Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
18-Июнь, 2026-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 15:40
Жаңылыктар

Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат

"Эркечтам" өткөрмө бекетинин Кытай тараптагы көрүнүшү. (архив)
"Эркечтам" өткөрмө бекетинин Кытай тараптагы көрүнүшү. (архив)

Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы бекеттер 18-июндан 20-июнга чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу Мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады.

Маалыматка ылайык, чек ара Кытайдын демилгеси менен, Дуаньу майрамына карата жабылууда.

"Эркечтам" чек ара бекети 18-июнда саат 22:00де жабылып, 20-июнь күнү саат 8:00де ачылат.

"Торугарт" чек ара бекети жөө кишилерди жана транспорт каражаттарын өткөрүүнү 19-июнда токтотот, 20-июнда саат 8:00де кайра жандантат.

Кыргыз-кытай чек арасы Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу убактылуу жабылат.(ZKo)

Шерине

XS
SM
MD
LG