УКМК чек ара бекетинде операция жүргүзгөнүн ырастап, 41 киши кармалганын билдирди

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек арасындагы “Кадамжай” жана “Чечме” көзөмөл-өткөрүү бекеттеринде мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар кызмат адамдарын кармоо операциясын жүргүзгөнүн ырастады. 5-июлдагы иш тууралуу мекеме 7-июлда маалымат берди.
Билдирүүдө айтылгандай, мурдараак чек арада мыйзамсыз акча чогултуу боюнча туруктуу коррупциялык схема аныкталып, Кылмыш-жаза кодексинин 342-беренеси (“Пара алуу”) боюнча кылмыш иши козголгон.
Иштин алкагында “Кадамжай” көзөмөл-өткөрүү бекетинен Чек ара кызматынын 17 кызматкери, Мамлекеттик бажы кызматынын 5 кызматкери, Ветеринардык көзөмөл кызматынын 1 кызматкери, 1 фельдшер жана 3 жаран, ал эми “Чечме” көзөмөл-өткөрүү бекетинен 11 чек ара кызматкери жана 3 бажы кызматкери кармалды.
Тинтүү иш-чараларынын жыйынтыгында Кыргызстандын сому, Өзбекстандын суму жана АКШ доллары түрүндө ири өлчөмдөгү каражат табылып, далил буюм катары алынды.
УКМК бул мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар бардык адамдарды аныктоого багытталган ыкчам-тергөө иш-чаралары улантылып жатканын кошумчалады.
Күн мурун бир катар басылмалар укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булактарына таянуу менен УКМК "Кадамжай" жана "Чечме" көзөмөл-өткөрүү бекеттеринде Чек ара, Бажы жана Ветеринардык көзөмөл кызматтарынын кызматкерлерин кармоо операциясын жүргүзгөнүн, кармоо маалында ок атуу болгонун жазып чыгышкан. Басылмалар операциянын жыйынтыгында жалпы 27 кызматкер кармалганын жазышкан эле. (ErN)
Шерине