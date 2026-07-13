ӨКМ: Алдыңкы беш күндө Кыргызстанда күн адаттан тыш ысыйт

Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин (ӨКМ) “Кыргызгидромет” кызматы шашылыш билдирүү таратып, 14-18-июль күндөрү Кыргызстандын аймагында адаттан тыш ысык аба-ырайы күтүлөрүн эскертти.
Бул күндөрү абанын күндүзгү температурасы Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 38…40 градуска чейин жогорулайт. 16-18-июлдарда абанын табы Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде 41…43 градуска чейин көтөрүлөт.
Мындай аптапта организмди суунун жетишсиздигинен жана ысык өткөрүп алуудан сактоо үчүн күндүз күн ачык жерлерде көпкө жүрбөө сунушталат. Гидрометтер ошондой эле айыл чарба өсүмдүктөрүн көп сугарууга кеңеш беришет.
14-18-июлда абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу дарыя-өзөндөрдө суунун деңгээлинин көтөрүлүшү күтүлөт жана суу ташкын коркунучу бар. (ErN)
Шерине