Агартуу министрлиги Ысык-Көлдө окуучунун сабалышы иликтенип жатканын билдирди

Агартуу министрлиги социалдык тармактарда тараган видеодогу мектеп окуучусунун сабалышы тууралуу расмий маалымат таратты.
Мекемеден билдиришкендей, аталган окуя 29-майда Ысык-Көл облусунун Жети-Өгүз районундагы жеке менчик “Кут Билим” окуу-тарбия комплексинде болгон.
“Учурда бул факт боюнча Ички иштер министрлиги териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Ошондой эле окуучулардын ата-энелери менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан улам мурдагы директор кызматынан бошотулуп, учурда билим берүү уюмунда жаңы директор иш алып барууда”, – деп айтылат маалыматта.
Мунун алдында интернетте Ысык-Көлдөгү жеке мектепте окуучу сабалды делген видео тараган. Анда бир окуучу башка баланы ээк талаштыра үч ирет урганы тартылган. Тасманын соңунда жабырлануучу жыгылып калганы көрүнөт.
Кийин Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы маалымат берип, факт каттоого алынып, териштирүү башталганын билдирген. (ErN)
Шерине