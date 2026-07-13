Орусиянын Москва облусунун губернатору Андрей Воробьев 13-июлга караган түндөгү дрон чабуулдарынан үч киши каза таап, бешөө жараат алганын билдирди.
Анын айтымында, облустун үстүнөн 81 дрон атып түшүрүлдү.
Истрадагы Пионерский кыштагында үч киши өлүп, бешөө жаракат алды. Беш жер тамда өрт чыкты.
Солнечногорскиде көп кабаттуу үйгө дрон тийип, эки киши жабыркады. Имараттын дубалыны зыян келтирилип, айнектери күбүлдү.
Бабкино кыштагында да жер тамдар зыянга учурады.
Орусиянын Ставропол крайынын бийлиги өнөр жай аймагында өрт чыкканын маалымдады. Азыр ошол жерде өрт өчүрүүчүлөр жана башка чукул кызматтар иштеп жатат.
Ал эми украиналык Exilenova+, Supernova+ мониторинг каналдары Михайловскиде мунай базасы күйүп жатканын жазышты.
Астра басылмасынын маалыматына караганда, Вязники хуторундагы темир жолго жакын орун алган мунай базасы тууралуу сөз болуп жатат.
Бул аталган калктуу пункттагы акыркы аптада бутага алынган экинчи мунай базасы.
Краснодар крайынын ыкчам штабы Темрюк районунда ишканалардын бирин өрт чалганын кабарлады. Учкучсуз аппараттын калдыгы Ильич кыштагында жер тамдын айланасына түшкөн.
Украиналык Телеграм каналдар NASA FIRMS сервисине таянуу менен Азов деңизинин акваториясында катталган өрт тууралуу кабарлап жатышат. Бул Орусиянын "көмүскө флотунун" танкерлерине сокку урулганына далил экенин белгилешүүдө.
Орусиянын Коргоо министрлиги 13-июлга караган түнү Волгоград, Владимир, Белгород, Брянск, Калуга, Курс, Липецк, Орел, Ростов, Рязан, Тула облустарында, Москва облусунда, Краснодар крайында, аннексияланган Крымда, Адыгей, Азов жана Кара деңиз акваторияларында 342 украиналык дронду атып түшүргөнүн маалымдады.
Орусия Украинага негизсиз кол салган 2022-жылдын февралынан бери күн сайын сокку уруп келет, андан бери бейкүнөө өлгөн кишилер, жараат алгандар миңдеп саналат. Миңдеген киши үй-жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Миңдеген киши жакындарын жоготуп, миңдеген бала жетим калды. Украинанын шаар-кыштактары, инфраструктурасы талкаланды. Киев өзүнө кол салууга жооп иретинде, Орусиянын мунай заводдорун жана башка армияны каржылаган объектилерине сокку уруп келатат. Украин тарап мунай жайларына чабуулдарын быйыл жаздан тарта күчөтүп, Орусиянын өзүндө эле эмес, андан кара май алган өлкөлөрдө да кризис пайда болду.
Шерине