Түндүк-түштүк альтернативдик жолго түшкөн сел тазаланып, каттам ачылды

Түндүк-түштүк альтернативдик жолунун 232-чакырымында түшкөн сел тазаланып, каттам бир тараптуу ачылды. Бул тууралуу Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады.
Сел кечээ, 12-июлдун кечинде түшкөн. Окуя болгон жерге министрликтин атайын техникалары ыкчам тартылып, тазалоо иштери башталган.
Учурда жолду тазалоо жана каттамды толук калыбына келтирүү иштери уланууда. Кошумча маалымат берилет.
Транспорт жана коммуникациялар министрлиги айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого, оңдоо иштери жүрүп жаткан тилкелерден өтүүдө ылдамдыкты төмөндөтүп, этият болууга чакырат. (ErN)
Шерине