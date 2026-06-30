Катар: АКШ менен Ирандын өкүлдөрү бул аптада Дохада жолукпайт

Катардын Тышкы иштер министрлиги билдиргендей, америкалык чабармандар Стив Уиткофф менен Жаред Кушнердин сапары учурунда АКШ менен Ирандын жогорку өкүлдөрү Дохада жолугушпайт.
Министрликтин өкүлү Мажед ал-Ансари кабарчыларга маалымдагандай, түз жолугушуулар пландалган эмес, АКШнын делегациясы Катардын арачылары менен кездешет.
Мунун алдында Ак үй Уиткофф менен Кушнер Катарда жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн жарыялаган. АКШнын президенти Дональд Трамп Иран жолугушууну өтүнгөнүн, ал Дохада 30-июнда өтөрүн айткан.
Катардын алдында Тегеран да бул жумада Кошмо Штаттар менен эч кандай сүйлөшүүлөр пландалбаганын билдирген.
Ирандын Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Эсмаил Багаи ушул аптада ирандык техникалык топ Катардын борбору Доха шаарына барарын билдирди. Анын айтымында, бул сапардын америкалык расмий өкүлдөргө эч кандай байланышы жок.
Ушул айда АКШ менен Иран ок атышууну токтотуу боюнча убактылуу макулдашууга кол койгон. Ага ылайык, 60 күндүн ичинде тараптар тынчтык келишимин түзүүгө тийиш.
Шерине