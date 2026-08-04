Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
4-Август, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 11:13
Жаңылыктар

Украинанын Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко кызматтан бошотулду

Валерий Жовтенко.
Валерий Жовтенко.

Украинанын президенти Владимир Зеленский бул өлкөнүн Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенкону кызматтан алды.

Валерий Жовтенко Украинанын Кыргызстандагы элчиси болуп 2018-жылы, мамлекетти Петр Порошенко башкарып турганда дайындалган. Ал 2011-2015-жылдары Литвада Украинанын элчиси болуп иштеген.

Валерий Жовтенко Орусия Украинага кол салгандан бери украин элин колдогон кыргызстандык активисттер, укук коргоочулар менен утур-утур жолугушуп, жалпыга маалымдоо каражаттарына маек берип турду.

Владимир Зеленский андан тышкары Украинанын Франция, Тунис, Ливия, Австрия, Тажикстан, Сингапур жана Брунейдеги элчилерин да кызматтан алды. (BTo)

Шерине

XS
SM
MD
LG