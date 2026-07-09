Украин дрондору Тверь жана Ставрополдогу мунай базаларына сокку урду

9-июлга караган түнү украин дрондору Орусиянын бир нече аймагындагы күйүүчү май инфраструктурасынын объекттерине кайрадан чабуул койду.
Бул жолу Тверь облусундагы жана Ставрополь крайындагы мунай базаларына жана Таганрог булуңундагы эки танкерге сокку урулду.
Тверь облусунун губернатору Виталий Королёв чабуулдан кийин "Тверьнефтепродукт" мунай базасынын резервуарларынын бири өрттөнгөнүн билдирди.
Анын айтымында, өрт чектөөгө алынып, жабыркагандар болгон жок. ASTRA басылмасы белгилегендей, ишкананын резервуарларынын бир бөлүгү буга чейин дронго каршы торлор менен жабдылганына карабастан, талкаланган.
Ставрополь крайындагы Вязники хуторунда жайгашкан мунай базасынын аймагында да өрт чыкты. Аймактын башчысы Владимир Владимиров алгач өнөр жай объектинде өрт чыкканын кабарлап, кийинчерээк жалын май куюлган резервуарларга жайылганын тактады. Жакын жердеги үйлөрдүн тургундары коопсуз жайларга көчүрүлдү.
ASTRA'нын маалыматы боюнча, сөз "Лукойл-Югнефтепродукт" мунай базасынын жанында жайгашкан Вязникидеги ири мунай сактагыч жөнүндө болуп жатат.
Ростов облусунда эки күндөн бери катары менен Таганрог булуңундагы танкерлерге чабуул жасалууда. Губернатор Юрий Слюсарь билдиргендей, эки кеме механикалык зыянга учурап, экөөндө тең өрт чыккан. Кемедеги экипаждар эвакуацияланып, жабыркагандар катталган жок.
Орусия тарабынан дайындалган Херсон облусунун башчысы Владимир Сальдо энергетикалык инфраструктура объекттерине урулган соккулардан кийин, аймактын Орусиянын көзөмөлдөгөн бөлүгү толугу менен же жарым-жартылай электр энергиясыз калганын жарыялады.
Орусиянын Коргоо министрлиги түн ичинде абадан коргонуу күчтөрү өлкөнүн 11 аймагында, анын ичинде аннексияланган Крымда жана Азов деңизинин үстүндө Украинанын 73 учкучсуз учагын атып түшүргөнүн маалымдады.
- Акыркы айларда украин дрондору Орусиянын мунай инфраструктурасына тынымсыз сокку уруп келет. Чабуулдарга өлкөнүн бардык ири мунай кайра иштетүүчү заводдору дуушар болду. Орусияда күйүүчү май кризиси сакталып турат. Дээрлик бардык аймактарда бензин сатууга чектөөлөр киргизилген.
Шерине