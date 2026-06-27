Бишкекте "Жунхай" базарынын жанында төрт унаа күйүп кетти

27-июнда Бишкек шаарындагы “Жунхай” базарынын унаа токтотуучу жайында өрт чыгып, Kia Sportage, Daewoo Nexia, Hyundai Solaris жана Mercedes-Benz W211 үлгүсүндөгү төрт унаа толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады.
Маалыматка караганда, бул машиналарга жанаша токтотулган BMW X5, Kia K5, Hyundai Sonata DN8 жана Hyundai Sonata үлгүсүндөгү унаалар жарым-жартылай жабыркады.
Өрттү өчүрүүгө саат 12:57де Свердлов райондук №2 Өрт-куткаруу бөлүгүнөн бир бөлүм тартылып, саат экиге жакын толук өчүрүлдү.
Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Жабыркагандар, чыгаша-зыян тууралуу маалымат бериле элек.
ӨКМдин маалыматына караганда, соңку беш жылда Кыргызстанда өрттөн 248 адамдын өмүрү кыйылды, бул аралыкта өлкөдө 19 миңге жакын өрт кырсыгы катталды.(KE)
Шерине