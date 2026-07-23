Зеленский Стив Уиткофф жана Жаред Кушнер менен сүйлөштү

Украинанын президенти Владимир Зеленский 22-июлда АКШ президенти Дональд Трамптын өкүлдөрү Стив Уиткофф жана Жаред Кушнер менен сүйлөштү. Бул тууралуу америкалык Axios басылмасы өз булактарына таянып кабарлады.
Сүйлөшүүлөр болгонун кийинчерээк Зеленский да ырастады.
Анын айтымында, "дипломатияны күчөтүү, тынчтыкка жакындоону талкуулаган маанилүү сүйлөшүү" болду.
Ал украин жана америкалык команда бири бири менен тыгыз байланышта экенин, талкууланып жаткан маселелердин үстүндө иштөөнү улантарын кошумчалады.
Сүйлөшүүлөр АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун 23-июлда Манилада күтүлүп жаткан жолугушуусун утурлай өттү.
Рубио Лавров менен Украинадагы согуш маселесин талкуулоону көздөп жатканын айтты.
Буга чейин Москва Уиткофф менен Кушнерди кабыл алууга даярдыгын билдирген. Орус тышкы иштер министринин орун басары Сергей Рябков алардын Орусияга сапары күн тартибинде экенин, бирок мөөнөтү так эместигин билдирди.
Майдын этегинде Зеленский Уиткофф менен Кушнер Киевге эки апта ичинде келерине үмүт артып жатканын айткан. Бирок ал сапар болгон эмес.
Украина менен Орусиянын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөр АКШнын ортомчулугу менен быйыл февралда өткөн.
Жакынкы Чыгышта кырдаал курчуп кеткендиктен үч тараптуу сүйлөшүүлөр белгисиз мөөнөткө жылган.
Июнда Трамп Американын Иран менен жаңжалы жөнгө салынгандан кийин орус-украин согушун жөнгө салууга мүмкүнчүлүк болорун жарыялаган. Июлда АКШ менен Иран бири бирине кайра сокку ура баштады.
Шерине