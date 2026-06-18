Кыргыз-кытай чек арасы убактылуу жабылат

Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы бекеттер 18-июндан 20-июнга чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу Мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады.
Маалыматка ылайык, чек ара Кытайдын демилгеси менен, Дуаньу майрамына карата жабылууда.
"Эркечтам" чек ара бекети 18-июнда саат 22:00де жабылып, 20-июнь күнү саат 8:00де ачылат.
"Торугарт" чек ара бекети жөө кишилерди жана транспорт каражаттарын өткөрүүнү 19-июнда токтотот, 20-июнда саат 8:00де кайра жандантат.
Кыргыз-кытай чек арасы Кытайдагы майрамдарга байланыштуу жылына бир нече жолу убактылуу жабылат.(ZKo)
Шерине