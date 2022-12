Кыргыз коомунун кубаныч-кайгысын тарткан Татьяна

Ушундай эле окуя быйыл жайында Бишкектин сейил бактарынын биринде караоке ырдап, интернетте видеосу чыгар замат жылдызга айланган үй кожойкеси Бегимай Турусбекованын портретин тартканда да болду.

Зеленская жараткан чыгармада сейил бакта Турусбекованын ырдап, жүздөгөн жаңы күйөрмандары смартфондорго тартып жатканы сүрөттөлгөн.

Элет жеринде туулуп-өскөн өзгөчө үндүү ырчы келин көрүүчүлөрдү “Титаник” тасмасындагы ыр катары кеӊири таанылган Селин Диондун “Менин жүрөгүм талпынат” (My Heart Will Go On) ырындай ажайып чыгармаларды келиштире ырдап чыгып, көрүүчүлөрдү суктандырды.