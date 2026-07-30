Украинанын учкучсуз учактары Орусиянын Пенза облусунда Wildberries'тин кампасына жана Краснодар крайындагы портко сокку урду.
Пенза облусунун губернатору Олег Мельниченко билдиргендей, Wildberries'тин кампасына чабуулда бир киши жабыркады. Компаниянын 200дөй жумушчусу эвакуацияланды.
"Кампанын аймагында чыккан өрттү өчүрүү аракети жүрүп жатат", – деп жазды ал социалдык тармактагы баракчасына.
Астра басылмасы белгилегендей, Мастиновка кыштагында жайгашкан бул комплекс ири бөлүштүрүү борборлорунун бири болгон жана Приволга федералдык округун тейлеген.
Телеграмдагы украиналык Supernova+ жана Exilenova+ мониторинг каналдары Краснодар крайындагы Таман портуна сокку урулганын билдиришти.
"Крымский ветер" ОТЭКО компаниясынын карамагындагы "Таманьнефтегаз" ири менчик мунай комплекси жайгашкан жерде өрт чыкканын жазды. Мындан тышкары Удмуртиядагы Сарапул шаарында Wildberries'тин кампасына да чабуул болуп, өрт тутанды.
Орусиянын Коргоо министрлиги 30-июлга караган түнү Белгород, Брянск, Воронеж, Волгоград, Пенза, Ростов, Тамбов облустарында, Краснодар крайында, аннексияланган Крымда, Адыгейде, Азов, Кара деңиз акваторияларында 258 украиналык дрон атып түшүрүлгөнүн жарыялады.
Шерине