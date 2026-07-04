Европанын үч өлкөсүндө ысыктан улам үч миңдей адам каза тапты

Рейтер агенттиги Франция, Нидерланд жана Бельгияда 3700дөн ашуун адамдын өлүмүнө аптап себеп болгонун кабарлады.
Франция, Нидерланд жана Бельгияда июнь айындагы чектен тыш ысык аба ырайынан улам 3700гө жакын ашыкча өлүм катталды.
Алдын ала маалыматтарга ылайык, Францияда 2025 өлүм катталса, алардын басымдуусу 45 жаштан жогорку адамдар.
Бельгиянын Саламаттык сактоо министрлиги 18–29-июнда болжол менен 1200 өлүм катталганын билдирди.
Ал эми Нидерландда 480ге жакын өлүм катталып, алардын басымдуу бөлүгүн 80 жаштан жогору адамдар түзгөн.
Бийлик өкүлдөрү бул көрсөткүчтөр алдын ала эсептөөлөр экенин белгилеп, акыркы маалыматтар жарыялангандан кийин каза болгондордун саны дагы көбөйүшү мүмкүн экенин эскертишти.
Reuters агенттигинин маалыматына ылайык, 20–28-июнда Европада рекорддук чекке жеткен аптап катталды.
Адистердин айтымында, абанын ашере ысышы жүрөк-кан тамыр, инсульт, дем алуу ооруларын козгоп, оор кесепеттерге алып келет.
Шерине