананы көзөмөлдөйт.
Израилде түндө жана эртең менен бир нече жолу чабуулдар тууралуу эскертүү жарыяланды. Жабыркагандар жана жараат алгандар тууралуу маалымат түшкөн жок. Бен-Гурион аэропорту ишин улантып жатат.
Шерине