Аба ырайы: Көпчүлүк аймактарда жаан жаайт

17-июнга чейин күндүн ысышына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт.
16-июнда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын жаабайт. Күндүз көпчүлүк аймктарда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет.
Абанын температурасы:
Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18…23, күндүз 32…37;
Талас өрөөнүндө түнкүсүн 13…18, күндүз 28…33;
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 20…25, күндүз 33…38;
Ысык-Көл облусунда түнкүсүн 11…16, күндүз 23…28;
Нарын облусунда түнкүсүн 9…14, күндүз 24…29.
Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз 14 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 20…22°, күндүз 34…36° ысык болот.
Чолпон-Ата шаарында түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы 13…15°, күндүз 23…25° жылуу болот.
Ысык-Көлдүн түндүк жээгинде суунун температурасы 15-июнда эртең менен 19,1° түздү.
17-июнга чейин күндүн ысышына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт.
Шерине